少女時代・スヨンを、ゴルフウェアブランド「KISS ON THE GREEN」のブランドアンバサダーに起用

丸山木材ホールディングス株式会社

丸山木材ホールディングス株式会社（代表取締役：丸山 大知、所在地：岐阜県中津川市）が展開するゴルフウェアブランド「KISS ON THE GREEN」は、2026年3月17日(火)より、少女時代のスヨンさんをブランドアンバサダーとして起用します。

KISS ON THE GREENは2026年春夏コレクションより、ブランド開始以来初となる大規模なブランドリニューアルを実施しました。また昨年11月には、マルヤマグループの海外展開の一環として、韓国・ソウルに現地法人「meet tree Korea Co., Ltd.」を設立しました。

ブランドリニューアルおよび韓国現地法人設立を機に、今後は日本国内にとどまらず、韓国のゴルファーにもゴルフファッションの楽しさを届けてまいります。

今回ブランドアンバサダーに就任するスヨンさんは、日本と韓国の両国で幅広く活躍されているほか、ご自身もゴルフを楽しまれていることから、“両国でのブランド展開を象徴する存在”として起用に至りました。

なお、2026年秋冬コレクションでは、スヨンさんとのコラボレーション商品を発表予定です。詳細については、今後順次発表してまいります。

少女時代 スヨンさんからの就任コメント

こんにちは、スヨンです！

このたび、KISS ON THE GREENのブランドアンバサダーとして活動することになりました。

普段からゴルフを楽しんでいる私にとって、ゴルフウェアはとても大切な存在です。

今年、ブランドリニューアルを迎えるという特別なタイミングでご一緒できることを、

大変嬉しく思っています。

新しく生まれ変わるKISS ON THE GREENと、私スヨンのこれからの活動もぜひご期待ください。

ありがとうございます。

スヨンでした。

プロフィール

SooYoung（読み：スヨン）

2002年、テレビ東京系で放送されたオーディション番組『ASAYAN』の「日韓ウルトラアイドルデュオ」企画にて、Route Oのメンバーとして芸能界デビュー。2007年には韓国発のガールズグループ少女時代のメンバーとしてデビューし、

グローバルに活動を展開する。2024年には、デビューから22年を経て日本で念願のソロデビューを果たし、シングル『Unstoppable』をリリース。さらに2026年3月26日より、PRODUCE 101 JAPAN 新世界にて「SEKAIプロデューサー代表」に就任。現在は韓国を拠点に、俳優・MC・モデルなど幅広い分野で活動している。

KISS ON THE GREENについて

2009年よりゴルフウェアを作り続けてきたKISS ON THE GREENは、ブランド誕生20周年を見据え、2026年春夏コレクションよりブランドリニューアルを実施しました。

リニューアル後の新たなコンセプトは、

「もっとスタイリッシュに。もっと機能的に。」

ゴルフを愛する大人の日常に寄り添い、「今、一番着たい」と自信を持って言える美しさと心地よさを両立したウェアをお届けします。

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