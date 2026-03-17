【タンメン トナリ】チーズタンメン第2弾！濃厚味噌とチーズが溶け合う至福の一杯「とろ～り味噌チーズ」3月18日(水)より新発売

株式会社松富士食品トナリ「とろ～り辛激チーズ」

株式会社松富士食品が展開するタンメン専門店「トナリ」は、チーズタンメン第2弾として、味噌タンメンをベースにした新商品「とろ～り味噌チーズ」を2026年3月18日(水)より全店で販売いたします。

トナリ「とろ～り味噌チーズ」

■ 商品の特徴

濃厚な味噌のコクとチーズのハーモニー

数種類の味噌をブレンドした特製味噌スープに、こだわりチーズソースを贅沢にトッピング。一口ごとに深いコクが広がります。

野菜360gのボリュームはそのままに

厚生労働省が推奨する成人一日あたりの野菜摂取量「350g」を超える、トナリ伝統の「たっぷり野菜」を一杯に凝縮。濃厚ながらも野菜の甘みで最後まで飽きさせないバランスを実現しました。

生姜のアクセントでキレをプラス

トナリお馴染みの「刻み生姜」を混ぜることで、濃厚な味噌チーズの味わいに爽やかなキレが加わり、さらに食欲を加速させます。

■ 販売概要

商品名： とろ～り味噌チーズ（並）

価格： 1,090円（税込）

販売期間： 2026年3月18日（水）～（期間限定、なくなり次第終了）

販売店舗： トナリ 全店

タンメン専門店「トナリ」について

創業は、当社が運営するつけめん専門店「六厘舎」大崎本店（現 閉店）の隣り区画でタンメン専門店として開業。その後2009年9月19日に東京都江東区東陽町に本店を移転し、現在東京と千葉を中心に6店舗を出店。

厚生労働省が推奨する成人一日あたりの野菜摂取量は350g。トナリのタンメンは一杯で360gの野菜が食べられるボリューム感のある商品。8種類の野菜を強力な火力で短時間で炒め、芳ばしく味わいもしっかり。塩豚骨のスープに極太平打ち麺がよく絡み、濃厚で旨味しっかりのタンメン。タンギョウ（タンメンとギョウザセット）とタンカラ（タンメンとカラアゲセット）のセットメニューも人気。

株式会社 松富士食品について

タンギョウタンカラ

【会社名】 株式会社 松富士食品

【所在地】 東京都千代田区内神田2-2-5 光正ビル7F

【代表取締役社長】 瓦葺一利

【創業】 2005年4月18日

【設立】 2008年11月

【事業内容】 1. 飲食店の運営 2. 食品の製造販売

【ブランド】六厘舎/舎鈴/東京つけめん 久臨/ジャンクガレッジ/タンメン トナリ/次念序

【企業サイト】https://www.mtfj.co.jp/

【通販サイト】https://rokurinsha-onlineshop.com/

問合せ先

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