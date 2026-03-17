3月29日(土)東京子どもアンサンブルがサントリーホールで開催される「日本青少年交響楽団特別演奏会」に出演

一般社団法人エル・システマジャパン

一般社団法人エル・システマジャパン（所在地：東京都千代田区、代表：菊川 穣）が運営する、東京子どもアンサンブルは、3月29日(日)にサントリーホールにて開催される「日本青少年交響楽団特別演奏会」に出演します。

3/29 日本青少年交響楽団特別演奏会チラシ

障害のあるなしに関わらずインクルーシブな活動を行っている東京子どもアンサンブルは、3月29日(日)にサントリーホールにて開催される「日本青少年交響楽団特別演奏会」に出演します。

「日本青少年交響楽団特別演奏会」は、トヨタ青少年オーケストラキャンプ（主催：公益社団法人日本アマチュアオーケストラ、共催：トヨタ自動車株式会社）に参加する青少年が、2年を1ユニットとする合宿形式でオーケストラ演奏練習を行い、その成果を発表する演奏会です。昨年3月の第41回演奏会では合唱での単独ステージ参加だった東京子どもアンサンブルは、今回はオーケストラと共演を行います。

東京子どもアンサンブルの子どもたちにとってはサントリーホールでのデビューとなる貴重な機会で、これまでも大切な場面で演奏してきた「あめつちのうた（作詩：林望、作曲：上田真樹）」を、初めて原曲通りフルオーケストラ版、キンボー・イシイ氏の指揮のもと歌います。

報道関係の皆様におかれましては、ご多忙のこととは存じますが、ご取材にお越しいただけますと幸いです。

第42回トヨタ青少年オーケストラキャンプ 日本青少年交響楽団特別演奏会

日時：2026年3月29日（日）13:15開場、14:00開演、17:00終演

会場：サントリーホール 大ホール

入場料 全席指定 S席：1,500円、 A席：1,000円（前売券は完売、当日券のみ当日12:30より会場窓口で些少販売、予定枚数に達した時点で終了）

プログラム：

上田真樹 ／ 童声合唱組曲「あめつちのうた」 （合唱 ： 東京子どもアンサンブル）

シベリウス ／ 交響詩「フィンランディア」 作品26

ラフマニノフ ／ パガニーニの主題による狂詩曲 作品43 （ピアノソロ ： 松田華音）

ブラームス ／ 交響曲第2番ニ長調 作品73

出演者：

指揮 キンボー・イシイ

ピアノ 松田華音

演奏 日本青少年交響楽団

合唱 東京子どもアンサンブル

それぞれのプロフィールについては、下記ホームページのチラシをご参照ください。

トヨタ青少年オーケストラキャンプ｜JAO 公益社団法人日本アマチュアオーケストラ連盟(https://www.jao.or.jp/concert/tyoc.php)

東京子どもアンサンブル(C)CurtisPerry

東京子どもアンサンブルについて

東京子どもアンサンブルは、障害の有無にかかわりなく歌の好きな子どもたちが集まった、無料で参加できる子どもコーラスです。2017年にエル・システマジャパンと東京芸術劇場の共同主催事業として開始し、現在、視覚障害のある子どもたちや、そうした子どもたちと接点がなかった子たちが支え合い、切磋琢磨しながら楽しく活動しています。2022年の第一回クリスマスコンサートではソプラノ歌手田中彩子氏と、2024年の第2回ではピアニストの金子三勇士氏と共演しました。

2025年度は2度の大阪・関西万博への出演機会があり、6月には「CANADA LIVE!」でカナダ国立芸術センター管弦楽団と共演しました。また8月には、韓国芸術文化教育振興院が主催する韓国・平昌での5泊6日の合唱サマーキャンプ「The Festival of Dreams」に代表メンバーが参加。インクルーシブな子どもコーラスとして成長を続けています。東京都・公益財団法人東京都歴史文化財団東京芸術劇場と共催。文化庁「令和７年度 障害者等による文化芸術活動推進事業」。

団体概要

団体名： 一般社団法人エル・システマジャパン

所在地： 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-24 大栄堂第2ビル3F

代表者： 菊川 穣

設立： 2012年3月

URL： https://www.elsistemajapan.org/

エル・システマは、1975年、貧困や治安の悪化という問題を抱えていた南米ベネズエラで、子どもたちを守るために始まった音楽教育プログラム。現在では、70以上の国・地域でエル・システマの理念に基づいた音楽教育が実施されています。日本では、東日本大震災で被災した子どもたちが音楽での経験を通して、自信や尊厳を回復し自分の人生を切り開いていく力を育むことを当初の目的に、2012年よりエル・システマジャパンとして福島県相馬市で開始。2014年から岩手県大槌町、2017年より長野県駒ヶ根市、東京都、10周年を迎えた2022年からは大阪府豊中市、京都府舞鶴市と活動が拡大しています。また、2023年4月からは児童養護施設でのバイオリン教室の実施を音楽支援ボランティア団体「弦楽りぼん」と共に行っています。家庭の事情にかかわりなく、どんな子どもも音楽に触れられること、皆で奏でるオーケストラやコーラスの形で学んでいくことを大切にし、自己表現の場として、大事な居場所の一つとして、そして音楽が人と人をつなぐことを目指しており、ビジョンとして「誰もが自由で創造性を発揮できる共生社会」を掲げています。2022年国際交流基金地球市民賞受賞。