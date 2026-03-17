アプリ不要のWebARソリューション【インコスAR+（インコスエーアールプラス）】をリリース

株式会社インターコスモス

この度、株式会社インターコスモスは、アプリ不要で体験できるWebブラウザ完結型ARソリューション「インコスAR+（インコスエーアールプラス）」 をリリースいたしました。

アクセスしたその瞬間からAR体験を開始できる手軽さと、思わずシェアしたくなる“映える”演出により、集客・話題化・顧客エンゲージメント向上をトータルでサポートします。

■ インコスAR+とは

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=y6Ud6rDz8gs ]

インコスAR+は、アプリのインストールを必要としないWebARソリューションです。

URLやQRコードからアクセスするだけで、誰でもすぐにAR体験を始めることができます。

エンタメ性の高い演出を活かしながら、商品やサービスへ自然に誘導。

企画設計から制作、運用まで一貫して支援いたします。

■ インコスAR+の特長

1. アプリ不要

QRコードまたはURLからアクセスするだけ。WebブラウザだけでAR体験を楽しめます。

専用アプリインストールの手間がないため、離脱を防ぎ、より多くの体験機会を創出します。

2. 低コスト

効率的な制作体制によりコストを最適化。

高精度なWebARを、制作単価を抑えながら提供します。

3. 高品質

独自の高精度認識技術を採用。

WebARにおける精度面の課題にも配慮し、安定した体験品質を実現します。

■ インコスAR+でできること

1. 画像トラッキング

特定の画像（マーカー）を認識すると、映像や3DCGを重ねて表示。

ポスターやカタログなどの印刷物を起点に、デジタルコンテンツを融合できます。

音声再生にも対応し、キャラクターやタレントからのメッセージ演出も可能です。

2. 平面検出

床やテーブルなどの平面を認識し、3DCGや画像を空間上に自然に配置。

移動・拡大縮小・回転にも対応し、リアルな空間演出を実現します。

3. フォトフレーム

オリジナルデザインのデコレーションフレームを表示し、そのまま撮影可能。

シンプルな操作感で、年齢を問わず楽しめるフォト体験を提供します。

■ 活用シーン例

・商品カタログ／パンフレット連動

紙面にかざすだけで動画や3Dモデルを表示し、理解促進をサポート。

・ポスター／交通広告の拡張演出

静止ビジュアルに動きや演出を加え、注目度とSNS拡散を促進。

・展示会／イベントブース

限られたスペースでも、分解CGやストーリー演出で深い情報提供が可能。

・フォトスポット

動画や写真の撮影にも対応しており、記念撮影スポットとしても活用できます。

■ なぜ今、ARなのか

AR市場は、5Gの普及やスマートデバイスの進化を背景に拡大を続けています。

Z世代の40%以上が日常的にARを利用しているという調査もあり、プロモーション分野での活用が加速しています。

リアルとデジタルを融合した体験は、SNSでの拡散を生み、顧客エンゲージメントの向上につながります。

※AR（拡張現実）とは、現実の風景にデジタル情報を重ね合わせ、目の前の世界を拡張する技術です。

■ 今後の展望

インコスAR+は、集客から演出設計、満足度向上までをワンストップで支援し、“体験を通じて伝わるプロモーション”の実現を目指してまいります。

さらに、パネルやポスターなどの印刷物、ディスプレイ什器、デジタルサイネージなどと組み合わせることで、空間全体を活かした総合的な装飾・演出による集客施策にも対応してまいります。

■ 詳細ページ・お問い合わせ

インコスAR+の詳しいサービス内容は、商品ページをご覧ください。

インコスAR+商品ページ :https://www.inter-shop.jp/shopdetail/000000001037

インコスAR+の導入に関するご相談やご質問、お見積りのご依頼などはお気軽にお問い合わせください。デモ体験が可能なカタログの送付も承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせ :https://www.inter-cosmos.co.jp/contact.html

インターコスモスとは

インターコスモスは、様々な店舗や建物、商業施設、またイベントや展示会など、あらゆるシーンで必要とされる装飾を手掛けております。



充実した設備環境の下、お客様の「こんなのあったらいいな」「こんなことできないかな」という想いを実現するため、新たな価値を創造します。

これからもインターコスモスは迅速かつ高品質なものづくりを目指し、社員一同業務に励んでいきますので、今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

株式会社インターコスモス

所在地 ：大阪市北区紅梅町3-16 インターコスモスビル

設立 ：1983年10月8日

代表取締役社長 ：作道 洋介

事業内容 ：店舗装飾、店舗演出、商品PR、イベントの企画などのデザイン、製作、ディスプレイ販売

URL ：https://www.inter-cosmos.co.jp/