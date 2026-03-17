アプリ不要のWebARソリューション【インコスAR+（インコスエーアールプラス）】をリリース
この度、株式会社インターコスモスは、アプリ不要で体験できるWebブラウザ完結型ARソリューション「インコスAR+（インコスエーアールプラス）」 をリリースいたしました。
アクセスしたその瞬間からAR体験を開始できる手軽さと、思わずシェアしたくなる“映える”演出により、集客・話題化・顧客エンゲージメント向上をトータルでサポートします。
■ インコスAR+とは
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=y6Ud6rDz8gs ]
インコスAR+は、アプリのインストールを必要としないWebARソリューションです。
URLやQRコードからアクセスするだけで、誰でもすぐにAR体験を始めることができます。
エンタメ性の高い演出を活かしながら、商品やサービスへ自然に誘導。
企画設計から制作、運用まで一貫して支援いたします。
■ インコスAR+の特長
1. アプリ不要
QRコードまたはURLからアクセスするだけ。WebブラウザだけでAR体験を楽しめます。
専用アプリインストールの手間がないため、離脱を防ぎ、より多くの体験機会を創出します。
2. 低コスト
効率的な制作体制によりコストを最適化。
高精度なWebARを、制作単価を抑えながら提供します。
3. 高品質
独自の高精度認識技術を採用。
WebARにおける精度面の課題にも配慮し、安定した体験品質を実現します。
■ インコスAR+でできること
1. 画像トラッキング
特定の画像（マーカー）を認識すると、映像や3DCGを重ねて表示。
ポスターやカタログなどの印刷物を起点に、デジタルコンテンツを融合できます。
音声再生にも対応し、キャラクターやタレントからのメッセージ演出も可能です。
2. 平面検出
床やテーブルなどの平面を認識し、3DCGや画像を空間上に自然に配置。
移動・拡大縮小・回転にも対応し、リアルな空間演出を実現します。
3. フォトフレーム
オリジナルデザインのデコレーションフレームを表示し、そのまま撮影可能。
シンプルな操作感で、年齢を問わず楽しめるフォト体験を提供します。
■ 活用シーン例
・商品カタログ／パンフレット連動
紙面にかざすだけで動画や3Dモデルを表示し、理解促進をサポート。
・ポスター／交通広告の拡張演出
静止ビジュアルに動きや演出を加え、注目度とSNS拡散を促進。
・展示会／イベントブース
限られたスペースでも、分解CGやストーリー演出で深い情報提供が可能。
・フォトスポット
動画や写真の撮影にも対応しており、記念撮影スポットとしても活用できます。
■ なぜ今、ARなのか
AR市場は、5Gの普及やスマートデバイスの進化を背景に拡大を続けています。
Z世代の40%以上が日常的にARを利用しているという調査もあり、プロモーション分野での活用が加速しています。
リアルとデジタルを融合した体験は、SNSでの拡散を生み、顧客エンゲージメントの向上につながります。
※AR（拡張現実）とは、現実の風景にデジタル情報を重ね合わせ、目の前の世界を拡張する技術です。
■ 今後の展望
インコスAR+は、集客から演出設計、満足度向上までをワンストップで支援し、“体験を通じて伝わるプロモーション”の実現を目指してまいります。
さらに、パネルやポスターなどの印刷物、ディスプレイ什器、デジタルサイネージなどと組み合わせることで、空間全体を活かした総合的な装飾・演出による集客施策にも対応してまいります。
■ 詳細ページ・お問い合わせ
インコスAR+の詳しいサービス内容は、商品ページをご覧ください。
インコスAR+商品ページ :
https://www.inter-shop.jp/shopdetail/000000001037
インコスAR+の導入に関するご相談やご質問、お見積りのご依頼などはお気軽にお問い合わせください。デモ体験が可能なカタログの送付も承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせ :
https://www.inter-cosmos.co.jp/contact.html
インターコスモスとは
インターコスモスは、様々な店舗や建物、商業施設、またイベントや展示会など、あらゆるシーンで必要とされる装飾を手掛けております。
充実した設備環境の下、お客様の「こんなのあったらいいな」「こんなことできないかな」という想いを実現するため、新たな価値を創造します。
これからもインターコスモスは迅速かつ高品質なものづくりを目指し、社員一同業務に励んでいきますので、今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
株式会社インターコスモス
所在地 ：大阪市北区紅梅町3-16 インターコスモスビル
設立 ：1983年10月8日
代表取締役社長 ：作道 洋介
事業内容 ：店舗装飾、店舗演出、商品PR、イベントの企画などのデザイン、製作、ディスプレイ販売
URL ：https://www.inter-cosmos.co.jp/