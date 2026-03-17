Marisa Grace 「26SS COLLABORATION with Finlayson」

株式会社コスギ

株式会社コスギ(本社：東京都中央区 / 代表取締役社長：小杉佐太郎)が運営するMarisa Graceは昨年に引き続き、北欧のテキスタイルブランドとして長い歴史をもつFinlayson（フィンレイソン）とコラボレーションいたしました。

春夏らしい爽やかで明るいテイストの柄を使用しており、一枚で主役になるアイテムです。

日々の暮らしに馴染む、着心地良いブラウスをぜひお試しください。

フィンレイソンは、1820年創業の北欧フィンランド最古のテキスタイルブランドです。

200年以上にわたり、服地や寝装品、ホームテキスタイルまで、質の高い製品を通して心地よい日常の暮らしを提供してきました。

現在も新たなデザインが生み出され、多くの人々に愛されています。

＜アイテム一覧＞

・Finlaysonブラウス（MEDALJONKI） ＊3/17発売

しなやかな肌触りのポリエステル素材のブラウス。

フィンランドを代表するデザイナー、アイニ・ヴァーリにより1965年に制作された「MEDALJONKI（メダルヨンキ）」。

ロケットペンダントをモチーフとした、華やかでありながら細部までこだわった品のあるデザインです。顔周りをすっきりとみせる小ぶりのシャツカラーで、体のラインを拾いにくい程よくゆとりのあるストレートシルエットです。

□415U3310 / M・L / \19,800

https://kosugionline.jp/c/marisagrace/415U3310

・Finlaysonブラウス（MAGNOLIA） ＊3/17発売

しなやかな肌触りのポリエステル素材のブラウス。

マグノリア（木蓮）が優雅な曲線で描かれた、2014年にフィンレイソンのデザインチームによって制作された「MAGNOLIA（マグノリア）」をセレクト。

首元をすっきり見せつつきちんと感のあるスタンドカラーに襟元のタックがアクセントになり、上品で洗練された印象に仕上げました。

□415U3311 / M・L / \19,800

https://kosugionline.jp/c/marisagrace/415U3311

＜5月中旬発売アイテム＞

・Finlaysonブラウス（PAMPULA） ＊5月中旬発売予定

さらっと肌離れのよいポリエステルジョーゼットブラウス。

2016年にサミ・ヴッリによってデザインされた「PAMPULA（パンプーラ）」をセレクト。

不揃いな毛糸玉が流れるように美しく連なるノスタルジックでありながらモダンな雰囲気のデザインです。肩まわりにあしらわれた繊細なギャザーが柔らかなドレープを描きフェミニンな印象に。

□415U5310 / M・L / \19,800

・Finlaysonブラウス（SIKSAK） ＊5月中旬発売予定

さらっと肌離れのよいポリエステルジョーゼットブラウス。

2013年にサミ・ヴッリによりデザインされた、ラインの組み合わせがヴィヴィッドでモダンな印象の

「SIKSAK（シクサク）」。

スタイリッシュな中に肩口のギャザーで女性らしさをプラスしたデザインです。

チュニック丈でスタイルカバーしながら細見え効果のあるアイテムです。

□415U5311 / M・L / \19,800

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・Finlayson日本公式サイト：https://www.finlayson.jp/

＜Marisa Graceについて＞

今日的なエレガンスは、内面の豊かさにあると考えています。

家族や親しい友人と重ねる心地よい時間。

そんなかけがえのない日常をMarisa Graceの洋服が彩れたら嬉しい。



上質を、日常に。

素材と仕立てにこだわる、長く愛せる一着をお届けします。

□KOSUGI ONLINE SHOP

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