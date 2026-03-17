【数量限定】夏の肌に、ひんやり爽快。テカリ・毛穴・ベタつきを防ぎ、一瞬でサラっと透明感のある肌に導く、クールタイプが登場！

株式会社エテュセ

株式会社エテュセ（所在：東京都港区 代表取締役社長：吉田 一紀）が展開する化粧品ブランド「エテュセ」は、スキンケアパウダーと部分用化粧下地から、今年の夏もひんやりサラサラな使い心地が好評なクールタイプを数量限定発売します。

気温の上昇により、皮脂分泌が多くなり「べたつき」「毛穴」「化粧崩れ」が気になりやすい夏の肌。

2026年4月2日（木）より、ロフトにて先行発売（4月16日（木）全国発売）する部分用化粧下地「ポアレスプライマー クール」は、気になる毛穴・凹凸を集中補整し、Tゾーンや小鼻など、部分的なテカリが気になる肌の皮脂による化粧くずれを防ぎます。

朝のメイク時の使用はもちろん、日中テカリが気になった際のメイク直しもひんやり心地よくご使用いただけます。

さらに、累計出荷数200万個*突破のスキンケアパウダーから、クールタイプが今年も登場。2026年4月30日（木）よりロフトにて先行発売（5月14日（木）全国発売）します。

溶け込むように軽やかな透明パウダーが毛穴をふんわり補整し、高温多湿な夏の肌もサラサラで透明感のあるツヤ肌へ導きます。

*スキンケアパウダーシリーズ累計 2018年5月～2026年2月末時点

ひんやりとした爽快感と心地よい使用感で、夏のメイクをもっと快適に。

数量限定のクールコレクションを、ぜひお楽しみください。

2026年4月2日（木）ロフト先行発売 ＜4月16日（木）全国発売＞

※一部店舗ではお取扱いがない場合がございます

エテュセ ポアレスプライマー クール＜部分用化粧下地＞ 税込1,650円

ひんやり爽快！気になる毛穴・凹凸を集中補整する

部分用プライマーからクールタイプが登場。

毛穴・凹凸が消えたように補整する部分用プライマーから、暑い夏にぴったりなクールタイプが数量限定登場。Tゾーンや小鼻などの皮脂を吸着するテカリ吸収パウダー120％⁑配合で、テカリ・くずれをしっかりブロック！クリアブルーの中身液が皮脂ぐすんだ肌を補整し、さらさらな仕上がりに。

⁑従来品比 エテュセ ポアレスプライマー

＜仕上がりイメージ＞

◇商品特長◇

●アプリ加工並みに毛穴・凹凸が消えたような仕上がりに。

ー毛穴ぼかしパウダー配合

●Tゾーンや小鼻などの皮脂を吸着し、テカリ・化粧崩れを防ぐ。

ーテカリ防止パウダー配合

●皮脂を吸着しテカリのない仕上がりが持続。肌をさらさらにする。

●ひんやりとした使い心地のクールタイプ。

●洗顔料でオフ ＆ フリー処方

ーフレグランスフリー、鉱物油フリー、タルクフリー、パール剤フリー、酸化防止剤フリー

●うるおい成分配合（カミツレエキス・ローズマリーエキス・グリセリン）

●アレルギーテスト済（すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません）

●ニキビのもとになりにくい処方（すべての方にニキビができないというわけではありません）

◇使用方法◇

●２層タイプなので、よく振ってからお使いください。

●化粧水などで肌を整えたあと、または化粧下地のあとに毛穴・テカリ、化粧くずれの気になる部分にブラシで塗布し、その後、指先でなじませてください。

●朝のメーク時の下地としても、日中テカリが気になった時にも使用できます。

●ファンデーションの上からも使用できます。ブラシで塗布後は、指先で軽いタッチでなじませてください。皮脂吸着効果のある粉末を配合しているため、白くなったり、強くこするとポロポロとした小さなカスになる場合がありますが品質には問題ありません。

●単品でご使用の場合は、洗顔料で落とせます。

2026年4月30日（木）ロフト先行発売 ＜5月14日（木）全国発売＞

※一部店舗ではお取扱いがない場合がございます

エテュセ スキンケアパウダー (プレスト） クール ＜フェイスパウダー＞ 税込2,640円

ひんやり爽快！テカリ・毛穴をふわっとカバーする

スキンケアパウダー クールタイプが登場。

溶け込むような粉質で毛穴をふわっとぼかすスキンケアパウダーから、夏の火照った肌に心地良いクールタイプが登場。

汗や皮脂によるテカリをおさえるだけでなく、夜はお手入れの最後に使用することでスキンケア効果を閉じ込め、さらさらな透明ツヤ肌に仕上げます。

＜仕上がりイメージ＞

◇商品特長◇

●テカリをおさえて、さらさらの透明ツヤ肌に。

ーテカリ防止ミネラルパウダー、透明ツヤUPパウダー配合

●まるでパウダーが消えていくかのように肌になじみ、毛穴をぼかす。

ー透明度が高く、そして溶け込むような感触をもつ、とけこみ微粒子パウダー配合

●お手入れで使ったスキンケア効果を閉じ込めて、乾燥の気にならない肌に。

ー肌あれ防止ミネラルパウダー配合

ーWヒアルロン酸（アセチルヒアルロン酸Na・ヒアルロン酸Na）（保湿）、

美容オイル（アルガンオイル（保湿）、月見草オイル・ホホバオイル（エモリエント））配合

●洗顔料でオフ ＆ フリー処方

ーアルコール（エタノール）フリー、パラベンフリー、パール剤フリー、タール系色素フリー

●さわやかなつけ心地と香り

ーひんやりタッチパウダー配合／ハーバルシトラスの香り。

●アレルギーテスト済（すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません）

●ニキビのもとになりにくい処方（すべての方にニキビができないというわけではありません）

◇使用方法◇

●パフにとり、肌の上をすべらせるようにして塗布します。

●添付の透明フィルムは捨てないでご使用ください。

●単品でご使用の場合は、洗顔料で落とせます。

・ 表示価格は希望小売価格です。

・ 店頭での展開開始日は、店舗状況により異なる場合があります。

エテュセ公式サイト https://www.ettusais.co.jp

エテュセ公式Instagram https://www.instagram.com/ettusaisjp

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