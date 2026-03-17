【2026年 4月のオンライン講習：職長教育 講習(安全衛生責任者あり)】便利なオンライン講習会のスケジュールが公開されました。

アイムセーフ合同会社

アイムセーフ合同会社では、厚生労働省通達による【職長教育(安全衛生責任者あり)】を社内や自宅から受講できる便利なオンライン講習会で実施しています。

2026年 4月のスケジュールが公開されました。

労働安全衛生法第60条の規定により、事業者は、その事業場の業種が労働安全衛生法施行令第19条で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者直接指導又は監督する者に対し、安全衛生教育を行わなければならないこととされています。





労働安全衛生法施行令の改正により、令和5年4月1日より、職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種に、これまで対象外であった「食料品製造業（うまみ調味料製造業及び動植物油脂製造業は、すでに対象）」、「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」が新たに加わり、職長が義務化されます。※従来からの職長教育の対象業種は、建設業、製造業(一部除く)、電気、ガス、機械修理業、自動車整備業です。これらの業種も組織変更にともない職長資格が必用です。

アイムセーフの職長教育は「労働安全衛生法第60条」で義務付けられた法定教育となります。

「事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者（作業主任者を除く。）に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」

統括安全衛生責任者が選任された場合には、統括安全衛生責任者を選任した事業者以外の請負人で当該仕事を自ら行う事業者は、安全衛生責任者を選任しなければならない【安衛法第16条】。

また、中規模建設工事現場（おおむね労働者数10～49人規模の工事現場）において統括安全衛生責任者に準ずる者が選任された場合には、関係請負人は安全衛生責任者に準ずる者を選任するよう求められている【平成5年基発第209号の2】。

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■ 講座概要

【職長教育(安全衛生責任者あり)】

建設業、製造業(一部除く)、電気、ガス、機械修理業、自動車整備業、食料品製造業（うまみ調味料製造業及び動植物油脂製造業は、すでに対象）」、「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」など教育が必要な業種の選任される予定の方対象と、安全衛生責任者の選任される予定の方対象に、必要な知識と実務能力を習得していただくため、学科14時間のカリキュラムによる講習です。

※厚生労働省の教育実施要領に基づいた学科14時間の修了証を3営業日を目安に発行します。

■職長教育とは？(動画解説あり)

対象になる業種について説明しています。

https://www.safejp.net/detail-syokutyou

■Youtube:職長教育とは？？

教育の法的根拠・目的・対象となる業種・選任の教育の時期・未実施の場合の罰則に関してについて解説しています

https://youtu.be/3abf5u_loOE?si=DHOkiXxQ-ZII9fSD

■安全衛生責任者とは？(動画解説あり)

対象になる業種について説明しています。

https://www.safejp.net/detail-syokutyou

■Youtube:安全衛生責任者とは？

教育の法的根拠・主な役割・安全衛生責任者に対する教育・未選任の場合の罰則に関してについて解説しています

https://youtu.be/DnYqWZoPTaA?si=raTS5RaZ6V6oZfnt



■受講料 ⇒ 13,000円（税・教材費込）



■開催地 ⇒ オンラインですので全国から参加可能。



■開催日程 (御受講の方は1日目と2日目両方をご予約下さい。)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/112624/table/193_1_1ff69b764fb17e4d38b5b411dd71af8a.jpg?v=202603181251 ]

お申込みはお早めに ＞＞＞

公式HPにてお申込みを承ります。

https://www.safejp.net/syokutyou(https://www.safejp.net/syokutyou)

■学科講習

▼カリキュラム ⇒ 講義内容は、下記のように行います。

※日程：1日目（9:00～18:00）

2日目（9:00～18:05）

【アイムセーフのオンライン講習が選ばれる理由】

◆選ばれる理由1：全国どこからでも！移動ゼロの「オンライン講習」

今までの法定講習は都市部の会場で開催されることが多く、「移動時間や交通費が無駄」「大人数の会場は避けたい」というお悩みが多数ありました。

アイムセーフのオンライン講習なら、会場に出向かず、会社やご自宅からそのまま受講いただけます。

さらに、ただ動画を見るだけのeラーニングとは違い、プロ講師とリアルタイムでコミュニケーションを取る「ライブ配信（Zoom）」のため、眠くならずにしっかり身につきます。

◆選ばれる理由2：コンサルタント直伝！現場で使える「参加型カリキュラム」

弊社の母体は、労働安全・労働衛生コンサルタントや技術士による専門家集団です。「コンサルティングの行き着く先は人材育成」という信念のもと、現在も多くの企業様へ安全衛生の現場指導を行っています。

講習では、現場で実際に発生した労働災害の事例や改善策を豊富に交え、「なぜその対策が必要なのか」を分かりやすく解説します。

クイズ形式などを取り入れたプロ講師との対話型講習は、「楽しく理解が深まる」と大好評です。

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さらに、受講後の「修了証」は、原則3営業日を目途にPDF形式でメールにてスピード発行いたします。 「急いで現場の資格を証明したい」という企業様にも安心してご利用いただけます。

万が一、当日にPCや通信トラブルで受講が中断してしまった場合でも、別日程への振り替え対応を行っております。

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「現場の急なトラブルで、予定していた講習に参加できなくなった…」そんな多忙なご担当者様のために、アイムセーフでは柔軟なスケジュール対応を行っています。

料金お支払い後であっても、講習の【開始時間前】までにHPのお問い合わせフォームからご連絡いただければ、無料で何度でも日程変更が可能です。

（※講習開始後の変更は承れませんのでご注意ください）

【Youtube：アイムセーフの安全衛生について考える】

https://www.youtube.com/@imsafe9788

【プロ講師とコミュニケーションが取れるオンライン講習シリーズ】

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【アイムセーフの労働安全衛生ニュース (月～金 配信中)】

https://www.safejp.net/latestinfo/categories/safety-news

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■([安全]衛生推進者)

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■(安全管理者選任時研修)

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■(職長教育・安全衛生責任者)

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■(統括安全衛生責任者)

https://www.safejp.net/general-safety-and-health-supervisor

■(化学物質管理者)

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■(保護具着用管理責任者)

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■(高年齢者の労働災害防止)

https://www.safejp.net/senior-anzen

■(熱中症予防管理者)

https://www.safejp.net/nechushoyoboukanrisha