『いたずらぐまのグルーミー』からマスコットチャームがカプセルトイに登場！持ち物のマーカーとしても使えて便利！

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アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「いたずらぐまのグルーミー　マスコットチャーム」（1回300円・税10%込、全6種）を2026年3月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。




【商品概要】

”ちょっぴり凶暴×可愛い”魅力で、人気再燃中の『いたずらぐまのグルーミー』から、マスコットチャームがカプセルトイに登場！



マスコットにはカニカン＆シリコン製のリングパーツが付属し、バッグやポーチにはもちろん、ペットボトルや傘の“めじるし”として取り付けられる仕様です。
洋服のジッパーに付けても可愛い、30mmのミニサイズです。



いろんな場所に付けて、グルーミーと一緒にちょっぴり刺激的な毎日を過ごしちゃおう！



ぜひこの機会にゲットしてみてください！



威嚇　スタンダード

威嚇　イエロー


立ち　スタンダード

立ち　パープル


座り　スタンダード

座り　グリーン

【商品情報】

●商品名：いたずらぐまのグルーミー　マスコットチャーム


●発売日：2026年3月下旬から順次発売予定


●価格：1回300円


●対象年齢：15才以上


●種類数：全6種


・立ち　スタンダード


・立ち　パープル


・威嚇　スタンダード


・威嚇　イエロー


・座り　スタンダード


・座り　グリーン


●商品素材：PVC、シリコーン


●生産国：中国


●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。


●発売元：アイピーフォー株式会社


※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。 　




本資料に記載されている情報は2026年2月現在のものです。




■『いたずらぐまのグルーミー』について


グルーミーはピティーくんの飼いぐま。
いつもいっしょの2人だけど、ちょっと遊ぶだけでピティーくんは満身創痍。
くまと暮らすってたいへんだね。
今日もピティーくんは大好きなグルーミーとの
共存を試みるのでした。

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【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。

事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業

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