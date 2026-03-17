『いたずらぐまのグルーミー』からマスコットチャームがカプセルトイに登場！持ち物のマーカーとしても使えて便利！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「いたずらぐまのグルーミー マスコットチャーム」（1回300円・税10%込、全6種）を2026年3月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。

【商品概要】

”ちょっぴり凶暴×可愛い”魅力で、人気再燃中の『いたずらぐまのグルーミー』から、マスコットチャームがカプセルトイに登場！

マスコットにはカニカン＆シリコン製のリングパーツが付属し、バッグやポーチにはもちろん、ペットボトルや傘の“めじるし”として取り付けられる仕様です。

洋服のジッパーに付けても可愛い、30mmのミニサイズです。

いろんな場所に付けて、グルーミーと一緒にちょっぴり刺激的な毎日を過ごしちゃおう！

ぜひこの機会にゲットしてみてください！

【商品情報】

威嚇 スタンダード威嚇 イエロー立ち スタンダード立ち パープル座り スタンダード座り グリーン

●商品名：いたずらぐまのグルーミー マスコットチャーム

●発売日：2026年3月下旬から順次発売予定

●価格：1回300円

●対象年齢：15才以上

●種類数：全6種

・立ち スタンダード

・立ち パープル

・威嚇 スタンダード

・威嚇 イエロー

・座り スタンダード

・座り グリーン

●商品素材：PVC、シリコーン

●生産国：中国

●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所

※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。

●発売元：アイピーフォー株式会社

※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。

本資料に記載されている情報は2026年2月現在のものです。

■『いたずらぐまのグルーミー』について

グルーミーはピティーくんの飼いぐま。

いつもいっしょの2人だけど、ちょっと遊ぶだけでピティーくんは満身創痍。

くまと暮らすってたいへんだね。

今日もピティーくんは大好きなグルーミーとの

共存を試みるのでした。



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【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業



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