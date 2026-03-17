「ミッフィー」のかわいい巾着が大集合！「ミッフィー　巾着コレクション」がカプセルトイに登場！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「ミッフィー 巾着コレクション」（1回400円・税10%込、全5種）を2026年3月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。

【商品概要】

世界中で世代を超えて愛されるミッフィーが、巾着コレクションになってカプセルトイに登場！



紐を閉めるとミッフィーとメラニーのお顔になる、耳付きの「フェイス巾着」をはじめとした、バラエティー豊かなラインナップです。

サテン風生地を使用した「スクエア巾着」は、お持ち歩きのポーチにぴったり！

「巾着トートバッグ」は縦幅320mmで500mlのペットボトルも楽々収納できます。



持ち歩きたくなる可愛いアイテムが目白押しです！

ぜひこの機会にゲットしてみてください！

【商品情報】

フェイス巾着（ミッフィー）フェイス巾着（メラニー）スクエア巾着Aスクエア巾着B巾着トートバッグ

●商品名：ミッフィー 巾着コレクション

●発売日：2026年3月下旬から順次発売予定

●価格：1回400円

●対象年齢：15才以上

●種類数：全5種

・フェイス巾着（ミッフィー）

・フェイス巾着（メラニー）

・スクエア巾着A

・スクエア巾着B

・巾着トートバッグ

●本体材質:本体材質:ポリエステル、綿（紐）

●生産国：中国

●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所

※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。

●発売元：アイピーフォー株式会社

※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。

本資料に記載されている情報は2026年3月現在のものです。

Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv, 1953-2026 www.miffy.com

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業



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Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）



問い合わせ先：info@ip4.co.jp