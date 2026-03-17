「ミッフィー」のかわいい巾着が大集合！「ミッフィー 巾着コレクション」がカプセルトイに登場！
アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「ミッフィー 巾着コレクション」（1回400円・税10%込、全5種）を2026年3月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。
【商品概要】
世界中で世代を超えて愛されるミッフィーが、巾着コレクションになってカプセルトイに登場！
紐を閉めるとミッフィーとメラニーのお顔になる、耳付きの「フェイス巾着」をはじめとした、バラエティー豊かなラインナップです。
サテン風生地を使用した「スクエア巾着」は、お持ち歩きのポーチにぴったり！
「巾着トートバッグ」は縦幅320mmで500mlのペットボトルも楽々収納できます。
持ち歩きたくなる可愛いアイテムが目白押しです！
ぜひこの機会にゲットしてみてください！
フェイス巾着（ミッフィー）
フェイス巾着（メラニー）
スクエア巾着A
スクエア巾着B
巾着トートバッグ
【商品情報】
●商品名：ミッフィー 巾着コレクション
●発売日：2026年3月下旬から順次発売予定
●価格：1回400円
●対象年齢：15才以上
●種類数：全5種
・フェイス巾着（ミッフィー）
・フェイス巾着（メラニー）
・スクエア巾着A
・スクエア巾着B
・巾着トートバッグ
●本体材質:本体材質:ポリエステル、綿（紐）
●生産国：中国
●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。
●発売元：アイピーフォー株式会社
※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。
本資料に記載されている情報は2026年3月現在のものです。
Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv, 1953-2026 www.miffy.com
【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。
事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業
X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）
Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）
問い合わせ先：info@ip4.co.jp