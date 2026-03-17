「ミッフィー」のかわいい巾着が大集合！「ミッフィー　巾着コレクション」がカプセルトイに登場！

写真拡大 (全7枚)

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「ミッフィー　巾着コレクション」（1回400円・税10%込、全5種）を2026年3月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。




【商品概要】

世界中で世代を超えて愛されるミッフィーが、巾着コレクションになってカプセルトイに登場！



紐を閉めるとミッフィーとメラニーのお顔になる、耳付きの「フェイス巾着」をはじめとした、バラエティー豊かなラインナップです。
サテン風生地を使用した「スクエア巾着」は、お持ち歩きのポーチにぴったり！
「巾着トートバッグ」は縦幅320mmで500mlのペットボトルも楽々収納できます。

持ち歩きたくなる可愛いアイテムが目白押しです！
ぜひこの機会にゲットしてみてください！



フェイス巾着（ミッフィー）


フェイス巾着（メラニー）


スクエア巾着A


スクエア巾着B


巾着トートバッグ

【商品情報】

●商品名：ミッフィー　巾着コレクション


●発売日：2026年3月下旬から順次発売予定


●価格：1回400円


●対象年齢：15才以上


●種類数：全5種


・フェイス巾着（ミッフィー）


・フェイス巾着（メラニー）


・スクエア巾着A


・スクエア巾着B


・巾着トートバッグ


●本体材質:本体材質:ポリエステル、綿（紐）


●生産国：中国


●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。


●発売元：アイピーフォー株式会社


※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。 　




本資料に記載されている情報は2026年3月現在のものです。





Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv, 1953-2026 www.miffy.com





【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。

事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業

X：https://x.com/ip4_cpsl　（＠ip4_cpsl）
Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/　（＠ip4_official）

問い合わせ先：info@ip4.co.jp