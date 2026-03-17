Lovetoxic（ラブトキシック）より、世界中で大人気のキャラクター「モンチッチ」のオリジナルコラボアイテムが好評発売中！

株式会社ナルミヤ・インターナショナル

株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役社長執行役員 保坂 大輔）が展開する「Lovetoxic（ラブトキシック）」より、世界中のファンに愛され続けている「モンチッチ」のオリジナルコラボアイテムが登場。

全国のラブトキシック直営店、および公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン」（https://www.narumiya-online.jp/webshop/）にて発売中です。

対象アイテムをチェック :https://www.narumiya-online.jp/shop/goods/search.aspx?goodsbrand=29&keyword=%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%83%81%e3%83%83%e3%83%81

アイテムラインナップ

■バックプリント半袖T

大きめのバックプリントで後ろ姿も可愛く盛れるTシャツ！

綿100％素材でこれからの季節、お肌に優しいのも嬉しいポイント。

品番：8361222

サイズ：SS/S/M/Lサイズ

価格：\4,829（税込）

カラー：オフホワイト/マルチ

■左：立体ペンポーチ

品番：8361549

サイズ：Fサイズ

価格：\3,289（税込）

カラー：赤/ピンク

学校のモチベーションが上がる！ふわふわな生地感のペンポーチ。

ペン以外にもハサミや定規も入るサイズで使いやすい！

■右：フェイスマルチポーチ

品番：8361550

サイズ：Fサイズ

価格：\3,289（税込）

カラー：赤/ピンク

ウインクしているモンチッチがポイントのマルチポーチは、

リール付きなので、パスケースとしても使いやすい！

ポーチの中に鍵を付けることができるので、キーケースとしても。

■左：フェイスダイカットタオル

品番：8361552

サイズ：Fサイズ

価格：\880（税込）

カラー：赤/ピンク/ライトピンク/黄色

モンチッチとモンチッチフレンズのお顔プリントのダイカットタオル！

18cmと大きすぎず持ち運びしやすいサイズ。

お友達とお揃いで持つとかわいい。

■右：クリアポーチ

品番：8361551

サイズ：Fサイズ

価格：\1,419（税込）

カラー：赤/ピンク/マルチ

ナスカン付きでバッグにつけて持ち運んでも、チャームをつけても可愛い！

小物入れやお財布にもおすすめ。

発売詳細

■販売場所

・全国のラブトキシック店舗

＊発売日は店舗により一部前後する可能性がございます。

・公式オンラインショップ「NARUMIYA ONLINE」

https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/29/

「Lovetoxic（ラブトキシック）」

ストリートカジュアル・スポーツ・ガーリーなど、トレンドをテイストMIXして着こなす元気な女の子のためのティーンズブランド。

ダンス×ファッションをコンセプトに『ファッション性』と『機能性』を備えたダンススタイルライン「LTXC（エルティーエックスシー）」も展開中。

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役社長執行役員 保坂 大輔）は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。

■OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」

http://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR



■お問い合わせ

https://www.narumiya-online.jp/shop/contact/contact.aspx