「EATME(イートミー)」×「日比谷花壇」の初のコラボレーションアイテムを3月17日(火)より予約販売開始

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営する「常に新しく、自分らしく、女性らしく」を掲げるレディースブランド「EATME(イートミー)」は花と緑のリーディングカンパニー「日比谷花壇」との初となるコラボレーションアイテムの予約販売を2026年3月17日(火)12:00より公式通販サイト「RUNWAY channel」「ZOZOTOWN」にて開始します。商品の発送は2026年4月中旬頃を予定しています。直営店舗は4月9日(木)より発売開始予定です。

「EATME」×「日比谷花壇」

特設ページ：http://s.runway-ch.jp/eatme_hibiyakadan

この度、創業150年以上の歴史を誇るフラワーブランドの「日比谷花壇」と、EATMEの初となるコラボレーションが実現しました。



本コラボレーションでは”自分らしく輝く”大人フェミニンな女性像を表現し、春を感じる華やかな花柄を取り入れたアイテムを全5型展開します。

「EATME」に「日比谷花壇」の世界観を掛け合わせた、初のコラボレーションコレクションにぜひご注目ください。

LOOK一部「EATME」×「日比谷花壇」「EATME」×「日比谷花壇」「EATME」×「日比谷花壇」「EATME」×「日比谷花壇」「EATME」×「日比谷花壇」商品概要【日比谷花壇ｺﾗﾎ゛】ﾌﾗﾜｰﾌﾟﾘﾝﾄﾏｷｼﾜﾝﾋﾟｰｽ

商品名：【日比谷花壇ｺﾗﾎ゛】ﾌﾗﾜｰﾌﾟﾘﾝﾄﾏｷｼﾜﾝﾋﾟｰｽ

価格 ：16,500円（税込）

カラー：イエロー/ピンク/ブラック

サイズ：S・M

発売月 :4月

小さなチューリッププリントが上品に映える、甘さ控えめのフェミニンワンピース。スクエアネックとパフスリーブ、リボンディテールが女性らしさを引き立て、動きのあるヘムラインが軽やかな印象を添える一枚です。

【日比谷花壇ｺﾗﾎ゛】ﾌﾗﾜｰﾌﾟﾘﾝﾄｱｼﾝﾒﾄﾘｰﾜﾝﾋﾟｰｽ

商品名：【日比谷花壇ｺﾗﾎ゛】ﾌﾗﾜｰﾌﾟﾘﾝﾄｱｼﾝﾒﾄﾘｰﾜﾝﾋﾟｰｽ

価格 ：15,400円（税込）

カラー：ピンク/ブルー/ブラック

サイズ：S・M

発売月:4月

やわらかなタッチで描かれた芍薬プリントが華やかに映える、女性らしさあふれるワンピース。スクエアネックとパフスリーブが美しいデコルテを演出し、サイドのギャザー＆ドローストリングでスタイルアップも叶える、甘さと品を兼ね備えた一着です。

【日比谷花壇ｺﾗﾎ゛】ﾌﾘﾙｵｰﾌﾟﾝｼｮﾙﾀ゛ｰﾌﾗﾜｰﾌ゛ﾗｳｽ

商品名：【日比谷花壇ｺﾗﾎ゛】ﾌﾘﾙｵｰﾌﾟﾝｼｮﾙﾀ゛ｰﾌﾗﾜｰﾌ゛ﾗｳｽ

価格 ：9,900円（税込）

カラー：イエロー/ピンク/ブラック

サイズ：F

発売月 :4月

小さなチューリッププリントが華やかに映える、フェミニンムードあふれるブラウス。スタンドカラーや肩のフリル、さりげない肌見せが上品さと抜け感を演出し、スカートにもパンツにも合わせやすい万能な一枚です。

【日比谷花壇ｺﾗﾎ゛】ﾌﾗﾜｰﾌﾟﾘﾝﾄﾜﾝﾋﾟｰｽ

商品名：【日比谷花壇ｺﾗﾎ゛】ﾌﾗﾜｰﾌﾟﾘﾝﾄﾜﾝﾋﾟｰｽ

価格 ：15,400円（税込）

カラー：アイボリー/ブラック

サイズ：F

発売月 :5月

繊細なミモザプリントが華やかさと落ち着きを演出する、軽やかな素材感のワンピース。ホルターネック×背中開きのヘルシーなデザインとウエストギャザーでスタイルアップを叶え、リゾートやホカンス、旅行先にも映える特別感のある一着です。

【日比谷花壇ｺﾗﾎ゛】ﾌﾗｳﾜｰﾌﾟﾘﾝﾄﾚﾃ゛ｨﾌ゛ﾗｳｽ

商品名：【日比谷花壇ｺﾗﾎ゛】ﾌﾗｳﾜｰﾌﾟﾘﾝﾄﾚﾃ゛ｨﾌ゛ﾗｳｽ

価格 ：9,900円（税込）

カラー：ピンク/ブルー/ブラック

サイズ：F

発売月 :5月



夏の空気感をまとったような華やかで繊細な芍薬プリントが魅力のブラウス。スクエアネックとパフスリーブが女性らしさを引き立て、縦ラインの切り替えですっきりと仕上げた、上品さと甘さを兼ね備えた着回し力の高い一枚です。

詳細を見る :http://s.runway-ch.jp/eatme_hibiyakadan発売スケジュールについて

【2026年3月17日（火）12:00～

上記の日程より、ECサイトにて予約販売を行います。

・RUNWAY channel(https://runway-webstore.com/eatme/?srsltid=AfmBOoplAm30uEgaihII_lOPFNSERVayhTuw668NieK1kSPpXRFXv1WF)

・ZOZOTOWN(https://zozo.jp/brand/eatme/)

2026年4月中旬頃発送予定

【2026年4月9日（木）／2026年4月30日（木）】

上記の日程より、直営店舗にて発売開始

株式会社日比谷花壇

1872年創業、1950年に東京・日比谷公園本店の出店後、株式会社日比谷花壇を設立。現在、全国約190拠点で展開。ウエディング装花、店舗及びオンラインショップでの個人/法人向けフラワーギフト・カジュアルフラワーの販売、お葬式サービス、緑を通じた暮らしの景観プロデュース、フラワーグラフィックサービス、地域のまちづくり事業等を行っています。今後も花や緑の販売、装飾にとどまらず、暮らしの明日を彩り、豊かなものへと変えていく提案を続けています。



企業サイト：https://hibiya.co.jp/

公式X：https://x.com/hibiyakadan

公式Facebook：https://www.facebook.com/hibiyakadan/

日比谷花壇オンラインショップ：https://www.hibiyakadan.com

EATME

Nouvelle feminite

■ブランドコンセプト

常に新しく、自分らしく、女性らしくをコンセプトに、

いかに上品でシルエットが美しく見えるかを追求し、

時代性にマッチした洗練されたスタイルを提案。

■EATME オフィシャルサイト

Web Store：https://runway-webstore.com/eatme

X：https://twitter.com/EATME_tweet (@EATME_tweet)

Instagram：https://www.instagram.com/eatme_japan/ (@eatme_japan)

TIKTOK:https://www.tiktok.com/@eatme_japan?lang=ja-JP (@eatme_japan)

■取り扱い店舗リスト

ルミネエスト新宿店・梅田エスト店・名古屋パルコ店