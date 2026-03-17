【イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード】「イナズマイレブンGO」セレクション。合体技をイメージした重ね着けも楽しめるリング（指輪）
株式会社ユートレジャー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：青木 興一、株式会社ケイ・ウノの連結子会社）は、ゲーム「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」より「イナズマイレブンGO」登場キャラクターの「セレクションリング（指輪）」の予約受付を2026年3月17日（火）～4月14日（火）の期間、ユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋にて行います。
このたびの新作は、「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」より「イナズマイレブンGO」セレクションとして、11人それぞれをイメージした天然石をあしらい、名前と必殺技などをモチーフにしたアイコンを刻印したリング（指輪）です。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/903_1_f7110506e828cf15dc8e52b9dfb86170.jpg?v=202603180351 ]
選べるキャラクター・天然石一覧[表2: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/903_2_6fd652213eb4c14fbc13becb3b42dc82.jpg?v=202603180351 ]
「松風天馬」モデル
シルバー925（「松風天馬」モデル）
プラチナ950（「松風天馬」モデル）
シルバー925（「松風天馬」モデル）
シルバー925（「松風天馬」モデル）
刻印イメージ（「松風天馬」モデル）
着用イメージ
着用イメージ
ロゴ入りのボックスに入れてお届けします
「神童拓人」モデル
「剣城京介」モデル
「霧野蘭丸」モデル
「白竜」モデル
「シュウ」モデル
「雨宮太陽」モデル
「フェイ・ルーン」モデル
「SARU」モデル
「瞬木隼人」モデル
「井吹宗正」モデル
重ね着けイメージ
仲間たちとの絆・繋がりを表現した、重ね着けするとイナズマ模様が重なるデザインです。
シルバー925
シルバー925
着用イメージ
着用イメージ
取扱店詳細
予約期間中、ユートレジャーコンセプトストア池袋にてサンプルの展示を行っております。
尚、池袋・心斎橋の両店舗でご予約及び、リングのサイズ計測を承っておりますので、是非この機会にお立ち寄りください。
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/903_3_fa3cad7885e37e1fc06a7819c7f8df5b.jpg?v=202603180351 ]
「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」とは
舞台は、初代「イナズマイレブン」から25年後。
主人公・笹波雲明は、サッカーのない世界を求め「南雲原中」にやってくる。
一方、全国大会トップの名門校「雷門中」に所属するサッカーモンスター・円堂ハル。
2人の出会いが物語を動かしていく…。
◆イナズマイレブン公式X（旧Twitter）：https://x.com/inazuma_project
◆「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」公式サイト：https://www.inazuma.jp/victory-road/
ユートレジャーについて
「あなたの好きをカタチに・・・」ファンの方々の「好き」をジュエリーというカタチにし、身に着ける喜びを提供したいという想いからユートレジャーが立ち上がりました。
デザイナーや熟練した各分野の職人が、着け心地や存在感、耐久性・強度を追求し、「一生の宝物になるようなジュエリーをお届けしたい」という想いを込めて丁寧に製作しております。細部にまでこだわった品々をぜひお楽しみください。
ユートレジャーのこだわりはこちらで紹介しています。
https://u-treasure.jp/information/about_utreasure
株式会社ユートレジャー（U-TREASURE） https://u-treasure.jp/(https://u-treasure.jp/)
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