【イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード】「イナズマイレブンGO」セレクション。合体技をイメージした重ね着けも楽しめるリング（指輪）

株式会社ユートレジャー

株式会社ユートレジャー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：青木 興一、株式会社ケイ・ウノの連結子会社）は、ゲーム「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」より「イナズマイレブンGO」登場キャラクターの「セレクションリング（指輪）」の予約受付を2026年3月17日（火）～4月14日（火）の期間、ユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋にて行います。

このたびの新作は、「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」より「イナズマイレブンGO」セレクションとして、11人それぞれをイメージした天然石をあしらい、名前と必殺技などをモチーフにしたアイコンを刻印したリング（指輪）です。

選べるキャラクター・天然石一覧

重ね着けイメージ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/903_1_f7110506e828cf15dc8e52b9dfb86170.jpg?v=202603180351 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/903_2_6fd652213eb4c14fbc13becb3b42dc82.jpg?v=202603180351 ]「松風天馬」モデルシルバー925（「松風天馬」モデル）プラチナ950（「松風天馬」モデル）シルバー925（「松風天馬」モデル）シルバー925（「松風天馬」モデル）刻印イメージ（「松風天馬」モデル）着用イメージ着用イメージロゴ入りのボックスに入れてお届けします「神童拓人」モデル「剣城京介」モデル「霧野蘭丸」モデル「白竜」モデル「シュウ」モデル「雨宮太陽」モデル「フェイ・ルーン」モデル「SARU」モデル「瞬木隼人」モデル「井吹宗正」モデル

仲間たちとの絆・繋がりを表現した、重ね着けするとイナズマ模様が重なるデザインです。

取扱店詳細

シルバー925シルバー925着用イメージ着用イメージ

予約期間中、ユートレジャーコンセプトストア池袋にてサンプルの展示を行っております。

尚、池袋・心斎橋の両店舗でご予約及び、リングのサイズ計測を承っておりますので、是非この機会にお立ち寄りください。

「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」とは

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/903_3_fa3cad7885e37e1fc06a7819c7f8df5b.jpg?v=202603180351 ]

舞台は、初代「イナズマイレブン」から25年後。

主人公・笹波雲明は、サッカーのない世界を求め「南雲原中」にやってくる。

一方、全国大会トップの名門校「雷門中」に所属するサッカーモンスター・円堂ハル。

2人の出会いが物語を動かしていく…。

◆イナズマイレブン公式X（旧Twitter）：https://x.com/inazuma_project

◆「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」公式サイト：https://www.inazuma.jp/victory-road/

ユートレジャーについて

「あなたの好きをカタチに・・・」ファンの方々の「好き」をジュエリーというカタチにし、身に着ける喜びを提供したいという想いからユートレジャーが立ち上がりました。

デザイナーや熟練した各分野の職人が、着け心地や存在感、耐久性・強度を追求し、「一生の宝物になるようなジュエリーをお届けしたい」という想いを込めて丁寧に製作しております。細部にまでこだわった品々をぜひお楽しみください。

ユートレジャーのこだわりはこちらで紹介しています。

https://u-treasure.jp/information/about_utreasure

株式会社ユートレジャー（U-TREASURE） https://u-treasure.jp/(https://u-treasure.jp/)

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