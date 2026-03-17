アクア シャボンから約10年ぶりの定番の香り「パウダリームスクの香り」3アイテム新発売

株式会社ウエニ貿易

株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長：宮上光喜）が展開するセルフケアフレグランスブランド「アクア シャボン」は、約10年ぶりに定番の香りとして、新たに「パウダリームスクの香り」を発売いたします。先行発売は、2026年3月17日(火)より公式オンラインストア限定で実施。

オードトワレ、ヘアー&ボディミスト、オードパルファムの3アイテムを展開いたします。

なお、一般発売は2026年4月8日（水）「シャボン(せっけん)の香りの日」を予定しております。

公式オンラインストア：https://www.fragrance-u.jp/

【背景】

近年、フレグランス市場がニッチ化・複雑化する一方で、現代社会では「自分自身を満たすこと」や「心地よさ」といった「精神的な充足」への関心が高まっています。

こうした背景を受け、アクア シャボンは2026年春にリブランディングを実施。

ありのままの自分の感覚に目を向け、そっと立ち返るための”香り”を届ける「セルフケアフレグランスブランド」として生まれ変わります。

その想いを、これからのアクア シャボンとして最初に表現するにあたり、これまでの延長線上ではなく、

新たな価値観を感じられる香りをつくりたいと考えました。

ブランドの核である「せっけんの香り」に改めて向き合うことで、日常に自然になじむ心地よさはそのままに、これまでのアクア シャボンにはなかった、自分の感覚で「好き」や「憧れ」も選び取れる奥行きを重ねました。

理想を思い描く気持ちも、立ち止まってしまう瞬間も含めて、今の等身大の「私らしさ」を大切にしてほしい。

その願いを、高揚感や多幸感を連想させる上質なせっけんの香りで表現しました。

丁寧に調整を重ねて生まれたのが「パウダリームスクの香り」です。

【香り開発の裏側】

アクア シャボンでは、香りを「使う人の感覚」から見つめ直すために、アクア シャボンアンバサダーとの座談会を実施。

トレンドをつくる側と、流行を日常に届ける側、それぞれの視点から寄せられた意見を一つひとつ受け止め、香りに反映させました。

【香り】

パウダリームスクの香り ～Powdery Musk～

はじめて手にした上質なせっけん。

包み紙を丁寧に外しながら感じる、胸が高鳴るような、静かなときめき。

フレッシュなシトラスの余韻が、香り立つホワイトフローラルに溶けこみ、

パウダリーな甘さをまとったムスクがそっと寄り添う。

その香りは、いつか見た憧れの情景や、

自分の中にある「好き」という純粋な感覚を呼び覚ましていく。

今のあなたをやさしく包み込み、満たしてゆく香り。

TOP：アップル、ベルガモット、レモン

MIDDLE：リリー、マグノリア、ミュゲ

LAST：ムスク、アンバー、ウッディ

【商品ラインナップ】

１.アクア シャボン パウダリームスクの香り オードトワレ 80ｍL 3,300円(税込)

どんなシーンでもちょうど良い、軽やかに香るオードトワレ。

・五感で感じるやわらかさ

パッケージのさわり心地、香りのやわらかさ、ビーズの音に至るまで、ひとつひとつの“やさしさ”にこだわりました。

・自分だけでなく、環境にもやさしい

心地よさを楽しむ時間が、環境への配慮につながるよう、

製造過程での水の排出量削減やFSC認証紙の採用などを取り入れています。

２.アクア シャボン ヘアー&ボディミスト パウダリームスクの香り 135mL 1,650円(税込)

清潔感は香りだけじゃない。お肌も髪も整えるヘアー&ボディミスト。

・うるおいのヴェールでやさしく包み込む

ヒアルロン酸(※1)、生*コラーゲン(※2)、加水分解シルク(※3)が、お肌や髪をうるおいのヴェールで包み込みます。

・日常の外的要因が気になるときにも

汗やたばこなどのニオイを消臭(※4)し、空気や環境が気になるシーンでも心地よく使えます。

＊生体内で存在する形。

※1 ヒアルロン酸Na (保湿成分) ※2 水溶性コラーゲン (保湿成分) ※3 保湿成分

※4 カキタンニン (収れん剤)、サトウキビエキス (保湿成分) ※5 加水分解アルギン (皮膚コンディショニング剤)

３.アクア シャボン オードパルファム パウダリームスクの香り 16ml 1,650円(税込)

日常のパートナーに。やさしい余韻が続くオードパルファム。

・香りを長く楽しめる

トワレよりも香りの持続性を高め、心地よい香りが長く続きます(※1)。

・持ち歩きやすいミニボトル

16mL入りで、ポーチにすっぽり収まるサイズ感。

気分を整えたいときの“お守りフレグランス”として、

どこにでも連れていけます。

※1 アクア シャボン オードトワレシリーズと比較

【発売日】

先行発売 2026年3月17日(火) 公式オンラインストア (https://www.fragrance-u.jp/)

一般発売 2026年4月8日(水) バラエティショップ、GMS、家電量販店など、全国の取扱店

【シャボン(せっけん)の香りの日】

アクア シャボンを展開する株式会社ウエニ貿易は、 「アクア シャボン」が10周年を迎えた2019年4月8日に、お風呂好きな日本人が慣れ親しんでいる香りである「シャボンの香り」の更なる普及を目指し、日本記念日協会から『4月8日 シャボン（せっけん）の香りの日』の認定を受けました。

それ以来、毎年春やシャボンを感じさせる新商品の発売や、キャンペーンを実施しております。

アクア シャボン

アクア シャボンは、香りを「セルフケア」の新しい選択肢として提案するフレグランスブランドです。私たちが生まれたときから親しんできた「せっけんの香り」と、多彩なライフシーンに調和するライトフレグランスの軽やかさを掛け合わせて、等身大の自分にやさしく寄り添う余白を届けます。