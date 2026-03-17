【MUCHA (ミュシャ)】人気の香り〈明けの明星〉からフレグランス感覚で使える高SPFノンケミカルUVミストが登場

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ（本社 東京都千代田区／代表取締役社長 近藤広幸）が展開する、芸術家・ミュシャ財団による世界初の公認ブランド「MUCHA（ミュシャ）」は、新商品『ミュシャ フレグランス UV ボディミスト MS〈日焼け止めミスト〉明けの明星』を、2026年3月25日（水）よりMUCHA全店舗およびオフィシャルオンラインストアにて発売いたします。

アップルやブラックカラントのフルーティなトップが夜明けの光のようにポジティブな一日のはじまりを予感させる、MUCHAでも人気の香料〈明けの明星〉の爽やかな香りを纏いながら紫外線対策ができる”高機能UVミスト”です。

製品概要

■ミュシャ フレグランス UV ボディミスト MS〈日焼け止めミスト〉

明けの明星 45mL \4,620（税込）

人気の香料から生まれたノンケミカル処方の高機能UVミスト。

SPF50＋／PA＋＋＋＋、UV耐水性★★を備えながら、軽やかで快適な使い心地を実現しました。

香り・肌・環境、そのすべてに配慮した処方で、アートにインスピレーションを受けた美容成分*¹を配合し乾燥を防ぎます。また“ビーチレジャーにも配慮した”*²ノンケミカル処方を採用。ノンガスタイプの容器で持ち運びや旅行にも便利な、これからのUVケアアイテムです。

全成分： 水、トリエチルヘキサノイン、グリセリン、酸化チタン、ペンチレングリコール、イソステアリン酸、（ビニルジメチコン／メチコンシルセスキオキサン） クロスポリマー、ケイ酸（Ｎａ／Ｍｇ）、水酸化Ｋ、フェノキシエタノール、ステアリン酸、アルミナ、クエン酸、メントキシプロパンジオール、メントール

クエン酸Ｎａ、アスコルビン酸、グリチルリチン酸２Ｋ、ＢＧ、エーデルワイス花／葉エキス、トウキンセンカ花エキス、香料

＜POINT＞

☑ソフトフォーカス効果*³で肌のくすみをほんのりカバー、メントール配合でひんやりとした使用感

☑アルコールフリーで肌を乾燥させにくく、やさしい使い心地

☑UV耐水性★★でウォータープルーフ*⁴

☑サラサラ感のあるパウダー配合でベタつきにくく白浮きしにくい

☑石鹸でオフ可能

☑髪、頭皮にも使用可能

☑7つのフリー処方

(鉱物油フリー・パラベンフリー・着色剤フリー・有機色素フリー・動物性原料フリー・アルコールフリー・紫外線吸収剤フリー)

＊１エーデルワイス花／葉エキス、トウキンセンカ花エキス

＊２ノンケミカル処方であり、１部の国や地域、ビーチで使用を禁止されている紫外線吸収剤を配合していないこと

＊３ サラサラ感のあるパウダーが光を拡散し、ソフトフォーカス効果で肌のくすみをほんのりカバー

＊４ 水に20分間×4回（合計80分間）入った後もSPF効果が50%以上持続

＜香り＞

アップルやブラックカラントのフルーティなトップが、夜明けの光のようにポジティブな一日のはじまりを予感させる、MUCHAでも人気の香り「明けの明星」

甘美な果実と月桂樹からこぼれた朝露を、新たな日をエナジャイズする魔法に変えて

雨上がりの夜明け、果実や木々の葉の上で無垢にきらめく朝露の希望やイノセンスを集めて。

アップルやブラックカラントのフルーティなトップが、雲間から差し込む朝の光のようにポジティブな一日のはじまりを予感させます。

そこから続くのは、“栄光”のシンボルとして絵画のフレームにも描かれている月桂樹。その甘くも爽やかな調べと森を思わせるシダーウッドのアコードが、胸の奥を温かな陽だまりで満たします。それはあなた自身をエンパワーメントする、まるで見えないアミュレット。

ラストはサンダルウッドやアンバーが柔らかな余韻を残し、今日という日に優しく寄り添い続けます。

トップノート：バイオレット、アップル、ブラックカラント

ミドルノート：ピーチ、ローリエ、スズラン、シダーウッド

ラストノート：サンダルウッド、ムスク、アンバー

・販売について

発売日：2026年3月25日(水)

※オフィシャルオンラインストアでは10時より発売いたします。

■MUCHA フレグランス UV ボディミスト 販売ページ

https://alphonsemucha.jp/Page/LP/2026/0317_uv/?plan=MC260317uv

■MUCHA オフィシャルオンラインストア

https://alphonsemucha.jp/Page/shopping/

■MUCHA ショップリスト

https://alphonsemucha.jp/Page/shoplist.aspx

・MUCHA(ミュシャ)について

ー 蘇る情景を身に纏う。ー

ふと、すれ違いざまに感じた香水の薫りで昔の恋人がよみがえる。

帰り道に漂う金木犀の匂いで幼いころの情景が思い浮かぶ。

こうした特定の香りやデザインによって記憶や情景が

呼び起こされる「プルースト現象」のように、

感覚による記憶は一層豊かに心へ刻まれるようです。

ブランド「MUCHA」ではアールヌーヴォー様式を代表する芸術家・ミュシャによる

作品の数々からインスパイアされた香りやアートピースを通して

忘れられない記憶や大切に心へ留めておきたい時間を一層印象的なものへ導きます。

・アルフォンス・ミュシャ(1860-1939年)について

1860年、チェコの南モラヴィア地方に生まれ、アールヌーヴォーの頂点を極めた芸術家です。パリに出て1894年にサラ・ベルナールのためのポスター「ジスモンダ」で一躍有名に。その後、演劇、美術展、商品広告のポスターや、装飾パネル、リトグラフ等の作品を発表、その独自の作風はグラフィックアートの分野を超えて宝飾品、家具、彫刻においても芸術性を高く評価されました。晩年は、祖国のため「スラブ叙事詩」シリーズに精魂を傾け、フランスをはじめとするヨーロッパ、彼が一時期を過ごしたアメリカ、そして日本でも多くの人に愛され続けています。

・ブランドオフィシャルメディア

ブランドサイト

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公式X（旧：Twitter）

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