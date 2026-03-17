時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇より、描き下ろしイラストを使用したオンラインくじが登場！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、『時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇 -』の豪華賞品が手に入る＜時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇 オンラインくじ＞を、2026年3月24日(火)12時より販売します。

ルームウェア姿のトキとヒカルの新規描き下ろしイラストなどを含む豪華賞品を取り揃えております。

また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「E賞 缶バッジ全16種セット」をプレゼント。

この機会をお見逃しなく!!

＜時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇 オンラインくじ 概要＞

販売期間：2026年3月24日(火)12:00～2026年4月14日(火)11:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/link-click_3/

■賞品ラインナップ

S賞：選べる！キャンバスアート（全3種）

A賞：選べる！クッション（全3種）

B賞：アクリルスタンドフィギュア（全2種）

C賞：アクリルキーホルダー（全9種）

D賞：ミニ色紙（全10種）

E賞：缶バッジ（全16種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「E賞 缶バッジ全16種セット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン-1

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!

※全6種、ランダムでの配布となります。

■おまけキャンペーン-2

【20連セット】をご購入いただいたお客様には「SNS風アクリルキーホルダー」をもれなく1個プレゼント!!

※全3種、ランダムでの配布となります。

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

■商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/