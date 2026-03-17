気が付いてしまった――私が捨てられるはずの悪妻であることに……!! 『捨てられるはずの悪妻なのに冷徹侯爵様に溺愛されています』コミカライズ第1巻、2026年3月17日（火）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、「カドコミ」で連載中の漫画『捨てられるはずの悪妻なのに冷徹侯爵様に溺愛されています １』（漫画：ナルカワシス、原作：朝月アサ、キャラクター原案：早瀬ジュン、構成協力：貫井なお）を2026年3月17日（火）に発売いたしました。

【カクヨムコンテスト10】ファンタジー恋愛部門特別賞&コミカライズ賞 W受賞作品、コミカライズ第1巻が刊行！

物語の「悪妻」に転生してしまった主人公は、悪妻エンドを逃れるべく行動開始!?

カクヨムコンテスト10でW受賞達成の原作を、期待の俊英がコミカライズ！

待望の第1巻がFLOSコミックより登場です。

■あらすじ

大貴族であるエルスディーン家に嫁いだリリアーナは初夜、唐突に思い出してしまった――

ここは物語の世界の中であり、自分が悪事の限りを尽くしやがて夫に捨てられるはずの悪妻であることを……!!

本来のシナリオでは夫はやがて聖女であるエミリと恋に落ちるはず！ ならば私は清い体のまま、円満離婚を目指そう！――と思っていたのに、冷徹なはずの夫の様子がおかしい??

悪妻になりたくない妻と、妻を愛したい冷徹侯爵のすれ違いラブ・ファンタジー、開幕!!

カドコミ作品ページはこちら :https://comic-walker.com/detail/KC_007955_S/episodes/KC_0079550000200011_E?episodeType=first

特典情報

●アニメイト：B6サイズ4Pリーフレット

https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3388917/

●ゲーマーズ：描き下ろしブロマイド

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10870054/

●とらのあな：特製イラストカード

https://ecs.toranoana.jp/joshi/ec/item/200012768769/

●メロンブックス・フロマージュブックス：描き下ろしイラストカード

https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3463490

●TORICO（まんが王）：描き下ろしイラストカード

https://www.mangaoh.co.jp/product/9784046600356

※特典はなくなり次第終了となります。

※特典に関するお問い合わせは各店舗までお願いいたします。

書誌情報

書名：捨てられるはずの悪妻なのに冷徹侯爵様に溺愛されています １

著者：ナルカワシス

原作：朝月アサ

キャラクター原案：早瀬ジュン

構成協力：貫井なお

定価：836円（本体760円＋税）

発売日：2026年3月17日（火）※電子書籍同日配信

判型：B6判

ページ数：140ページ

ISBN：978-4-04-660035-6

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322512000770/)

原作書誌情報

書名：捨てられるはずの悪妻なのに冷徹侯爵様に溺愛されています

著者：朝月アサ

画：早瀬ジュン

定価：1,540円（本体1,400円＋税）

発売日：2026年1月30日（金）

判型：B6判

ページ数：340ページ

ISBN：978-4-04-738717-1

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322509000224/)

関連サイト

▼著者・原作者SNS（X）

著者：ナルカワシス（@shisuya999(https://x.com/shisuya999)）

原作：朝月アサ（@asazuki_asa(https://x.com/asazuki_asa)）

▼FLOSコミック公式ホームページ

https://comic-walker.com/label/flos

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