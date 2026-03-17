【約5分で簡単着付け】需要急増の「セパレート浴衣（二部式浴衣）」がS・F・LLにサイズ拡充！KIMONOMACHIオリジナル新作が3月17日予約開始

豊彩株式会社

豊彩株式会社の子会社である京都発の和装ブランドKIMONOMACHI（有限会社京都きもの町、京都府京都市、代表取締役：久保村一文）は、和装通販ショップ「京都きもの町」にて、2026年3月17日（火）正午より、2026年新作オリジナル女性浴衣から、着付けが簡単な「綿セパレート浴衣（二部式浴衣）」の予約販売を開始いたします。 4月下旬出荷予定です。近年急増している「簡単着付け浴衣」の需要を受け、昨年までフリーサイズ（F）のみだった本商品を、2026年新作では「S・F・LL」の3サイズ展開へ大幅にアップデートいたしました。着付けの知識がなくても洋服感覚で美しく着こなせる、現代のライフスタイルに寄り添った和装アイテムです。

■開発の背景：市場で需要急増中の「簡単着付け浴衣」と、サイズ選びの課題

詳細をみる :https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/059707NEW LOOK :https://www.kimonomachi.co.jp/site/look/2026ss/

近年、浴衣市場ではセパレート浴衣やワンピース浴衣といった「簡単着付け浴衣」へのシフトが顕著に起きており、特に20代～40代の女性を中心に一般浴衣の需要を上回る勢いでシェアを拡大しています。

KIMONOMACHIでも「綿セパレート浴衣（二部式浴衣）」は大変ご好評をいただいておりましたが、これまで1サイズ（フリーサイズ）での展開だったため、「小柄で着丈が余ってしまう」「ぽっちゃり体型で衿合あわせがきれいにならない」といったサイズに関するお悩みが寄せられていました。そこで、より多くの方にストレスなく美しい着姿を楽しんでいただけるよう、2026年の新作から新たにSサイズとLLサイズを加えた「S・F・LL」の3サイズ展開へのリニューアルに至りました。

■商品の特徴1：着物初心者も安心。サイズを選べるの二部式浴衣

1. 体型に合わせて選べる「S・F・LL」の3サイズ展開

お客様からのご要望にお応えし、今年からS・F（フリー）・LLの3サイズをご用意いたしました。ご自身の身長や体型に合わせて最適なサイズをお選びいただけるため、二部式浴衣にありがちな「サイズが合わず野暮ったく見える」という問題を解消し、より自然で本格的な着姿を実現します。

2. 洋服感覚で約5分で完成！上下セパレートの「二部式仕様」

上着と巻きスカートのように分かれている上下セパレート仕様です。着付けの専門的な知識がなくても、洋服感覚でサッと羽織って紐を結ぶだけで、誰でも簡単・綺麗に着付けができます。また、着用中に着崩れてしまっても、ご自身で簡単にお直しが可能です。

※飾り兵児帯、帯飾り、草履は別途ご購入ください3. トレンドの「しわ兵児帯」のセット展開

お洒落なオリジナルデザインの浴衣に合わせ、ふんわりとしたボリューム感が今年らしい「しわ兵児帯」のセットコーデで販売。KIMONOMACHIのデザイナー達が厳選したコーディネートなので、帯合わせに悩むことなく、届いたその日からすぐにお出かけをお楽しみいただけます。素材は肌に優しく涼やかな「綿素材」を採用しています。

■商品の特徴 2.女の子浴衣と同柄展開で「親子リンクコーデ」が可能

デザインは、KIMONOMACHIの「女の子用オリジナル綿浴衣」と共通の全8柄です。お子様が着てもきれいに柄が出るよう計算されており、背伸びをしたい幼い女の子にも、大人びてくる年頃の子にもぴったりのデザインです。ご家族やグループでのお揃い、色違いのリンクコーデをお楽しみいただけます。

■デザインラインナップ（全8種類）

■商品情報

女性は二部式タイプと同デザインの通常浴衣を着用しています貝殻 デイドリームアガパンサス ディープネイビーゆらぎ金魚 レッド×ブラック天の川 ミッドナイトグリーン貝殻 マリンブルーアガパンサス アンティークグリーンゆらぎ金魚 ブルーグレー天の川 ラベンダーミスト

【商品内容】

二部式浴衣（上下）、しわ兵児帯の計2点

※下駄・帯飾り・髪飾りなどの小物は付属しておりません。

※帯は作り帯ではありません。ご自身で結んでいただく帯となります。

【価格（税込み）】

セット：10,450円

【素材】

浴衣：綿100％ 帯：ポリエステル100％ 中国製

【サイズ】

S、F、LL

【適応サイズ】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/27137/table/187_1_b3086391c8b9f4bc5970fc57c93b7d51.jpg?v=202603181251 ]

【予約販売開始日】2026年3月17日（火）正午（12時）※4月下旬より順次出荷

【販売店舗】和装通販ショップ「京都きもの町」オンラインストアにて販売

詳細を見る :https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/059707

★同じデザインの通常タイプの「浴衣」も同日に予約販売開始です。

通常タイプ浴衣の商品詳細をみる :https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/059703

KIMONOMACHIの浴衣について

当店でしか購入できないオリジナルデザイン

KIMONOMACHIはオリジナルデザイン浴衣をつくり続けて15年以上。お客様のリアルな声にスタッフの想いを重ね、京都の着物屋さんとしてこだわりぬいたコレクションを毎年発表しています。

素材は綿100％、変わり紅梅織りのしっかりした生地です。ざっくりとした麻のような触り心地が特徴で、夏の暑い時期にも肌につかず涼し気に着こなせます。低身長さんやふくよかさんなどフリーサイズの浴衣では合わない方にも着こなしていただけます。

初心者さんも安心のお洒落なコーデセットを提案

「浴衣を着てみたいけれど、どんな帯を合わせればいいかわからない…」 「自分で選んだ組み合わせで、変に浮いてしまわないか不安…」

そんな着物初心者さんのために、KIMONOMACHIではデザイナーが数あるアイテムの中からベストな組み合わせを厳選した「浴衣コーデセット」を提案しています。

浴衣の柄の魅力を最大限に引き出す帯の色合わせはもちろん、トレンドの「しわ兵児帯」や「グラデーション兵児帯」との相性など、細部まで計算し尽くされたプロのスタイリング。和装の知識がなくても、届いたセットをそのまま着るだけで、周りと差がつく「こなれ感」のあるお洒落な浴衣姿が完成します。

KIMONOMACHIのこだわりがぎゅっとつまった

記事「【2026年新作浴衣】オリジナル変わり織り綿ゆかた全色柄を詳しく解説♪」を公式ブログにて公開しています。

ブログを読む :https://blog.kimonomachi.co.jp/item/yukata-item/32929/

公式youtubeではセパレート浴衣の着方の動画もご用意。初心者さんを応援します。

※過去デザインの浴衣でご紹介しています

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QPkSIaR8aHg ]

■今後の展望

KIMONOMACHIでは、「着付けが難しい」「着崩れが心配」といった和装初心者ならではのお悩みに寄り添う商品開発に注力しています。今回の「二部式浴衣」をはじめ、年齢や体型、和装の知識にかかわらず、誰もが自分らしく和装を楽しめるブランドを目指しています。今後もお客様のリアルな声に耳を傾け、「着てみたい」という気持ちを後押しするような、画期的で手に取りやすいオリジナル商品の展開を続けてまいります。

豊彩株式会社（和装通販ショップ京都きもの町）

代表者： 久保村一文

所在地： 京都府京都市下京区高倉通五条上る亀屋町164番地

事業内容：自社オリジナルブランド「KIMONOMACHI」として、着物や浴衣などオリジナル商品開発、販売



本社URL：https://www.hosai.jp/

きもの町公式オンラインストアURL：https://www.kimonomachi.co.jp/

きもの町衣装協力実績：https://blog.kimonomachi.co.jp/category/information/media_coverage/



本件に関するお問合せは下記よりお問合せ願います。

TEL:075-354-8511

E-mail:info@kimonomachi.com