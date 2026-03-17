Hyundai Motor、Kia、NVIDIA が次世代の自動運転技術に向けた戦略的パートナーシップを拡大

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ニュース概要:

- Hyundai Motor Group は、NVIDIA DRIVE Hyperion プラットフォームを活用し、データ ドリブンな自動運転システムの開発を加速- Hyundai Motor Group のソフトウェア デファインド車両（SDV）開発力と大規模なフリート データ、NVIDIA の AI およびアクセラレーテッド コンピューティングを組み合わせたコラボレーション- パートナーシップの拡大には、一部の車両へのレベル 2+ の展開や、Motional によるレベル 4 のロボタクシー イノベーションを含む

カリフォルニア州サンノゼ - GTC - 2026 年 3 月 16 日 - NVIDIA は本日、NVIDIA DRIVE Hyperion(TM)(https://www.nvidia.com/ja-jp/solutions/autonomous-vehicles/drive-hyperion/) 自動運転車両開発プラットフォームを活用した次世代の自動運転技術を推進するため、Hyundai Motor Company および Kia Corporation とのコラボレーションを拡大することを発表しました。

この協力により、Hyundai Motor Group のソフトウェア デファインド車両（SDV）開発力、グローバルな車両フリート、自動運転開発の専門知識と、NVIDIA のアクセラレーテッド コンピューティング、AI インフラ、自動運転ソフトウェアがひとつとなり、Hyundai Motor Group の車両プラットフォーム全体において、拡張可能かつデータ ドリブンな自動運転システムの開発が支援されます。

拡大した関係の一環として、Hyundai Motor Group は NVIDIA の自動運転技術(https://www.nvidia.com/ja-jp/solutions/autonomous-vehicles/)を統合し、一部の車両でレベル 2 以上のシステムをサポートし、安全性とインテリジェントな運転機能の向上を支援する予定です。

NVIDIA の自動車担当バイス プレジデントであるリシ ダール (Rishi Dhall) は次のように述べています。「モビリティの未来は、AI とソフトウェアの上に構築されます。車両エンジニアリングにおける Hyundai Motor Group のリーダーシップと、 NVIDIA のアクセラレーテッド コンピューティングと AI を組み合わせて、一部の量産車での先進運転支援システムから、Motional との拡張可能なロボタクシー サービスまで、安全でインテリジェントな NVIDIA DRIVE ベースの自動運転システムを構築します」

NVIDIA はまた、Hyundai Motor Group の自動運転ジョイント ベンチャーである Motional との協力拡大を模索し、レベル 4 のロボタクシー機能をさらに向上させ、次世代の自律走行モビリティ サービスを推進します。

Hyundai Motor Group のエグゼクティブ バイス プレジデント兼グローバル戦略オフィス本部長である Heung-Soo Kim 氏は次のように述べています。「NVIDIA とのパートナーシップの拡大は、安全で信頼性の高い自動運転技術を実現するという Hyundai Motor Group のビジョンにとって重要な節目となります。統合されたグループ全体の協力フレームワークに基づいて、レベル 2 以上の自動運転技術からレベル 4 のロボタクシー サービスに至る、差別化された技術的競争力を強化します」

このコラボレーションにより、Hyundai Motor Group は、NVIDIA DRIVE Hyperion を活用したスケーラブルな自動運転スタックを開発することが可能になり、先進運転支援からより高度な自律性まで、レベル 2 からレベル 4 の自動運転に対応する幅広い機能をサポートします。

Hyundai Motor Group の大規模なフリート データと SDV の開発力、 NVIDIA の AI コンピューティング プラットフォームを組み合わせることで、両社は大規模な実世界の運転データ収集、AI モデルのトレーニングと改良、シミュレーション、検証、量産車への展開を含む継続的な開発サイクルを高速化することを目指しています。

このアプローチにより、Hyundai Motor Group はデータドリブンな自動運転技術の開発を強化し、高度な AI モデルのトレーニングと、車両が実世界の運転状況から学習する継続的なシステム改善を支援します。

フアンよる GTC 基調講演(https://www.nvidia.com/gtc/keynote/)のリプレイを視聴し、セッション(https://www.nvidia.com/gtc/session-catalog/)もご確認ください。

※本発表資料は米国時間 2026 年 3 月 16 日に発表されたプレスリリース(https://nvidianews.nvidia.com/news/hyundai-motor-kia-autonomous-driving)の抄訳です。

NVIDIA について

NVIDIA(https://www.nvidia.com/) (NASDAQ: NVDA) は、AI とアクセラレーテッド コンピューティングの世界的リーダーです。