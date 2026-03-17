【アブセンティーイズムを知る欠勤データから打ち手まで】アブセンティーイズム（欠勤損失）可視化・抑制支援の提供開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高瀬雅弘）は、アブセンティーイズム（欠勤損失）を経営に説明しやすい指標として位置づけ、欠勤データの分類・可視化から原因仮説の整理、打ち手の設計と実行、効果検証までを一体で支援する「欠勤損失 可視化・抑制支援」の提供を開始しました。

欠勤は発生した時点で業務停滞や要員再配置、残業増などの影響が出やすく、人的資本リスクとしても扱いやすい一方、欠勤の"種類"を分けずに議論すると、打ち手が曖昧になり、施策がムダ打ちになりがちです。

本支援は、欠勤を分類し、仮説と施策をセットで運用することで、欠勤日数・休職者数・復職率の推移で抑制効果を検証します。

重要事項

本支援は医療行為（診断・治療）を提供するものではありません。個人を特定しない集計を前提に、欠勤データの運用整理と職場改善・運用改善の支援を行います。欠勤理由の取り扱いは、顧客の就業規則・労務運用・プライバシー方針に整合させます。

提供開始の背景

欠勤は、経営として損失を説明しやすい一方、欠勤の背景は一様ではありません。体調不良、メンタル不調、育児介護、通院、職場要因などが混在し、分類せずに平均値だけを追うと、原因が特定できず、的外れな施策になりやすい課題があります。

本支援は、欠勤データを「分類→仮説→施策→検証」の運用に落とし込み、欠勤損失を抑制するための実務プロセスを整備します。

支援概要（欠勤分類→原因仮説→施策実装）

本支援は、欠勤データから打ち手までを一体で支援し、欠勤をKPI運用として回します。

提供内容

欠勤分類（欠勤の"種類"を分ける）

- 欠勤データを、運用上扱える分類に整理し、論点を明確化- 部門別・時系列で推移を管理し、重点領域を特定- 分類と集計条件を固定し、比較可能性と説明可能性を担保

原因仮説（欠勤の前段と構造を整理）

- 分類別に「起きている構造」を仮説化し、現場確認で補強- 繁忙期、職種特性、シフト、業務設計、相談導線等の要因を整理- 単一要因に決め打ちせず、重点要因の優先順位付けを行う

施策設計・実装（仮説に合わせて打ち手を選ぶ）

- 施策を、運用改善（管理職対応、相談導線、就業配慮）、教育（セルフケア/ラインケア）、職場環境（負荷設計、休憩設計）などに整理- 施策の実行状況と欠勤指標の推移をセットで管理し、当たり施策へ集中- 必要に応じて、休復職フローの見直しや復職後フォローも運用に組み込み

一次情報として提示する運用指標（例）

期待できる経営インパクト

- 欠勤日数の推移（組織集計・時系列、部門別）- 休職者数の推移（集計条件を明記）- 復職率の推移（集計条件を明記）- ※数値は導入企業ごとに、個人が特定されない形で集計・提示します。

欠勤損失の可視化と重点領域の特定

欠勤日数を分類・可視化することで、重点部署と重点要因を明確化できます。

施策のムダ打ち削減（仮説→施策の整合）

欠勤分類ごとに仮説を置き、適切な施策を当てることで、場当たり運用を止めます。

休職の抑制と復職後の安定稼働

欠勤の前段に介入し、休職長期化や再離脱リスクの抑制に接続できます。

経営報告の説明可能性向上

欠勤日数・休職者数・復職率の推移を、施策実行とセットで示せます。

導入の流れ

サービスについて

- 現状整理（欠勤データ、就業規則、運用体制、目的の確認）- 欠勤分類の設計（集計条件、運用ルールの固定）- 可視化開始（部門別・時系列、重点領域の抽出）- 原因仮説の整理と現場確認- 施策設計・実装（運用改善/教育/職場環境）- 欠勤指標推移で効果検証し、当たり施策へ集中- 次期運用へ更新（分類・施策・レビュー頻度の見直し）

本支援は、アブセンティーイズム（欠勤損失）を経営指標として分類・可視化し、原因仮説と施策をセットで運用し、欠勤日数・休職者数・復職率の推移で抑制効果を検証するプログラムです。

欠勤データから打ち手までをプロセス化し、場当たり対応を止め、重点領域に施策を集中します。

下記窓口までお問い合わせください。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/

https://fractal-workout.com/

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/