ゲーミング着る毛布『ダメ着』が通年仕様のスウェットに進化！お腹周りの締め付けを一切排除した、究極の快適さを実現

ビーズ株式会社

ビーズ株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：大上響）が展開するゲーミング家具ブランド「Bauhutte(R)（バウヒュッテ）」は2026年3月、締め付けゼロの開放感を実現した全身スウェット「ダメ着XV(15th)スウェット BAL-001(https://www.bauhutte.jp/product/bal001/)」を発売いたします。

ゲーミング着る毛布『ダメ着』はこれまで、真冬の寒さと戦うゲーマーの定番アイテムとして、10年以上にわたり15作もの改良を重ねてきました。この長年の開発で蓄積した「人をダメにする」ための知見を、季節を問わず活用できるよう汎用性の高い形へと昇華させたのが、本製品「ダメ着XVスウェット」です。



当シリーズの核心は単なる防寒性だけではなく、「締め付けからの解放」にもあると再定義。これまで冬に限定されていた圧倒的なリラックス感を通年仕様へとアップデートしました。長年培ったノウハウをスウェット素材に凝縮することで、防寒具としての枠を超え、365日いつでも最高のだらしなさを享受できる環境を構築。10年の歴史が辿り着いた、究極の「自堕落の正解」を提案します。

◆腹部を締め付けない「つなぎ構造」

スウェット人気の本質である「楽さ」を、自堕落なレベルまで追求しました。最大の特徴は、腰ゴムを完全に排した「全身ワンピース構造」です。座っても寝転んでもお腹周りを圧迫するものがない圧倒的な開放感を実現し、だらしなさを極めた新感覚のルームウェアに仕上がっています。

また、上下がつながっているため、どれだけ激しく動いても背中やお腹が露出する心配がありません。夏場の冷房による「お腹の冷え」も物理的に防げるのも、本製品のメリットです。

◆だらけるための「超ゆったりサイズ設計」

だらだら姿勢を妨げないよう、メリハリのある超ゆったり形状を採用。動かす機会が多い肩周りや股下を重点的に、十分なゆとりを持たせています。ゲーミングチェアに深く座る時や、ベッドで寝転ぶ時でも生地の突っ張り感を最小限に抑えるよう、検証と改良を重ねた結果辿り着いた、自堕落特化型のシルエットです。

手首と足首にはフィット感のあるリブ生地を配置。オーバーサイズながらも、歩きやすさ・まくりやすさといった実用性を両立しました。

◆必要なものを全て身にまとう「デュアル大型ポケット」

スマホ、バッテリー、携帯ゲーム機、そして大量の間食を「身にまとう」ための圧倒的な収納力を完備。外側の超巨大ポケットには、左右合わせて最大4袋分のお菓子（片側2袋ずつ）が余裕で収まり、内側の小物用ポケットには大型スマートフォンもすっぽりと収まります。必要なものをすべてポケットに集約できるため、わざわざ何かを取りに立ち上がる必要がありません。「一歩も動きたくない」というゲーマーの願望を具現化した、徹底した自堕落仕様です。

◆その他製品特長

○視界と冷気を遮る大きめフード

視界を限定して集中力を高め、冷房の首元直撃も防ぐ。雑音や冷えを遮断し、ゲームへの没頭をサポート。

○着たままトイレシステム 5.0

「脱ぎ着が面倒」なつなぎの弱点をファスナーで解消。最小限の手間でスムーズかつスピーディな“尻出し＆尻片付け”を実現。

○オールシーズン対応のスウェット生地

通気性が良く肌馴染みの良いスウェット生地。丸洗い対応で一年中着倒せる。

○選べる3サイズ（M/L/XL）

体格に合わせて選択可能。

Mサイズ：推奨身長155～165cm

Lサイズ：推奨身長165～175cm

XLサイズ：推奨身長175～185cm

製品ページはこちら :https://www.bauhutte.jp/product/bal001/◆製品概要

【製品名】ダメ着XVスウェット BAL-001

【材 質】綿・ポリエステル・ポリウレタン

【価 格】OP価格（税込参考：9,880円）

【ＵＲＬ】https://www.bauhutte.jp/product/bal001/

※その他製品詳細はバウヒュッテ公式サイトよりご確認ください。

「Bauhutte(R)（バウヒュッテ）」はビーズ株式会社（所在地：大阪府東大阪市、代表：大上響）の自社ブランドです。製品のお貸出やコラボキャンペーンなど協業についてのお問い合わせは、弊社お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

■ブランドページ：https://www.bauhutte.jp/

■Amazonブランドストア：https://www.amazon.co.jp/bauhutte

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