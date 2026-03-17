【TAC簿記検定講座】毎週土曜日のライブ配信で知識ゼロから2級合格へ！オンラインライブ通信講座販売中！

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▼3・2級ステップ合格本科生｜土曜クラス（オンラインライブ通信講座）▼

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概要

「近くにTACの校舎がない」「通信学習だと独りで不安」…そんな皆様のご要望にお応えして、知識ゼロから一気に2級合格を目指せる人気No.1コース「3・2級ステップ合格本科生」にオンラインライブ通信講座が登場！ まるで教室のような臨場感で、講師や仲間とコミュニケーションを取りながら学習を継続できます。

担当講師

オンラインとオンデマンドは別の講師が担当

3級・2級共にオンラインとオンデマンドで別の講師が講義を担当します。各講師による違った切り口からの解説講義を受講することで、苦手論点の克服や理解がより深まる効果が期待できます！

自宅にいるのに“まるで教室”？！オンラインライブ通信講座とは？

オンラインライブ通信講座とは、決められた日時に受講生と講師がオンライン上のプラットフォームに集合し、リアルタイムで授業が配信される授業形態です。ここで展開される授業はすべて、オンラインライブ通信講座専用なので、その場で講師に質問することやリアクションボタンで理解度を共有することも可能です。

「教室に通わなくてよいので受講の場所を選ばない！」「事前に組み込まれたスケジュールで授業が行われるので、自分でスケジュール管理をする必要がない！」通信と通学の良いとこどりの新形態「オンラインライブ通信講座」を、この機会にぜひお試しください！

合格者の声

合格は継続できる「仕組み」のおかげ／Y.Kさん

自力で2級を目指していましたが、なかなか一人では学習を継続できず困っていました。TACのオンラインライブは、毎週決まった時間に講義があるので、意識してスケジュールを組むようになり、結果として合格まで学習を継続できました。

オンラインなので先生とのコミュニケーションが不安でしたが、熱心で温かいご指導のおかげで、モチベーションを保ち続けることができました。

無料オンラインセミナー（講座説明会）も開催

3/28（土）14時～

オンラインライブクラスを担当する講師自ら担当！簿記とは？という素朴な疑問からコースの概要、オンラインライブクラスの雰囲気まで体感いただけます。ぜひ気軽にご参加ください！

▼ご予約はこちら

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日商簿記検定とは？

日商簿記検定試験は、企業の経営活動を記録・計算・整理して、経営成績と財政状態を明らかにする技能を身につけることを目的として、日本商工会議所および各地商工会議所が主催する検定試験です。これまで約3,000万人が受験しています。 毎年2月、6月、11月の3回実施されるペーパー試験（統一試験）と、 3級、2級については随時受験が可能なCBT方式によるネット試験も実施されています。 紙とネットの両方で試験を実施していくので、受験の機会が増え、受験者数も増えると予想され、今まで以上に取得ニーズの高い資格となると言えるでしょう。



＜詳細はこちら＞

https://www.tac-school.co.jp/kouza_boki/boki_sk_idx.html

【TAC日商簿記検定講座 公式SNS情報】

■X URL：https://x.com/TacBoki

■YouTube URL：https://www.youtube.com/channel/UCfgCk8GS0fgO5XftV7nOr1A

《会社概要》

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/