【７万部突破】ゆる言語学ラジオの水野太貴さん『会話の0.2秒を言語学する』タイトルが決まった街・神保町の魅力とラーメン愛を動画で語る！【新潮社公式YouTube「イノベーション読書」で公開中】

株式会社新潮社

「紀伊國屋じんぶん大賞 2026」2位に選出された水野太貴さんが、新潮社公式YouTube「イノベーション読書」に再び登場！ 神保町通の水野さんが、神保町の街の魅力から『会話の0.2秒を言語学する』タイトル誕生秘話からラーメン愛まで大いに語ってくださいました。

Podcast「神保町で会いましょう」のホストもつとめる水野太貴さんに、神保町の見どころやおすすめのお店を伺いました。おすすめの紅茶専門店ティーハウスタカノでは、担当編集者とのゲラのやりとりや、『会話の0.2秒を言語学する』のタイトルが決まった場所という、本作りのメイキングエピソードまで披露してくださいました。麺類への深い愛着を発信するラーメン好きの水野さんらしくおすすめのラーメン店の数々や、神保町界隈のカレー店のリコメンドも。そして神保町ならではの書店の楽しみ方まで、本の街の魅力をふんだんに伝えます。著者の素顔が垣間見える動画をお送りします。

動画の目次から

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=FKIRdfW4eJw ]

・僕は堀元（見）さんほど人のインタビューをするのは上手くない

・街ブラしながら喋るのは職人芸

・神保町で好きなお店

・紅茶専門店「ティーハウスタカノ」

・『会話の0.2秒を言語学する』のタイトルが決まった場所

・ゲラをソファーの間に落として、取れなくなって

・普段食ってるものは脂っこくて脂質が多くて糖質の塊みたいなものばかり

・神保町のラーメン店はほとんど行ったからこだわりあるかもしれないです

and more……

書籍紹介 『会話の0.2秒を言語学する』

会話で相手と交替するまで平均0.2秒。この一瞬にどんな高度な駆け引きや奇跡が起きているのか――言語学の歴史を大づかみに振り返りつつ、「食べログ」レビューからお笑いに日銀総裁の会見、人気漫画まで俎上に載せ、日々の言語学をわかりやすく伝える、待望の書き下ろし。なぜうまく話せないのか。悩んでしまうあなたの必読書！

【詳細】https://www.shinchosha.co.jp/book/356431/

【無料お試し版】https://www.shinchosha.co.jp/book/356431/preview/

水野太貴さん×新潮社イノベーション読書の人気動画シリーズも

【ゆる言語学ラジオの水野太貴さん｜ほぼノーカット】

ベストセラー『会話の0.2秒を言語学する』印税100万円贈呈式！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=-9wD0wTJuYs ]



【水野太貴×新潮社担当編集者｜執筆中に一番デカかった出来事振り返り】

100万円受賞者言語学徒の大塚日花里さんも登場！

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=I6QNF0UvyQU ]

■著者紹介：水野太貴（みずの・だいき）

1995年生まれ。愛知県出身。名古屋大学文学部卒。専攻は言語学。出版社で編集者として勤務するかたわら、YouTube、Podcastチャンネル「ゆる言語学ラジオ」で話し手を務める。 同チャンネルのYouTube登録者数は43万人超。著書に『復刻版 言語オタクが友だちに700日間語り続けて引きずり込んだ言語沼』(バリューブックス・パブリッシング)、『きょう、ゴリラをうえたよ 愉快で深いこどものいいまちがい集』(KADOKAWA)がある。

ゆる言語学ラジオはこちら :https://www.youtube.com/channel/UCmpkIzF3xFzhPez7gXOyhVg

【新潮社の新YouTubeチャンネル】「イノベーション読書」とは？

「イノベーション読書」とは、新潮社がお届けする「教養／情報系YouTube」番組です。読めばわたしたちの仕事にイノベーションが起こるかも?! というインサイトあふれる本の著者や注目の識者をお招きして、深くお話を聞いていきます。ノンフィクションジャンルのトーク番組・ドキュメントを中心に、さまざまなコンテンツを公開します。YouTubeのチャンネル登録をお願いします！

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