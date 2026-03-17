The Breakthrough Company GO、「Spikes Asia 2026」デザイン部門でゴールド受賞

株式会社GO

The Breakthrough Company GO（東京都港区、代表：三浦崇宏、GO）は、アジア地域最大級の広告コミュニケーションフェスティバル「Spikes Asia 2026」にて、GOが企画を行ったファミリーマートの食品ロス削減ツール「涙目シール」が「Spikes Asia」のデザイン部門でゴールドを獲得したことをお知らせいたします。

Spikes Asia（スパイクス・アジア）は、毎年シンガポールで開催される、アジア太平洋地域を対象としたアジア地域最大級の広告コミュニケーションフェスティバルです。



【Spikes Asia 2026受賞内容】

Design部門：ゴールド

【概要】

ファミリーマートは、コンビニで深刻化する食品ロス削減に向け、感情に訴える「涙目シール」を開発。値引き商品に“涙目のおむすび”と「たすけてください」というメッセージを添えることで、「安いから買う」から「助けたいから買う」へと購買動機を転換しました。

2024年10月に実施した実証実験では購入率が5ポイント上昇。この結果を受けて、今年3月からの全国 導入で年間約3,000トンの廃棄削減効果（25メートルプール約10杯分）を見込んでいます。メディア 露出も多く、ファミリーマートのイメージ向上にも寄与しました。

【クリエイティブディレクター 砥川 直大 受賞コメント】

涙目シールが海を超えて評価されたのはすごく嬉しいです！Emoji文化をつくった日本らしいコミュニケーションとして評価されたのだと思います。特に「Design for Behavior Change（行動変容のためのデザイン）」で評価してもらえたことは、事業成長にコミットすることを掲げるGOとして、正に企て通りの結果です。

【スタッフリスト】

◇The Breakthrough Company GO

Creative Director ：砥川直大

Business Producer：高村由紀子

Planner：松本悠樹

PR Planner：小田切萌

Coordinator：堀恭子

◇Partner

Design：J2 Complex

The Breakthrough Company GO について

社会のあらゆる変化と挑戦にコミットすることをミッションに掲げ、2017年に発足。クリエイティビティを軸に、企業の新規事業開発から、革新的なプロモーションまでを全般的にサポート。理想論としてのアイディアを語るのではなく、実際にビジネスの変化・成長を実現させるクリエイティブソリューションファーム。

https://goinc.co.jp/

住所：〒106-0046 東京都港区元麻布3-4-26いちご元麻布ビル 2F

設立：2017年1月5日

役員：三浦崇宏、大長敬典

社員数：約50人