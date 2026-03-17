【ブルガリ】プリヤンカー・チョープラー・ジョナスが第98回アカデミー賞でブルガリを纏う

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2026年3月15日（ロサンゼルス、アメリカ） - ブルガリのグローバル アンバサダーで俳優のプリヤンカー・チョープラー・ジョナスが、第98回アカデミー賞授賞式にプレゼンターとして出席しました。この記念すべき日に、プリヤンカーは、来たるハイジュエリー新作コレクション「エクレティカ」より、立体的な錯視の美学を追求して生み出された印象的なセルペンティのホワイトゴールド製のネックレスを纏い、世界に先駆けて披露しました。

ネックレスの中心には、マダガスカル産の壮麗な14.01カラットのアンティーク クッションカット サファイアが煌めき、その鮮やかなブルーが、パヴェセットダイヤモンド、バフカットエメラルド、オニキスを配した大胆な構成に色彩のリズムを与えています。ダイヤモンドが織りなす幾何学模様の中には、現代的のレリーフを彷彿とさせる蛇のシルエットが巧に隠されており、見るたびにその姿が鮮やかに浮かび上がります。235の要素から成り、1,300時間以上をかけて製作されたこの精巧で立体的な構造は、身体の動きに合わせて優雅に揺れ動きます。

新作ハイジュエリーコレクション「エクレティカ」は、ジュエリーとアートの間の生きた対話を表現しており、ヴィジョン、コントラスト、そして大胆な想像力によって美を創造する、「折衷主義」を表現しています。ローマの伝統と折衷的なDNAに根ざしたこのコレクションは、彫刻、絵画、建築といった多様な芸術分野からインスピレーションを得て、ハイジュエリーの新たな芸術境地を切り開いています。

着用商品

「エクレティカ」コレクションより、ネックレス WG x エメラルド x サファイア x オニキス x DIA

リング PT x DIAピアス PT x DIA

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