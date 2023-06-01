株式会社YTE(本社：大阪府大阪市)は、「劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開記念フェアinハンズ」を2026年4月10日(金)から開催いたします。全国のハンズ・ハンズ ビー・プラグス マーケット計28店舗にて売場を展開いたします。





本フェアではチェッカー柄ファッションに身を包んだキャラクター達の新規デフォルメイラストを使用した「チェッカーフラッグ」シリーズのグッズをハンズ先行で発売！シリーズ合計全17キャラクターが集結する、豪華ラインナップとなっております。

第1弾の4月10日(金)発売「チェッカーフラッグ(1)」では、江戸川コナン、毛利蘭、灰原哀、萩原千速、横溝重悟、世良真純、萩原研二、松田陣平の全8キャラクターがラインナップ。続く第2弾、5月1日(金)発売「チェッカーフラッグ(2)」では、工藤新一、怪盗キッド、服部平次、遠山和葉、安室透、赤井秀一、大和敢助、上原由衣、諸伏高明の全9キャラクターが新たに加わり、例年よりボリュームアップした商品ラインナップで皆様をお出迎えいたします！

更に、4月24日(金)からはTVアニメ放送30周年を記念し、アニメ劇中の場面写真を使用したシリーズ「エピソードコレクション」もハンズにて先行発売。そのほかにも最新グッズが続々と登場予定！今年も多彩なアイテムラインナップをご用意しております。また、ハンズでしか手に入らない購入特典・劇場連動特典もご用意しておりますのでお見逃しなく！





キービジュアル





●＜先行販売商品＞

4月10日(金)発売





「チェッカーフラッグ(1)」シリーズ





4月24日(金)発売





「エピソードコレクション」





5月1日(金)発売





「チェッカーフラッグ(2)」シリーズ





●商品購入特典

名探偵コナン関連グッズ2,000円(税込)お買い上げ毎に「特製ステッカー」をランダムで1枚プレゼント。特典の絵柄は前半と後半で切り替えとなります。





【前半】

配布期間：2026年4月10日(金)～4月30日(木)

特製ステッカー チェッカーフラッグ(1) 全8種





商品購入特典【前半】





【後半】

配布期間：2026年5月1日(金)～5月31日(日)

特製ステッカー チェッカーフラッグ(2) 全9種





商品購入特典【後半】





※「名探偵コナン」関連商品をご購入のお客様が対象です。

※レシートの合算は出来ません。

※絵柄はお選び頂けません。ランダムのお渡しとなりますので、同じ絵柄が重複する可能性がございます。

※2026年5月1日(金)以降は【前半】の絵柄は配布対象外となり、【後半】の絵柄のみのお渡しとなります。

※特典は各対象店舗での数量がなくなり次第終了となります。

※一部対象外の商品がございますので予めご了承ください。

※デザインはイメージです。









●劇場連動特典

期間中、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の鑑賞後のチケットをご持参のうえ、名探偵コナン関連商品をご購入いただくと、特製ポストカード(全4種)をランダムで1枚プレゼント！





劇場連動特典





※2026年4月10日(金)からの配布となります。

※特典はチケット1枚につき1つまで。

※チケットには店印を押させて頂きます。

※「名探偵コナン」関連商品をご購入のお客様が対象です。

※絵柄はお選び頂けません。ランダムのお渡しとなりますので、同じ絵柄が重複する可能性がございます。

※特典は各対象店舗での数量がなくなり次第終了となります。

※デザインはイメージです。

※半券枚数に応じた商品のご購入が配布条件となります。

例：半券2枚をお持ちの場合、2商品ご購入で特典2枚お渡しとなります。









●特設HP

本キャンペーンの情報は下記特設HPにて随時更新！

https://conancp-hands.com









●特設X

本キャンペーンの情報や商品情報を下記特設Xにて随時更新！

アカウント：劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開記念フェアinハンズ

@conan_hands

https://x.com/conan_hands









●開催概要

＜タイトル＞

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開記念フェアinハンズ





＜開催期間＞

2026年4月10日(金)～2026年5月31日(日)





＜場所＞

実施店舗：全国のハンズ・ハンズ ビー・プラグス マーケット計28店舗

ハンズ ：26店舗

北海道 ：札幌店

東北 ：仙台店

関東 ：新宿店、渋谷店、銀座店、町田店、横浜店、アトレ川崎店、千葉店、

イオンモール津田沼 South店、大宮店

中部 ：イオンモール甲府昭和店、静岡店、名古屋店

関西 ：心斎橋店、あべのキューズモール店、京都店、姫路店

中国 ：岡山店、ミナモア広島店

九州 ：博多店、長崎店、大分店、宮崎店、鹿児島店

沖縄 ：那覇メインプレイス店

ハンズ ビー1店舗 ：アトレ秋葉原1店

プラグス マーケット1店舗：下松店





＜営業時間＞

店舗により異なりますので各店のHPでご確認下さい。





＜URL＞

https://info.hands.net/list/hands.html









●劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』劇場情報

2026年4月10日(金)より全国東宝系にてロードショー

権利表記：(C)2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会









●株式会社ハンズ 創業50周年情報

1976年の創業以来、多くのお客様、お取引先様、地域社会の皆様に支えられてきたハンズは2026年8月に創業50周年を迎えます。

「生活文化の創造」を掲げ半世紀、これからもお客様の毎日に新しいソウゾウとワクワクを提供し、次の50年も皆さまとともに歩んでまいります。

URL： https://hands.net/season/50th/