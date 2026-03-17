【SGP初出店】国内黒字化達成で「再成長フェーズ」へ RIZAPグループ、chocoZAPの海外展開を本格加速

RIZAPグループ株式会社



RIZAPグループ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：瀬戸 健）は、コンビニジム「chocoZAP」において、2022年の事業開始からわずか3年半で国内1,800店舗超の運営を通じた黒字化を達成いたしました。先行投資の回収を完了し、利益が飛躍する「再成長フェーズ」へ移行したことを背景に、グローバル戦略においてもアジアを中心に成長フェーズへと突入いたします。

その第一弾として、先行して本格展開を成功させている香港市場の実績を背景に、東南アジア圏の基幹店となるシンガポール1号店「chocoZAP Orchard店」をオープンいたします。香港モデルをアジア全域へ横展開し、海外事業をグループ全体の次なる成長ドライバーへと昇華させてまいります。

■国内事業：先行投資回収を完了し、利益が飛躍する「再成長フェーズ」へ出店の背景：国内「収益基盤 確立期」の完遂を経て、グローバル戦略の第2フェーズへ

chocoZAPは国内1,862店舗※1の展開を通じて「無人運営エコシステムの標準化」を完遂いたしました。これにより、継続的な新規出店投資を行いながらも確実な営業利益を創出するフェーズへと移行し、先行投資の回収を完了しております。今後は直営店とFC（フランチャイズ）展開を組み合わせた「二刀流」戦略により資本効率を極大化させ、創出されるキャッシュフローを次なる成長軸であるグローバル投資へ充当してまいります。

※1：2026年2月12日時点

■グローバル戦略：香港の成功をアジア全域へ横展開する「成長フェーズ」



海外事業においては、テストマーケティングを経て本格展開に成功した「香港モデル」の再現性を強みに、いよいよ本格的な「成長フェーズ」へと移行します。

まずは第一弾として東南アジアの基幹店として「シンガポール１号店」をオープン。アジア屈指の要衝都市であるシンガポールを東南アジア全域のゲートウェイ（基幹店）として位置づけ、検証エリアを拡大します。このシンガポールでの展開を皮切りに、香港で実証された運営の「型」と付加価値サービスをアジア各国へ迅速に横展開。アジア全域の「健康インフラ」となるべく、マレーシア、タイ、ベトナムといった周辺諸国への進出を加速させてまいります。



■出店概要：シンガポールの中心地「オーチャード」から発信



シンガポール1号店は、世界中から観光客が集まる「オーチャードタワーズ」1階に位置します。

・圧倒的な利便性： 24時間365日※2、忙しいビジネスパーソンや買い物客がライフスタイルに合わせて気軽に立ち寄れる環境を提供します。

※2：メンテナンス等のため休館する場合がございます。

・戦略的サービス導入： 香港で高い反響を得た「EMS」※3や「骨盤サポートチェア」※3など、海外店舗ならではの付加価値サービスを充実させます。

・未開拓層の掘り起こし： 健康意識が高いシンガポールにおいて、既存ジムが取りこぼしていた「運動初心者層」の潜在需要をchocoZAP独自のマルチサービスで開拓します。

・シンガポール１号店に導入するジム以外の付加価値サービス※3

※3：骨盤サポートチェア、EMS、ホワイトタンニングは順次導入予定。画像はイメージです。

【店舗名】 chocoZAP Orchard（オーチャード店）

【所在地】 400 ORCHARD ROAD ORCHARD TOWERS #01-29A/29B/ & 29C

【オープン予定】 2026年3月17日

※日本国内のchocoZAP会員様はchocoZAPアプリの二次元コードをかざしてもご利用いただくことはできません。https://chocozap-global.com/sgからご登録をお願いします。

■運動をもっと自由に。健康をもっと身近に。そんなあたりまえを日本から世界へ。

chocoZAPが目指すのは、単なるフィットネス施設の提供ではありません。人々の生活動線に溶け込み、誰もが気軽に立ち寄り、無意識に健康を目指せるといった社会インフラの構築です。日本国内で1,800店舗を超え、出店投資と利益成長を両立させる確固たる事業モデルを確立した今、さらなる広範なニーズに応える準備が整ったと捉えております。



RIZAPグループは、国内事業で結実した持続可能な成長実績を、シンガポールを起点として東南アジア各国へと昇華させます。アジア全域における「健康の社会インフラ化」を強力に推進し、自己投資産業でグローバルNo.1というビジョンの実現に向けて、新たな成長の軌跡を描いてまいります。

■RIZAPグループについて

会社名： RIZAPグループ株式会社

設立日：2003年4月10日

所在地： 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー36F

代表者： 代表取締役社長 瀬戸 健

事業内容：当社グループの中長期経営戦略の立案・遂行、グループ各社の事業戦略実行支援・事業活動の管理を行い、連結子会社のRIZAP株式会社において、パーソナルトレーニングジム「RIZAP」やコンビニジム「chocoZAP」等の事業を運営しております。2022年7月にスタートした「chocoZAP」は、運動のみにとどまらず「美容」「ライフスタイル」「エンターテインメント」など様々な分野のサービス展開を行っており、全国で1,862店舗※1、会員数は111.3万人※4を突破し、国内フィットネスジム会員数日本一※5を達成いたしました。

「RIZAP」や「chocoZAP」を中心としたグループ全体の経営資源を活用して、医療費の適正化や地方創生などの社会課題への取り組みを通じて、日本中の誰もが健康で輝く人生を送ることができる社会の実現を目指しています。

URL ： https://www.rizapgroup.com 証券コード：2928

※1：2026年2月12日時点

※4：2026年2月12日時点

※5： 株式会社東京商工リサーチ調査に依拠した自社調査。在籍会員数を公表しているスポーツジム各社の公表値及び非公表社は売上等から推計値の比較。(2023年11月調べ）詳細はこちら（ https://lp.chocozap.jp/note-03/ ）

