三菱UFJ信託銀行、AI時代のコンテンツ管理にBoxを採用

株式会社Box Japan

インテリジェントコンテンツ管理 (ICM) プラットフォームをリードするBox, Inc. の日本法人である株式会社Box Japan（所在地：東京都千代田区、社長執行役員：佐藤 範之、以下 Box Japan）は、三菱UFJ信託銀行株式会社（本社：東京都千代田区、取締役社長 窪田 博、以下 三菱UFJ信託銀行）が、AI-Readyな次世代のコンテンツ管理プラットフォームとしてBoxを採用し、全社で利用を開始することを発表しました。

2027年に創立100周年を迎える三菱UFJ信託銀行では、コーポレートメッセージ「人をつなぐ。未来をつなぐ。」のもと、その実現に向けた戦略の柱に「業務基盤の強靭化」を掲げ、システムのモダナイゼーション、サイバーセキュリティ、オペレーショナル・レジリエンス、AI活用等の総合的なアクションプラン（MUTB-DX）を全社的に推進しています。

この度、Boxの採用により、コンテンツ管理基盤をクラウドへ移行することで、エンタープライズグレードの強固なセキュリティとガバナンスを保ちながら、業務システム間で分断されていたコンテンツを一元管理し、生産性の向上を目指します。また、AI Native企業への変革が求められるなか、同行では、市場部門やリテール領域の事業をはじめ、いち早く業務にAIを取り入れ、次世代の金融インフラを見据えた取り組みを強化しています。今後、全社でAIを展開するうえで、非構造化データから業務のコンテキストをセキュアに抽出するために、Boxを非構造化データの基盤として活用していきます。

Box導入で実現する主なユースケース

- 複数システムに分散していたデータの一元管理と、組織横断での利活用を推進します- アクセス制御や監査等の機能を活用し、ガバナンスの高度化を図ります- 主要な業務アプリケーションとの連携も見据え、業務プロセスの改善を進めます- 権限に基づく範囲でAI機能の活用を検討し、ナレッジマネジメントを推進します

三菱UFJ信託銀行株式会社 執行役員 デジタル戦略部長 多木 嘉一氏は次のように述べています。

「信託銀行として社会課題解決を目指す当社において、ナレッジマネジメント（暗黙知の形式知化）は課題解決力の源泉です。その中核となる非構造化データのコンテンツ管理基盤の刷新は不可欠な取り組みでした。

高度なセキュリティと他システムとの連携やAI機能などの拡張性をもつBoxを、全社のコンテンツ基盤として活用していくことで、利便性と安全性を両立した変革（MUTB-DX）を加速させていきたいと考えています。」

Boxについて

Box (NYSE: BOX)はインテリジェントコンテンツ管理（ICM）プラットフォームのリーディングカンパニーです。Boxのプラットフォームは、企業のコラボレーション促進や、コンテンツのライフサイクル全体の管理、重要なコンテンツの保護、そしてエンタープライズAIによるビジネスワークフローの変革を実現することを目指しています。2005年に米国で設立され、アストラゼネカ、JLL、モルガン・スタンレーなどを含む大手グローバル企業や日本では約22,000社および日経225の85%の企業の業務効率化を支援しています。

Boxは、カリフォルニア州レッドウッドシティーに本社を置き、米国、ヨーロッパ、アジアに拠点を持っています。また、Box.orgでは、非営利団体のミッション実現を支援するために多様な活動を行っています。

株式会社 Box Japan は2013年に設立された日本法人です。日本国内の情報については、下記のBox Japan公式サイトで随時更新しています。

https://japan.box.com/