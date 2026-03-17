NPO法人Waffle、ジョージアのビジネス・テクノロジー大学と連携に関する基本合意を締結

特定非営利活動法人Waffle

NPO法人Waffle（所在地：東京都港区、理事長：田中 沙弥果、以下Waffle）は、ジョージアのビジネス・テクノロジー大学（Business and Technology University、所在地：ジョージア・トビリシ、学長：ニノ・エヌキゼ、以下BTU）と、IT・STEM分野におけるジェンダー平等と女性・女子の参画促進を目的とした連携に関して、基本合意いたしました。

本合意は、2026年の世界経済フォーラムの年次総会（ダボス会議）における両者の交流を経て締結されたものです。BTUの学長ニノ・エヌキゼ氏とWaffleの理事長 田中 沙弥果はいずれも、世界により良い変化をもたらすリーダーとして選出される世界経済フォーラムの「ヤング・グローバル・リーダーズ（Young Global Leaders）」のメンバーでもあります。

連携の背景

Waffleは、テクノロジー分野のジェンダーギャップ解消をミッションに掲げ、中高生をはじめとする女子およびノンバイナリー向けのIT教育プログラムを日本国内で展開してきました。教育プログラムの提供と政策提言の両輪で、テクノロジー分野における女性参画の拡大に取り組んでいます。

BTUは、テクノロジーとビジネスの融合教育を強みとする大学で、5,000名以上の学生が在籍。Microsoft、Google、IBMなど100社以上とのグローバル提携や、AI Lab、Blockchain Labなどの先端研究施設を有しています。女性向けIT教育プログラム「Coding School for Women」はGrace Hopper賞を受賞するなど、ジェンダー平等の推進における豊富な実績を持つ機関です。

両者はともに「テクノロジー分野で女性が活躍できる社会の実現」というビジョンを持っております。今回、Waffleの教育現場での実践力とBTUの学術・研究基盤を掛け合わせることで、国内外でジェンダーギャップ解消を加速させてまいります。

想定される連携の内容

■ 教育・人材育成

共同教育プログラムの実施、ワークショップ・ブートキャンプ・メンタリングの開発・提供、専門家・講師の相互派遣

■ 研究・プロジェクト連携

ジェンダー平等・デジタルスキル・インクルーシブイノベーションに関する共同研究、グローバルプロジェクトへの共同参加

■ イノベーション・コミュニティ連携

ハッカソン・セミナー・カンファレンスの共同開催、学校・大学・地域コミュニティとの協働

■ 知識共有・ベストプラクティスの交換

ジェンダーインクルーシブな教育・デジタル変革に関する知見共有、成果の共同発信、他

NPO法人Waffle 理事長の田中 沙弥果からのコメント

「BTUとの連携を大変光栄に思います。テクノロジー分野のジェンダーギャップは世界共通の課題であり、国境を越えた協力が不可欠です。BTUは『Coding School for Women』をはじめ、女性のテクノロジー参画に先駆的に取り組んでおり、私たちと深く共鳴するパートナーです。本連携を通じて、日本とジョージアの双方で、より多くの女性・女子がテクノロジー分野で活躍できる未来をつくってまいります。」

Business and Technology University 学長 ニノ・エヌキゼ氏からのコメント

「Waffleとのパートナーシップを非常に嬉しく思います。BTUは設立以来、テクノロジー分野における女性の活躍推進に取り組んでまいりました。日本で同じビジョンを持つWaffleと力を合わせることで、両国の女性に新たな機会を届けられると確信しています。ともに、ジェンダーインクルーシブなテクノロジー社会の実現を目指してまいります。」

特定非営利活動法人Waffle（ワッフル） https://waffle-waffle.org

テクノロジー分野のジェンダーギャップ解消を目指し、女性のエンパワーメントと社会構造そのものの変革に取り組むNPO法人。中高生を対象とした無料のWebサイト制作コース「Waffle Camp」や、グローバルアプリ開発コンテスト「Technovation Girls」への日本国内出場支援など、多様な教育プログラムを展開している。さらに、「経済財政運営と改革の基本方針（通称：骨太の方針）」をはじめとする政策への提言を通じて、社会構造の是正にも積極的に取り組んでいる。2020年第4回ジャパンSDGsアワード「SDGsパートナーシップ賞」受賞。主な著書に『わたし×IT＝最強説』（リトルモア刊）がある。

ビジネス・テクノロジー大学（BTU） https://btu.edu.ge

2016年設立。ジョージア・トビリシ「Silicon Valley Tbilisi」内の高等教育機関。テクノロジー×ビジネスの融合教育。学生数5,000名以上。MIT提携。Grace Hopper賞受賞「Coding School for Women」等で女性IT参画を推進。