開講40周年 日本和装 公式ウェブサイトリニューアル

日本和装ホールディングス株式会社

受講料無料の「きもの着付け教室」を全国で展開する日本和装ホールディングス株式会社（東証スタンダード上場／本社：東京都港区）はこのたび、公式ウェブサイトをリニューアルいたしました。今回のリニューアルでは、日本和装のブランドイメージの確立とデジタル環境の変化と多様化するお客様の検索行動・ニーズへの最適化を図ることを追求しました。

今後も本サイトを通じた発信により、多くの方々に寄り添いながら、きもの及び着付け教室の魅力をお伝えできるようにしてまいります。

https://www.wasou.com/

■ご好評につき「春の着付け教室」４月開講クラス追加受付中

日本和装では設立以来、「きものを自分で着られる人を増やしたい」という思いのもと全国で無料の着付け教室を展開。2026年に開講40周年を迎え、これまでに22万5千人を超える（※）卒業生を輩出し、自分できものを着られる方を全国に広げてきました。

※卒業生数は2025年12月時点の累計実績

本教室は、受講料はずっと無料でありながら、袋帯の結び方など本格的な着付けを基礎から学べる点が特長です。きものや帯のTPOなどについても学びながら、週1回2時間、6回のカリキュラムで、初心者の方でも無理なく、きものを自分で着られるようになります。

きものを自分で着られるようになると、日常のおでかけや観劇、食事会など、楽しみの幅が広がります。春は新しい習い事を始める方が増える季節。きものを自分で着るという選択が、日常をより豊かに彩ることでしょう。

2026年のイメージキャラクターは、女優の菅野美穂さん。1月より放映したテレビCMでのきもの姿が話題を呼び、無料の着付け教室への関心も高まりました。今回は春の軽やかな雰囲気をまとったきものにチェンジ、「春から始めよう」という前向きな気持ちを後押しします。

このたび4月開講クラスを追加して、全国で募集を開始しております。

春から何かを始めたいとお考えの方へ。40年の実績を持つ日本和装の無料着付け教室で、きものを自分で着られる第一歩を踏み出してみませんか。



■日本和装の「きもの着付け教室」の特長

・️ 受講料ずっと無料

着付けを習うハードルを下げ、どなたでも気軽に

始めていただけます。

・️ 6回で着られるように

忙しい現代の女性に合わせ、週1回2時間×6回

のカリキュラムを採用。

・️ 本格的な着付け

袋帯の結び方など本格的な着付けを出し惜しみなくお教えします。

■会社概要

日本和装ホールディングス株式会社

事業内容 きものや帯の販売仲介業。全国で無料の着付け教室を展開

本社所在地 東京都港区六本木6-2-31六本木ヒルズノースタワー5F

代表 代表取締役社長 鶴野 尚史

上場区分 東証スタンダード市場（証券コード2499）

URL https://www.wasou.com(https://www.wasou.com/)