サンサンスポンジ、初の国内免税店での取扱いが決定！「通販の虎 TAX FREE GINZA」にて発売開始

株式会社ダイニチ・コーポレーション

食器洗い用固形洗剤やスポンジなどのキッチン回りアイテムを製造・販売する株式会社ダイニチ・コーポレーション（東京都世田谷区；代表取締役 吉田元之、以下ダイニチ）は、洗い物に費やす時間に“ときめき”を提供する「サンサンスポンジ」を、銀座の免税店「通販の虎 TAX FREE GINZA」にて発売開始いたしました。

近年高まるインバウンド需要を背景に、日本品質のキッチンアイテムを訪日外国人旅行者の皆さまへ直接お届けできる新たな販路として展開いたします。国内外で高い評価をいただいている本商品を、旅の思い出とともに持ち帰っていただける存在として提案してまいります。

ダイニチは、会社のフィロソフィーである「Shine life. ささやかに、晴れやかに。」を大切にしながら、キッチンの傍らに『世界のスタンダード』として存在する商品を目指し、今後も国内外での展開を加速してまいります。

グローバルサイト：https://global.dainichi-corp.co.jp/

取り扱いを希望される免税店様、小売店様はお気軽にご連絡ください。

お問い合わせ：https://dainichi-corp.co.jp/

■取扱商品



・富士サンサンスポンジ

日本人の心の拠り所である富士山。眺めるだけでなんだか心が洗われるような、そんな存在を身近に感じることで、洗う時間がもっと豊かになりますように。そういった願いを込めて制作したスポンジです。調和やご縁を意味する日本古来の七宝という和柄できらめく泡を、富士山を彩る1日の移ろい（朝、昼、夕、晩）を日本の伝統色（曙色、天色、緋色、呂色）を用いて表現しています。

・サンサンスポンジ新年パッケージ

午が運ぶ、新年の小さなハッピー。カラーごとに異なるお正月のモチーフを背中に描き、新年のご挨拶にぴったりのデザインです。干支の「午」は、「物事が“うま”くいく」という語呂合わせや、力強く駆ける姿から「幸運が駆け込んでくる」「前進」「躍動」「生命力」を象徴する、縁起の良い干支とされています。 新しい一年のスタートに、希望と幸運を運ぶ一品です。

・サンサンスポンジ だるまパッケージ

洗うたびに福が訪れますように。しあわせを願う“だるま”をモチーフに、毎日の食器洗いをほっこり楽しい時間に。 パッケージの背景には、日本の植物や遊び、縁起物や食べ物をちりばめ、贈る人も贈られる人も笑顔になるような“福を添える”デザインに仕上げました。

手配りギフトや季節のご挨拶にもぴったりの限定アイテムです。



・サンサンスポンジさくら

桜を一面に散りばめたパッケージは、卒業や入学のお祝いや、新生活の応援ギフトとしておすすめです。

・サンサンスポンジ フラワーラベル

花言葉にインスパイアされた、感謝や愛を込めたメッセージが添えられたオリジナルラベルデザインのカラフルな４色セット。気持ちがあがるハピネスカラーのセットは、想いを伝える贈り物にもぴったりです。

■通販の虎 TAX FREE GINZA



住所 ：東京都中央区銀座5丁目2-1 東急プラザ銀座8F（ロッテ免税店東京銀座店）営業時間：11時～21時

■サンサンスポンジ海外取扱国

【北米】

アメリカ

カナダ

【アジア】

韓国

台湾

韓国

台湾

香港

タイ

インドネシア

【ヨーロッパ】

ベルギー

フランス

スイス

イギリス

ドイツ

◯海外取扱の様子

・FRONT GENERAL STORE様（米・ブルックリン）

・Merci様（フランス）



・KADO様（米・ロサンゼルス）

・Tortoise General Store様（米・ロサンゼルス）

・Zabars様（米・ニューヨーク）

■ダイニチ・コーポレーションについて

株式会社ダイニチ・コーポレーションは、単なる製品メーカーではありません。私たちは、1973年の創業から50年以上にわたり三代続く家族経営企業です。これは単なる歴史ではなく、短期的な利益に左右されない品質への揺るぎないコミットメント、長期的な経営安定性、そして一貫したビジョンを保証するものです。私たちの事業の根幹には、創業者から続く「毎日の洗い物時間を、より豊かに。」という哲学があります。

この想いが、私たちのすべての製品開発とお客様への約束の基盤となっています。この一貫した哲学と長年の歴史が、国内外のお客様やお取引先の皆様にとって最も重要な「信頼」の証となると、私たちは確信しています。

ロゴデザインでは、ブランドの核心となる価値観を象徴的に表現しています。スポンジを手に取り泡立てる日常のひとコマ、社名やサンサンスポンジのサンサンが象徴する太陽、感謝を受け渡す人々の手。そして「ダイニチ」の「大」の字が、シンプルで力強いデザインと温かみのあるカラーに昇華されています。この一つひとつの要素は、ただ商品を届けるだけでなく、「洗う」という行為を通じてお客様の暮らしを明るく照らしたいという私たちの変わらない願いを体現しています。

■タグライン

タグライン「Shine life.」には、今までもこれからもお客様の暮らしに輝きを届ける存在であり続けるという決意を込めています。短い言葉ではありますが、私たちのこれまでの歩み、そしてこれからの未来へのビジョンが凝縮されています。

50年の歴史を礎に、さらにその先の50年、100年へ。ダイニチ・コーポレーションは、お客様とともに、暮らしに新たな輝きを届ける企業として歩み続けます。

ブランドストーリー：https://prtimes.jp/story/detail/bAv774ijkZB



ブランド

▪️Sunsun Sponge（サンサンスポンジ）

洗い物に費やす時間に“ときめき”を

https://dainichi-corp.co.jp/

▪️TEILE（テイレ）

食器洗いを「お手入れ」に

ミニマルに、日常生活や旅先で

https://teile.co.jp/

▪️ao（アオ）

人と地球に寄り添う、肌にも環境にも優しいキッチンブランド

https://ao-lifestyle.jp/

▪️SUNSUN WASH（サンサンウォッシュ）

食器洗いの新定番の食器用固形洗剤

https://dainichi-corp.co.jp/collections/sunsunwash

■サンサンスポンジ

ダイニチ・コーポレーションは創業から、食器洗い用固形洗剤の製造販売を行っています。製造から販売を行う中で、固形洗剤と相性の良いスポンジを研究し、高品質ポリウレタンを使用した、従来のスポンジの概念を覆す「サンサンスポンジ」が生まれました。半年以上使えるほど丈夫で長持ちなので、ごみの削減に。

泡立ちが早く、そして、泡切れ、水切れが抜群のため節水にも繋がります。また、圧縮されたわずか7mmのパッケージで届くので収納場所にも困りません。

そんな「サンサンスポンジ」は口コミで広がり、今では楽天市場で6年連続掃除用品スポンジ部門1位を獲得※1、2025年3月には楽天市場総合リアルタイムランキング1位を獲得※2するなど、当社を代表するアイテムです。

※1 2018年8月～2025年5月現在 ※2 2025年3月9日21:52時点

■「SUNSUN WASH（サンサンウォッシュ）」

限られた時間を効率的に、心地よく過ごしたい。サンサンウォッシュは、そんな現代の暮らしに応えるために生まれました。軽くタッチするだけで高い洗浄力を発揮する固形洗剤は、肌の弾力や潤いを守るコラーゲンや保温効果の高い温泉成分をたっぷり配合されているため手肌へも優しく、毎日の食器洗いを手軽で快適なものにします。シンクにそっと佇み、馴染むデザインは、キッチンの景観を損ねません。

私たちは52年前から固形洗剤のパイオニアとして発展・普及に取り組み、魅力と可能性を世の中に広める努力を続けてきました。サンサンウォッシュは、その長年の知見とオリジナルレシピから生まれた自信作です。

使いやすさと美しさを兼ね備えた新しい食器用洗剤サンサンウォッシュは、ダイニチの代表商品であるサンサンスポンジの最強の相棒です。発売開始からわずか2週間で先行発売分が完売し、楽天市場食器洗剤部門でダイニチ史上初の第2位※を獲得しました。

※ 2025年2月27日現在 食器洗剤部門

■会社概要

会社名：株式会社ダイニチ・コーポレーション

本社所在：〒158-0082 東京都世田谷区等々力3-33-25

電話番号：03-6432-1789

代表者名：吉田元之

設立：1973年12月

公式サイト：https://dainichi-corp.co.jp/

公式オンラインショップ：https://dainichi-corp.co.jp/collections/sunsunsponge