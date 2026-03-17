韓国のインスパイア・エンターテインメント・リゾート グランドオープン2周年を記念した特別プロモーションを実施

Inspire Integrated Resort Co., Ltd.

インスパイア・エンターテインメント・リゾート（以下、インスパイア）は、2024年3月のグランドオープンから2周年を迎えることを記念し、宿泊ゲストや会員向けの特別プロモーションを実施します。3月～4月の期間中、宿泊者を対象に全天候型ウォーターパークの「スプラッシュベイ」の無料利用を提供するほか、会員向けのレストラン割引特典やポイントプレゼントなど、感謝を込めた多彩な企画を展開します。また、人気シェフのパク・ジュンウ氏とのコラボレーションによる特別デザートやワインディナー、アートコンテンツの新展示など、リゾート体験をより豊かにするプログラムも予定しています。

インスパイアは2024年3月の開業以来、多彩なエンターテインメントとくつろぎを調和させた「プレイケーション」が叶う場所として、世界中のゲストを迎えてきました。開業から1年1,000万人以上の来訪者を迎えるなど国内外から高い関心を集めており、最近ではTrip.comが選出する「2026 Global 100」の「家族向け観光スポット」カテゴリーにおいて、韓国でわずか2施設のうちの一つとして選ばれています。今回の2周年を記念したプロモーションは、日頃のご愛顧への感謝を込めるとともに、インスパイアならではの「プレイケーション」の魅力をより多くのゲストに体験していただくことを目的としています。

4月30日（木）までの期間中、ホテル宿泊者は全天候型ウォーターパーク「スプラッシュベイ」を無料で利用いただけます。巨大なガラスドームに囲まれた空間には、リフティングプールや流れるプール、お子様にも安心してご利用いただけるキッズゾーンなど、バラエティ豊かなウォーターアトラクションを取り揃えております。プロモーション期間中は1日1回、最大4時間まで無料で利用できるほか、平日にはバブルゾーンやレクリエーションプログラムなどのイベントも実施され、季節限定の体験を楽しむことができます。

また、インスパイア・メンバーシップ向けの特典も拡充されます。3月1日（日）からは、4つのインスパイア直営レストランにて15％割引が適用されるほか、3月～4月に「スプリング・プレイケーションパッケージ」での予約で宿泊する先着1,000名のゲストには、館内施設で利用可能なインスパイア・メンバーシップポイント5万ポイントが付与されます。インスパイア・メンバーシップは公式ウェブサイトから無料で登録でき、滞在中のさまざまな体験をより充実させることができます。

没入型メディアアート施設「Cube」では、韓国の伝統モチーフを現代的に再解釈した新コンテンツを公開します。太陽・月・五峰を描いた「日月五峰図」や守護神的存在として知られる「ヘテ」をテーマにしたデジタルアートが、ダイナミックな映像演出で展開され、インスパイアのKカルチャー体験をさらに彩ります。この春はインスパイアで、遊びとくつろぎがひとつとなる理想のリゾート体験をお楽しみください。

■インスパイア・エンターテインメント・リゾートについて

インスパイア・エンターテインメント・リゾート（通称「インスパイア」)は、永宗島の仁川国際空港IBC-III地区に位置する大規模エンターテインメント統合型リゾートです。リゾート施設は、それぞれ異なるコンセプトの3棟の高級ホテルタワー（合計1,275室)、15,000席を誇る韓国初の多目的アリーナ 、通年営業のガラスドーム型プール、韓国ホテル最大の宴会場を含む最新会議施設、最大30,000人が集って多様なアトラクションを楽しめる屋外エンターテインメントパーク、外国人専用カジノ、全長150メートルのデジタル・エンターテインメント・ストリート、動くデジタルシャンデリア、ショッピング・ダイニング・エンターテインメントを融合させた商業施設が含まれています。

施設概要

場所 ：韓国 仁川国際空港第2ターミナルに隣接するIBC開発エリア

ソウル中心部より1時間以内、アジア近隣諸国の首都圏都市より約3時間以内

施設全体規模：461,661平方メートル （東京ドーム10個分)

エリア ：3つの5つ星ホテルタワー、ダイニング、アリーナ、ショッピング、

全天候型プールドーム（改装のため一時休業）、外国人専用カジノ、MICE、

デジタルエンターテインメント、屋外パーク施設

会社概要

会社名 ：インスパイア・エンターテインメント・リゾート

本社 ：韓国 仁川広域市 中区 空港文化路 127

インスパイアウェブサイト：https://www.inspireresorts.com/ja