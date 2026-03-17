【健康経営優良法人】認定取得リカバリー支援の特別キャンペーンを提供開始（落選要因の特定から再申請まで）

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高瀬雅弘）は、健康経営優良法人の認定取得に至らなかった企業様を対象に、落選要因の特定から改善計画の策定、運用・証跡の整備、再申請の伴走までを一体で支援する「認定取得リカバリー支援 特別キャンペーン」の提供を開始しました。

落選の主因は施策設計の不足よりも、運用の継続性や証跡の整備、記載の整合性など"実務面"に集中しやすく、短期での立て直しには優先順位付けと再現性ある運用設計が必要です。

本キャンペーンでは、落選要因分析に基づき、短期で直せる項目と中期で整える項目を切り分け、再取得確度と担当工数の両面を改善します。

提供開始の背景

認定取得に失敗した場合、現場は「何が足りなかったのか」を特定できず、翌年も同じ失敗を繰り返しやすい構造があります。

特に、施策の有無よりも、運用の継続性、証跡の抜け漏れ、記載の整合性、社内体制・会議体の不備などがボトルネックになりやすく、努力が"申請書に反映されない"ことが起きます。

本キャンペーンは、落選要因を実務レベルで分解し、改善計画と運用・証跡の整備をプロセスとして再構築することで、再申請に向けた立て直しを支援します。

特別キャンペーン概要（落選要因分析→改善計画→運用伴走）

本キャンペーンは、落選要因の特定と改善の優先順位付けを起点に、再申請までを一気通貫で支援します。

提供内容

落選要因の分析（何がボトルネックかを特定）

- 申請内容と運用状況を整理し、不備・弱点を要件観点で分解- 「設計の不足」「運用の未定着」「証跡の不足」「記載整合性」「体制・会議体」の観点で切り分け- 短期で直せる項目／時間がかかる項目を整理し、優先順位を確定

改善計画の策定（再申請に向けた実行計画）

- 不足項目に対する打ち手と担当、期限、必要な証跡を整理- 更新期に工数が集中しないよう、月次で回る運用へ落とし込み- 必要に応じて、施策の追加ではなく既存施策の組み替えで要件適合を図る

運用・証跡の整備（伴走支援）

- 証跡の所在、収集、更新、体裁を標準化し、抜け漏れを抑制- 会議体、責任分界、月次レビューを整備し、運用の継続性を担保- 申請書へ反映できる形で記載整合性を整える

再申請の伴走（提出までの実務支援）

- 申請の準備プロセスを工程化し、手戻りを減らす- 必要情報の整理、提出前レビュー、差し戻しリスクの低減を支援

一次情報：よくある不備 Top5（匿名集計・例）

- 証跡の不足／所在が分散し提出に耐えない- 実施状況の記載と運用実態の整合性不足（更新・継続の弱さ）- 推進体制・会議体の不備（責任分界が曖昧、レビュー不在）- 記載項目の抜け漏れ／表現の誤解（要件の読み違い）- 年間計画・PDCAの弱さ（改善履歴が残らない）

※上記は一般的な傾向の例示であり、個社の落選理由を断定するものではありません。

期待できる経営インパクト

再取得確度の向上

落選要因を分解し、優先順位を固定して改善することで、再申請の確度を高めます。

担当者工数の削減

証跡整備と運用を標準化し、直前の集め直し・手戻りを減らします。

"落選の再発"を止める運用定着

会議体と月次レビューを整備し、翌年以降に改善が残る状態を作ります。

実施の流れ

キャンペーンについて

- 事前整理（落選状況、申請内容、現状運用の確認）- 落選要因分析（不備・弱点の分解と優先順位付け）- 改善計画の策定（担当・期限・証跡・運用の工程化）- 運用・証跡の整備（テンプレ導入、月次運用の開始）- 申請準備の伴走（提出前レビュー、差し戻しリスク低減）- 再申請（提出まで支援）

本キャンペーンは、認定取得に至らなかった企業様を対象に、落選要因の特定から改善計画、運用・証跡の整備、再申請の伴走までを一体で支援するリカバリー支援です。

落選の主因となりやすい運用と証跡のボトルネックを優先的に潰し、再取得確度と担当工数の両面を改善します。

下記窓口までお問い合わせください。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/

https://fractal-workout.com/

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/