【4/14開催】無料オンラインセミナー『排出事業者視点でみる「再資源化事業等高度化法」』のお知らせ

株式会社JEMS

「静脈インフラをITで創造する」をコーポレートスローガンに掲げる株式会社ＪＥＭＳ（本社：茨城県つくば市、代表取締役：須永裕毅）は、2026年4月14日（火）、環境省の高橋拓也氏を講師にお迎えし、「再資源化事業等高度化法」をテーマとした、無料オンラインセミナーを開催します。

このような方にお勧めいたします

・再資源化事業等高度化法の内容を整理したい方

・廃棄物処理の委託先選定や、契約書・許可証・マニフェスト管理を担当されている方

・廃棄物管理や環境法令対応における監査対応を担う方

・ESG対応の一環として廃棄物管理体制を見直したいとお考えの方

セミナー概要

タイトル：『排出事業者視点でみる「再資源化事業等高度化法」』

開催日時：2026年4月14日（火）10:30~11:45

開催形式：オンライン（Zoomウェビナー）での実施 ※来場不要

参加費 ：無料

定員 ：500名/回

登壇者紹介

環境省 環境再生・資源循環局 資源循環課

高度化法ライン 主査

高橋 拓也 氏

2025年４月より埼玉県庁から環境省に出向し、現職。

埼玉県庁では一般廃棄物・産業廃棄物の許認可業務に加え、

企業・自治体連携を前提とした新規の資源循環スキームの構築サポートや災害廃棄物を担当。

現在は、再資源化事業等高度化法の主担当者の一人として、

高度化法施行令、施行規則及び各種ガイドラインの作成において中心的役割を担う。

お申し込み方法

以下ページの申込フォームよりお申し込みください。

https://www.j-ems.jp/env-mgt/seminar/seminar-3100(https://www.j-ems.jp/env-mgt/seminar/seminar-3100)

お申し込み期日：4月14日（火）9:00まで

ＪＥＭＳについて

ＪＥＭＳは設立以来、廃棄物管理に関わるITソリューションを提供してきました。

廃棄物の排出企業と処理企業向けの事業をそれぞれ展開し、排出企業では1,100社以上、

処理企業では1,300社以上のお客様にサービスを導入いただいています。

弊社ソリューションサイト

動脈産業（排出企業）向け：https://www.j-ems.jp/env-mgt/(https://www.j-ems.jp/env-mgt/)

静脈産業（廃棄物処理・資源リサイクル企業）向け：https://www.j-ems.jp/shogun/(https://www.j-ems.jp/shogun/)

官公庁・公共団体向け：https://www.j-ems.jp/shogun/municipality(https://www.j-ems.jp/shogun/municipality)

資源循環への取り組み：https://www.j-ems.jp/public-ict/(https://www.j-ems.jp/public-ict/)

会社概要

会社名 ：株式会社ＪＥＭＳ

所在地 ：茨城県つくば市東新井31-13

代表者 ：須永 裕毅

設立 ：1994年4月1日

URL ：https://www.j-ems.jp/

事業内容：

ソフトウェアの開発、販売および導入

ビジネスプロセスアウトソーシングに関する業務

環境関連のコンサルティングおよび管理、運営業務

本セミナーに関するお問い合わせ先

株式会社ＪＥＭＳ 環境マネジメント事業部 セミナー事務局

E-mail：jems-kanri@j-ems.jp