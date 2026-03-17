【4/14開催】無料オンラインセミナー『排出事業者視点でみる「再資源化事業等高度化法」』のお知らせ

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株式会社JEMS

「静脈インフラをITで創造する」をコーポレートスローガンに掲げる株式会社ＪＥＭＳ（本社：茨城県つくば市、代表取締役：須永裕毅）は、2026年4月14日（火）、環境省の高橋拓也氏を講師にお迎えし、「再資源化事業等高度化法」をテーマとした、無料オンラインセミナーを開催します。




このような方にお勧めいたします

・再資源化事業等高度化法の内容を整理したい方


・廃棄物処理の委託先選定や、契約書・許可証・マニフェスト管理を担当されている方


・廃棄物管理や環境法令対応における監査対応を担う方


・ESG対応の一環として廃棄物管理体制を見直したいとお考えの方



セミナー概要

タイトル：『排出事業者視点でみる「再資源化事業等高度化法」』


開催日時：2026年4月14日（火）10:30~11:45


開催形式：オンライン（Zoomウェビナー）での実施　※来場不要


参加費　：無料


定員　　：500名/回



登壇者紹介

環境省　環境再生・資源循環局　資源循環課


高度化法ライン　主査


高橋 拓也　氏



2025年４月より埼玉県庁から環境省に出向し、現職。


埼玉県庁では一般廃棄物・産業廃棄物の許認可業務に加え、


企業・自治体連携を前提とした新規の資源循環スキームの構築サポートや災害廃棄物を担当。


現在は、再資源化事業等高度化法の主担当者の一人として、


高度化法施行令、施行規則及び各種ガイドラインの作成において中心的役割を担う。



お申し込み方法

以下ページの申込フォームよりお申し込みください。


https://www.j-ems.jp/env-mgt/seminar/seminar-3100(https://www.j-ems.jp/env-mgt/seminar/seminar-3100)


お申し込み期日：4月14日（火）9:00まで



ＪＥＭＳについて


ＪＥＭＳは設立以来、廃棄物管理に関わるITソリューションを提供してきました。


廃棄物の排出企業と処理企業向けの事業をそれぞれ展開し、排出企業では1,100社以上、


処理企業では1,300社以上のお客様にサービスを導入いただいています。



弊社ソリューションサイト

動脈産業（排出企業）向け：https://www.j-ems.jp/env-mgt/(https://www.j-ems.jp/env-mgt/)


静脈産業（廃棄物処理・資源リサイクル企業）向け：https://www.j-ems.jp/shogun/(https://www.j-ems.jp/shogun/)


官公庁・公共団体向け：https://www.j-ems.jp/shogun/municipality(https://www.j-ems.jp/shogun/municipality)


資源循環への取り組み：https://www.j-ems.jp/public-ict/(https://www.j-ems.jp/public-ict/)



会社概要

会社名　：株式会社ＪＥＭＳ


所在地　：茨城県つくば市東新井31-13


代表者　：須永 裕毅


設立　　：1994年4月1日


URL　　：https://www.j-ems.jp/


事業内容：


ソフトウェアの開発、販売および導入


ビジネスプロセスアウトソーシングに関する業務


環境関連のコンサルティングおよび管理、運営業務



本セミナーに関するお問い合わせ先


株式会社ＪＥＭＳ　環境マネジメント事業部　セミナー事務局


E-mail：jems-kanri@j-ems.jp