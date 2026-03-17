【4/14開催】無料オンラインセミナー『排出事業者視点でみる「再資源化事業等高度化法」』のお知らせ
「静脈インフラをITで創造する」をコーポレートスローガンに掲げる株式会社ＪＥＭＳ（本社：茨城県つくば市、代表取締役：須永裕毅）は、2026年4月14日（火）、環境省の高橋拓也氏を講師にお迎えし、「再資源化事業等高度化法」をテーマとした、無料オンラインセミナーを開催します。
このような方にお勧めいたします
・再資源化事業等高度化法の内容を整理したい方
・廃棄物処理の委託先選定や、契約書・許可証・マニフェスト管理を担当されている方
・廃棄物管理や環境法令対応における監査対応を担う方
・ESG対応の一環として廃棄物管理体制を見直したいとお考えの方
セミナー概要
タイトル：『排出事業者視点でみる「再資源化事業等高度化法」』
開催日時：2026年4月14日（火）10:30~11:45
開催形式：オンライン（Zoomウェビナー）での実施 ※来場不要
参加費 ：無料
定員 ：500名/回
登壇者紹介
環境省 環境再生・資源循環局 資源循環課
高度化法ライン 主査
高橋 拓也 氏
2025年４月より埼玉県庁から環境省に出向し、現職。
埼玉県庁では一般廃棄物・産業廃棄物の許認可業務に加え、
企業・自治体連携を前提とした新規の資源循環スキームの構築サポートや災害廃棄物を担当。
現在は、再資源化事業等高度化法の主担当者の一人として、
高度化法施行令、施行規則及び各種ガイドラインの作成において中心的役割を担う。
お申し込み方法
以下ページの申込フォームよりお申し込みください。
https://www.j-ems.jp/env-mgt/seminar/seminar-3100(https://www.j-ems.jp/env-mgt/seminar/seminar-3100)
お申し込み期日：4月14日（火）9:00まで
ＪＥＭＳについて
ＪＥＭＳは設立以来、廃棄物管理に関わるITソリューションを提供してきました。
廃棄物の排出企業と処理企業向けの事業をそれぞれ展開し、排出企業では1,100社以上、
処理企業では1,300社以上のお客様にサービスを導入いただいています。
弊社ソリューションサイト
動脈産業（排出企業）向け：https://www.j-ems.jp/env-mgt/(https://www.j-ems.jp/env-mgt/)
静脈産業（廃棄物処理・資源リサイクル企業）向け：https://www.j-ems.jp/shogun/(https://www.j-ems.jp/shogun/)
官公庁・公共団体向け：https://www.j-ems.jp/shogun/municipality(https://www.j-ems.jp/shogun/municipality)
資源循環への取り組み：https://www.j-ems.jp/public-ict/(https://www.j-ems.jp/public-ict/)
会社概要
会社名 ：株式会社ＪＥＭＳ
所在地 ：茨城県つくば市東新井31-13
代表者 ：須永 裕毅
設立 ：1994年4月1日
URL ：https://www.j-ems.jp/
事業内容：
ソフトウェアの開発、販売および導入
ビジネスプロセスアウトソーシングに関する業務
環境関連のコンサルティングおよび管理、運営業務
本セミナーに関するお問い合わせ先
株式会社ＪＥＭＳ 環境マネジメント事業部 セミナー事務局
E-mail：jems-kanri@j-ems.jp