Antway、「つくりおき.jp」を「ツクリオ（Tsuklio）」へ進化　手料理サブスクで叶える“選択肢としての家事”

株式会社Antway

株式会社Antway（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：前島 恵、以下 Antway）は、リブランディングの一環として、手料理サブスク(※1)の名称を「つくりおき.jp」から「ツクリオ（Tsuklio）」へ進化させます。

※1 日々のご飯作りをまるごと担い、暮らしを豊かにする手料理を、毎週お届けするサービスの総称です。

「ツクリオ」は、家庭に代わり手料理をつくり、届けることで、家庭内の健康、そして豊かさをつくる。さらに人々を家事の義務から解放することで、家庭の枠を越え誰もが機会を持てる社会をつくっていく。そんな「つくる」の広がりを目指す思いが込められています。「ツクリオ」は、日々の手料理をまるっと担い、暮らしを彩る豊かな体験をお届けできるよう、ロゴとデザインを刷新いたします。

「ツクリオ（Tsuklio）」ブランドサイト http://www.tsuklio.com/シンボルは、ツクリオの「ツ」と、スマイルを組み合わせて構成。手料理を通して家事の負担を軽くし、心が豊かになる時間を届けます。作りたての手料理を専用キッチンから冷凍せずにそのままお届け。温めるだけで、手間をかけずに豊かな食卓が叶います。

近年、ライフスタイルの多様化が進み、価値観に沿った時間の使い方を重視する動きが広がる一方で、家事に費やす時間は依然として大きな割合を占めています。年間ひとりあたり、女性は約1,300時間、男性は約330時間を家事に費やしており、特に炊事が大きな割合を占めます。家事時間を貨幣評価（OC法）で換算すると総額で約145兆円、そのうち炊事は約50兆円です（※2）。こうした時間の使い方は個々の価値観や暮らしの設計と深く結びついており、日々の選択が暮らしの豊かさにつながります。

※2 内閣府経済社会総合研究所 無償労働の貨幣評価P8,9

https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/sonota/satellite/roudou/contents/pdf/2021musyou00.pdf

手料理サブスク「ツクリオ」は、毎日のご飯作りをまるっと担うことで、家事の時間を大幅に削減し、あらゆる家庭から義務をなくすために生まれました。毎日おいしい、身体にうれしい、そして心が豊かになる。出来立ての手料理を、専用キッチンから冷凍せずにそのままお届け。週に一度まとめて届くから、毎日献立を考える手間や買い出し、調理の必要はありません。このように、日々の手料理を安心して「ツクリオ」におまかせいただけることから多くの方からご好評をいただき、2026年1月末時点で累計提供食数は3,000万食を突破、2026年2月には4人前プランに加え、2人前の新プランを追加しました。

さらに、「ツクリオ」は海外展開を加速します。2025年10月に設立したシンガポール法人を拠点に、今春よりシンガポールで現地展開を開始します。国内外を問わず、「ツクリオ」は、手間をかけずに豊かな食卓が叶う、新たな選択肢で食卓と家庭、そして社会のこれからの形をつくっていきます。

手料理サブスク「ツクリオ（Tsuklio）」とは

出来立ての手料理を専用キッチンから冷凍せずにそのままお届けする、手料理サブスク。週に一度ご自宅までまとめてお届けするため、毎日の献立や買い出し、調理の手間を大幅に削減します。1,000種類以上のメニューから、管理栄養士が監修した週替わりメニューで、主菜と彩り豊かな副菜を組み合わせてお楽しみいただけます。2020年2月2に都内の一部エリアで開始後、沖縄を除く46都道府県（※3)へ拡大した本サービス。手間をかけずに豊かな食卓を実現する新たな選択肢として、家庭と社会のこれからを形づくります。

※3 離島など、一部地域を除く

【料金・プラン】

4人前×週3食プラン: 9,990円/週

4人前×週5食プラン: 15,960円/週 1人前798円（5食プランの場合）

2人前×週3食プラン：7,990円/週

※4人前の内訳は、大人2名子供2名です。

※2人前の内訳は、大人2名分になります。

配送予定のメニュー https://www.tsuklio.com/menu

■ 手料理のこだわり

〈毎日おいしい〉

キッチンから冷凍せずに出来立てをお届け。子どもから大人まで楽しめる、バラエティ豊富なメニューをご用意。

〈身体にうれしい〉

多彩な食材と管理栄養士監修のメニューで栄養バランスを実現。調理工程で保存料を一切使わず(※)、優しい味わいの料理。

〈心が豊かになる〉

愛情を込めた手作りの味わいで、食べることで心が満たされ、自分や家族の時間を大切にできる。そんな、かけがえのない絆を育む豊かなひとときを届ける料理。

※ 調味料には保存料が含まれる場合があります。

■ 専用キッチンで手作り

キッチンでは、家庭で馴染みのある調味料を用い、家庭の手順を尊重して作ります。家庭では準備や工程が多く作るのが大変なメニューも、専用キッチンの環境で手間を惜しまない調理によって、家庭の味をワンランク上のおいしさに仕上げています。キッチンでは、常においしい香りと音が立ちこめる中、作り手が食材を刻み、和える、炒める、煮る、揚げる、焼く、盛り付けるといった工程を丁寧に重ね、家庭と同様に複数メニューを同時に仕上げます。

■ お客様の声とサービス改善

毎週お客様の声を公開し、寄せられたご意見には真摯に向き合う体制を整え、使い心地の良いサービスへとアップデートを継続しています。こうした取り組みを通じて、「料理に関する心配そのもの」から解放され、家族と過ごす時間や心の余裕を生み出し、日常生活の質を向上させます。

■ 企業向けの取り組み

需要の高まりに応えるため製造体制の強化を進めています。高い生産性を誇る「ツクリオ」の製造工程をフランチャイズ化し、より多くのお客様へ迅速に商品をお届けできる環境を整えるとともに、雇用創出と地方創生にも寄与します。企業向けには、社員の暮らしにゆとりを届ける新しい福利厚生サービスも展開しています。

・フランチャイズ加盟店募集について https://www.tsukurioki.jp/franchise/lp

・企業向け福利厚生サービスの提供について https://lp.tsukurioki.jp/employee-benefits

Antwayについて

Antwayは、ミッション「あらゆる家庭から義務をなくす」を実現するために、日常の選択肢の拡張を通じて、時間と心のゆとりを拡げる自由度の高い体験を国内外問わず届け、豊かな日々の生活を支える存在になることを目指します。さらに、家事の義務にしばられることがない社会を築き、誰もが自分のやりたいことに挑戦し、どのような生き方を選んでも誰もが自分らしく輝ける社会を創出していきます。また、今後も国内外のパートナーと協力し、食の安全・栄養・フードロス削減、地域創生、雇用創出といった社会的課題にも寄与します。

会社名：株式会社Antway

代表取締役社長CEO：前島 恵

設立：2018年11月

所在地：東京都千代田区神田駿河台1丁目8-11 東京YWCA会館8階

事業内容：プロの調理人・管理栄養士による家庭料理のデリバリー事業

会社HP：https://antway.co.jp/

オフィス採用HP：https://careers.antway.co.jp/