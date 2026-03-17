『自ら組み立て・修復し・学習する素材：形状記憶材料／形状記憶ポリマー白書2026年版』 発刊のお知らせ

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は2026年3月16日、『自ら組み立て・修復し・学習する素材：形状記憶材料／形状記憶ポリマー白書2026年版』の発刊ならびにその概要を発表した。

■ 本白書編纂チームからのご案内

■ キーメッセージ

本白書は、形状記憶ポリマー（Shape Memory Polymer: SMP）および形状記憶材料（SMA含む）を全方位で分析した2026年版の産業白書である。「外部刺激（温度・光・pH・磁場・電場）に応答して自ら元の形状に回復し、さらに自己修復・自己組立・学習機能を備えるスマートマテリアル」として、SMPは医療・自動車・航空宇宙・建設・ソフトロボティクス・スマートテキスタイルという多産業の同時変革を牽引している。

グローバル市場規模は2025年時点で4.6億～12.4億米ドルと推定され、2030年には最大20億米ドルへの拡大が見込まれる。成長率（CAGR）は2025～2030年の予測期間で10～24%と、先端素材カテゴリーの中でも際立って高い水準にある。

本白書は、材料設計から産業実装・投資動向・実装ロードマップまでを体系的に整理し、事業戦略立案に即直結するインテリジェンスを提供するものである。

■ 利用シーン

本レポートが最も価値を発揮する具体的な利用シーンは以下の通りである。

▼ 医療機器・製薬・バイオテクノロジー分野

ステント・カテーテル・縫合糸・DDS（薬物放出制御デバイス）・人工筋肉・義肢装具など、低侵襲治療デバイスへのSMP適用可能性と実装ロードマップの検討

生分解性SMP・4Dバイオプリンティング・体温応答型インプラントの規制対応スケジュールと臨床開発計画の立案

▼ 自動車・航空宇宙・防衛分野

軽量化・形状可変（モーフィング）部品・自己修復材料の採用検討と、EV/HEVにおける新機能部材としてのSMPポジショニング

宇宙展開構造体（アンテナ・太陽光パネル用展開ヒンジ）・折り紙型モーフィング翼のロードマップ参照

▼ ソフトロボティクス・スマートマニュファクチャリング分野

4Dプリンティング・自己組立構造体・マイクロアクチュエータ（マイクロエンジン）の技術成熟度評価と量産移行タイミングの判断

SMP×SMA（NiTi）ハイブリッドアクチュエータの高出力・多自由度設計に関する最新知見の参照

▼ ウェアラブル・スマートテキスタイル分野

環境応答型衣料（温度・湿度・光応答）・スポーツ用品・ヘルスケアウェアへのSMP統合技術と市場参入戦略の検討

光応答型SMP・導電性SMP複合体を活用したフレキシブルエレクトロニクス開発の具体策立案

▼ 環境・建設・インフラ分野

自己修復型建材・廃水処理用スマート吸着材・スマートパッケージングへの応用検討と、持続可能な設計（SDGs対応）戦略への組み込み

■ アクションプラン／提言骨子

本白書から導出される戦略的アクションプランを優先度順に整理する。

▼ １. 医療分野への集中投資とPoC加速（短期：～2028年）

SMP市場で最大成長セグメント（CAGR約26%）である医療分野を最優先ターゲットとして設定する。体温応答型ステント・自己展開カテーテル・DDS複合体については、規制（FDA/CE）対応のタイムライン設計と並行して臨床Proof-of-Concept（PoC）を前倒しで進める。Shape Memory Medical社による2024年のシリーズC調達（3,800万ドル）は、市場成熟の重要シグナルである。

▼ ２. 4Dプリンティングによる製造革新の推進（短～中期）

ジョージア工科大学が開発したMnemosynation法（放射線架橋による量産技術）に代表される大規模生産技術の活用により、従来コストが障壁となっていた用途への本格参入を可能とする。4Dプリンティング×自己組立技術の組み合わせは、医療・宇宙・建設の三領域で同時に商用化フロンティアを開拓する最重要技術プラットフォームである。

▼ ３. アジア太平洋市場での先行ポジション獲得（中期：～2030年）

アジア太平洋地域のCAGRは25.8%と北米（26.5%）に次ぐ高水準で、インドは地域内で14%の突出した年成長率が予測される。中国・インド・日本市場での量産技術導入・現地企業との提携・政府R&D資金（NEDO・SIP等）の活用が、競争優位確立の鍵となる。

▼ ４. マルチ刺激応答・多機能SMP材料への研究開発集中（中～長期）

温度・光・磁場・pH・電場への多段階応答と、自己修復・双方向アクチュエーション・透明性・導電性を単一プラットフォームに統合した「多機能形状記憶材料」の開発が、次世代差別化の核心となる。液晶エラストマー（LCE）×SMPハイブリッドや磁場応答型SMP（磁性ナノ粒子内包）などの先端材料系への早期投資が推奨される。

▼ ５. 宇宙用展開構造・自己組立モジュールへの戦略的参入（長期：2030～2040年）

小型衛星市場の急拡大を背景に、SMP製展開ヒンジ・アンテナ・太陽光パネルフレームの商用化が現実の射程に入りつつある。Boeing・Airbus・JAXA・NASAとの産学連携とともに、宇宙環境（熱真空・放射線・原子状酸素）耐性評価の標準化を先行して進めることが、参入障壁の構築に直結する。

■ 推奨読者／ゴール（例）

本レポートの推奨読者と、各読者が本書を通じて到達すべきゴールを以下に整理する。

▼ 化学・高分子材料メーカーの事業開発・R&D責任者

ポリウレタン系・生分解性・導電性等のSMP材料系ごとの市場優先度を評価し、自社製品ロードマップに組み込む

▼ 医療機器・製薬企業の研究開発リーダー

体温応答型インプラント・DDS・4Dバイオプリンティングの技術成熟度と規制ロードマップを把握し、臨床開発フェーズを具体化する

▼ 航空宇宙・防衛・宇宙スタートアップの技術企画担当者

宇宙展開構造体・航空機モーフィング翼・自己組立部品の実装ロードマップを参照し、NASAや防衛省系補助金の獲得戦略を立案する

▼ 自動車・モビリティ産業のイノベーション担当者

EV軽量化・自己修復バンパー・モジュラー構造部材へのSMP採用の経済性評価を行い、2028年以降の量産計画を設計する

▼ ソフトロボティクス・スマートテキスタイル分野の研究者・起業家

4Dプリンティング・マイクロアクチュエータ・スマート衣料の商用化タイムラインと競合状況を把握し、PoC～製品化の事業計画を策定する

▼ 投資家・VC・CVC担当者

SMP医療デバイス・宇宙展開構造・4Dプリンティング領域の投資テーマと有望スタートアップ（MedShape・EndoShape・Cornerstone Research Group等）の評価軸を確立する

▼ 政策立案者・産業政策リサーチャー

スマートマテリアルをめぐるグローバルな競争地図（北米26.5%・APAC25.8%・欧州24.3% CAGR）を把握し、国内産業政策・補助金・標準化推進への応用情報として活用する

［以上］

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▼ 内容等の詳細は、下記（リンク先）をご参照ください。

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自ら組み立て・修復し・学習する素材：形状記憶材料／形状記憶ポリマー白書2026年版 製本版

https://www.x-sophia.com/?pid=190887189

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自ら組み立て・修復し・学習する素材：形状記憶材料／形状記憶ポリマー白書2026年版 PDF版

https://www.x-sophia.com/?pid=190887192

▼▼▼＜目次＞

https://susumumorita864-png.github.io/report-contents/shape-memory-materials-shape-memory-polymers.html

（※ 「PDF版」はeメール／ダウンロードでの納品方法にも対応しています）

● 監修・発行：

発行：一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

● 発刊日

2026年3月16日

● ページ数

440ページ

■ 法人案内Webサイト（メディア向けのお問い合わせ先）

法人概要

http://www.x-sophia.com/?mode=sk#info

当団体刊行物に関する告知・案内Webサイト

http://www.x-sophia.com/

■ 法人のご紹介

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