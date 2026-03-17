CAC、企業IT部門の問い合わせ有人対応を削減するAIサービスデスク「ミライアシスタント」を提供開始

株式会社シーエーシー

社会や産業のデジタルイノベーションに取り組む株式会社シーエーシー（本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐別當宏友、以下CAC）は、企業のIT部門向け次世代AIサービスデスク「ミライアシスタント」を2026年3月17日（火）から提供開始することをお知らせします。

■開発背景

企業のIT環境の複雑化に伴い、IT部門への問い合わせ内容は高度化・多様化の一途をたどっています。対策として導入が進むAIチャットボットには「回答精度が低い」「ユーザーの意図を汲み取れない」「様々な業務ニーズに合わない」といった構造的な課題が指摘されています。汎用的な仕組みだけでは、企業特有の複雑な運用環境や個別要件に対応しきれず、導入効果を実感できないまま利用率が低迷するケースも少なくありません。

CACは、創業から60年にわたり培ってきたシステム運用の知見とAI技術を融合し、これらの課題を解決する「ミライアシスタント」を開発しました。

■サービス概要

「ミライアシスタント」は、企業のIT部門における問い合わせ対応業務を高度に自動化する、次世代AIサービスデスクです。従来のAIチャットボットでは難しかった「曖昧な問い合わせ」への対応や、ナレッジ管理の自動化、有人オペレーターとのシームレスな連携により、IT部門の業務効率化とユーザー満足度の両立を実現します。

サービスページ：https://mirai-assistant.com/

■主な機能

・深掘りヒアリング

曖昧な問い合わせに対し、AIが対話形式で状況を確認します。ユーザーが言語化できていない情報を引き出し、的確な解決策を提示します。

・ナレッジ自動生成

過去の問い合わせ履歴やFAQをもとに、ヒアリング項目と解決策を自動生成します。ナレッジ管理業務の負荷を軽減します。

・有人連携

AIでの解決が難しいケースでは、対話履歴を引き継いだ状態で有人オペレーターにシームレスに切り替えを行います。ユーザーは同じ説明を繰り返す必要がありません。

■開発責任者のコメント

株式会社シーエーシー プロダクト＆サービス本部 サービスプロデューサー 梶野学

私たちは長年のシステム運用支援を通じて、AIチャットボットに対する「期待と現実のギャップ」を数多く見てきました。導入しても現場では使われず、結局は有人対応に戻ってしまうのです。その背景には、回答を返すだけでは情報不足のまま問題の切り分けが進まず、ユーザーは解決までたどり着けないという課題があります。この課題を解決したいという想いから、「ミライアシスタント」の開発がスタートしました。

「ミライアシスタント」は、深掘りヒアリングで状況を整理して課題を特定し、企業特有のナレッジに沿って解決へ導き、難しい場合は要点をまとめて有人へ引き継ぐ。さらに、FAQやマニュアルからヒアリング定義を自動生成できるため、導入初期の負荷を抑えつつ改善を回せます。

今後も、お客様の声とデータをもとに進化を続け、「答える」を超えて「やりたいことの実行まで支える」サービスデスクへ。IT部門に限らず、バックオフィス業務全体の生産性向上に貢献していきます。

「ミライアシスタント」開発の詳細については以下のインタビュー記事をご覧ください：

https://innovationhub.cac.co.jp/n/n9fb8ec57b910

■展示会出展のご案内

「ミライアシスタント」を「Japan IT Week」にデモ展示いたします。会場で実際のサービスをご覧いただけますので、ぜひCACブースにお立ち寄りください。

イベント：Japan IT Week（情報セキュリティEXPO）

会期 ：2026年4月8日（水）～10日（金）

時間 ：10:00～17:00

会場 ：東京ビッグサイト

当社ブース：西1ホール W4-26

出展内容：ミライアシスタント、CACマネージドサービス関連各種ソリューション

＜株式会社シーエーシー（CAC）概要＞

所在地：東京都中央区日本橋箱崎町24番1号

代表者：代表取締役社長 佐別當宏友

資本金：4億円（東証プライム上場 株式会社CAC Holdingsの100%子会社）

事業内容：システム構築サービス、システム運用管理サービス、業務受託サービス

コーポレートサイト：https://www.cac.co.jp/

[商標等について]

・本資料に記載されている社名、製品名等は各社の商標または登録商標です。

・「ミライアシスタント」は商標登録出願中です。

＊本リリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

＜本件に関するお客様からのお問い合わせ先＞

株式会社シーエーシー

プロダクト＆サービス本部

ミライアシスタント担当

E-mail：mirai-assistant-info@cac.co.jp