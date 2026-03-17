TISSOTが冠スポンサーを務める4月18日(土)「TISSOT Presents 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs 滋賀レイクス」がIGアリーナ(愛知県名古屋市)にて開催

スウォッチグループジャパン株式会社IGアリーナ

1853年創業スイスの時計ブランド TISSOT［ティソ］は、2026年4月18日(土)に開催される「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン 第33節 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs 滋賀レイクス」を冠協賛いたします。

さらに本冠協賛試合の開催を記念し、3月4日(水)～4月28日(火)に、ティソを販売する名古屋タカシマヤ ウオッチメゾン 2階 ティソ売場にて<ティソ>フェアを実施いたします。期間中は、ティソのバスケットボールにフォーカスしたコレクションをはじめ、人気モデルを豊富に取り揃え展示・販売いたします。また4月12日(日)までにティソ製品をご購入いただいたお客様、先着25名様を対象に冠協賛試合の観戦ペアチケットをプレゼントするキャンペーンを実施するほか、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ公式マスコットとチアリーダーズの来店イベントも開催される予定です。

「TISSOT Presents 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs 滋賀レイクス」 4月18日(土)開催

男子プロバスケットボールリーグ B.LEAGUE(Bリーグ)「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs 滋賀レイクス」の試合を冠協賛いたします。会場ではティソのコレクションの一部を展示し、会場限定の購入者限特典とともに販売するほか、ティソ公式LINEの友だちを対象にした抽選会を実施いたします。

■日時

2026年4月18日(土) 16:05(開場13:00)予定

■会場

IGアリーナ(所在地：愛知県名古屋市北区名城1丁目2-22)

※主催者の判断で実施する企画内容の変更、または中止になる可能性がございます。

試合情報：https://nagoya-dolphins.jp/schedule/?scheduleMonth=4

名古屋タカシマヤ ウオッチメゾン 2階 ティソ売場 <ティソ>フェア

■フェア期間：3月4日(水)～4月28日(火)

■名古屋タカシマヤ ウオッチメゾン 2階 ティソ売場

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅3丁目28-12

1. フェア期間 ご購入特典

3月4日(水)～4月12日(日)の期間中、ティソの時計をご購入の方、先着25名様を対象に、4月18日(土)IGアリーナで行われる「TISSOT Presents 名古屋ダイヤモンドドルフィンズvs滋賀レイクス」の観戦ペアチケットを差し上げます。ティソの時計とともに、白熱の試合をお楽しみください。

※座席はお選びいただけません。

また4月13日(月)以降は、ティソの時計をご購入の方にティソオリジナルノベルティを差し上げます。

※なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

2．名古屋ダイヤモンドドルフィンズ公式マスコット＆チアリーダーズ来店イベント

日時：4月11日(土) 14時～15時

場所：名古屋タカシマヤ ウオッチメゾン 1階 特設会場

名古屋タカシマヤ ウオッチメゾン 1階 特設会場に名古屋ダイヤモンドドルフィンズの人気公式マスコット「ディーディー」とチアリーダーズ「ダイヤモンドルージュ」が来店し、記念撮影を行えます。

また来店を記念し、4月11日(土)

当日撮影後、2階＜ティソ＞売場にて時計をご試着いただくとオリジナルノベルティをさしあげる特別キャンペーンも実施します。詳細は売場係員までお尋ねください。

ティソ［TISSOT］について

ティソは1853年の創業から170年以上にわたり、さまざまな革新的な技術の開発と熟練の職人の技術により、より素晴らしい、最高峰の時計を世に送りだすことを志してきました。さらなる高みを目指し、日々、努力を重ね、世界中で活躍するバスケットボールプレイヤーたち、そして彼らによって築き上げられてきたバスケットボール文化は、私たちと同様の精神を持つ存在であり、私たちティソがFIBA（国際バスケットボール連盟）やNBA のオフィシャルタイムキーパーをはじめとし、バスケットボールと深い関わりを持ってきた理由の1 つでもあります。

2008 年に初めてFIBAと提携、2015年にNBAと提携し、現在、それぞれのオフィシャルタイムキーパーとして、試合会場ではおなじみの存在となっています。さらに毎試合毎秒の正確なタイミングを計るだけでなく、デイミアン・リラードなど、NBA のトッププレーヤーをブランドアンバサダーとしても迎えています。さらに、2024年2月よりティソ ジャパンアンバサダーとしてプロバスケットボール選手の河村勇輝 選手が就任し、ティソの時計づくりの精神「わが未知をゆけ。」（FOCUS FORWARD）を体現する存在としてサポートしています。

ティソは、時計製造や計時の枠を超えて、個々の人生のあらゆる瞬間に寄り添い、成功だけでなく成功にいたる過程そのものを称える時計ブランドです。

ティソ公式オンラインストア：

https://www.tissotwatches.com