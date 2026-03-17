「AITalk(R) Custom Voice」により黒柳徹子氏のAI音声モデルを作成

株式会社エーアイ

株式会社エーアイ（本社：東京都文京区、代表取締役社長：廣飯 伸一、証券コード：4388、以下：エーアイ）は、2026年3月14日（土）より「黒柳徹子ミュージアム」で使用開始された黒柳徹子氏のAI音声モデルを作成したことをお知らせします。このAI音声は最新のDNN方式によるオリジナルAI音声モデル作成サービス「AITalk(R) Custom Voice」によって作成しており、同ミュージアムのガイド音声の他、公式YouTubeチャンネル等で利用される予定です。

黒柳徹子氏のAI音声モデル作成について

今回のAI音声モデル作成にあたっては、女優・タレント・ユニセフ親善大使の黒柳徹子氏ご本人によるスタジオ収録を行っています。2時間ほどの収録で学習用の音声200文を原稿から読み上げていただきました。当日はほとんどリテイクなしで進行し、ディレクション担当者も驚くほどスムーズに収録が完了しました。

完成したAI音声モデルはナレーション作成ソフト「AITalk 声の職人」とともに納品し、昨年オープンした「黒柳徹子ミュージアム（長野県軽井沢町長倉）」の館内放送や音声ガイドとして、3月14日から利用いただいております。また黒柳徹子氏の公式YouTubeチャンネルのコンテンツ作り等にもご活用いただきます。

黒柳徹子ミュージアム

黒柳徹子ミュージアムでは、黒柳徹子氏の感性と人生を映す美術品やアンティークなどの「黒柳徹子コレクション」が展示されています。今後は教育プログラムやワークショップ、トークイベントなども実施予定とのことです。

黒柳徹子ミュージアム公式ホームページ：https://kuroyanagitetsuko-museum.com/

住所：長野県北佐久郡軽井沢町長倉574

開館時間：9:30-17:00

休館日：火曜日（祝日の場合開館、翌日が休館）

提供したオリジナルAI音声モデル作成サービス AITalk(R) Custom Voiceについて

AITalk(R) Custom Voice(R)は、収録音声をもとに日本語AI音声合成用のオリジナルAI音声モデルを作成するサービスです。今回提供した最新型AI音声合成（新DNN音声）では、深層学習を利用することでより短時間の収録で自然な音声を合成できます。新規収録を行わず、今ある音声データからのAI音声モデル作成も可能です。

また、ご希望の用途に応じてAI音声モデルと併せてエディター（AITalk 声の職人、声の職人クラウド版）やSDK（AITalk SDK）、WebAPI（AITalk WebAPI）などソフトのご提案もしています。詳細については下記URLをご確認ください。

＜AITalk Custom Voice製品ページ＞

https://www.ai-j.jp/products/customvoice/

＜製品に関するお問い合わせはこちら＞

info@ai-j.jp

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