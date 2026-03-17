「rom&nd」のジューシーな世界観が香水に！「VASILISA」プロデュースのフレグランス3種がドン・キホーテ系列店舗限定で登場。

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株式会社フィッツコーポレーション

株式会社フィッツコーポレーション(本社：東京都港区 代表取締役：富樫康博)は、韓国コスメブランド「rom&nd（ロムアンド）」と、フレグランスブランド「VASILISA（ヴァシリーサ）」のコラボレーションによる限定フレグランス「ロムアンド ジューシーシグネチャーフレグランス」全3種を2026年4月1日（水）より、ドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴ（※一部店舗除く）にて順次発売を開始いたします。




■rom&ndの“ジューシーでフルーティーな世界観”を、VASILISAがフレグランスで表現


人気の韓国コスメブランド「rom&nd」。多くのファンを持つリップシリーズをはじめ、その数々のアイテムが放つ “ジューシーでフルーティーな世界観” は、手にするたびに気分を高め、日常を鮮やかに彩ってくれます。


この度、そんな「rom&nd」の“みずみずしく、美味しそうな雰囲気”にインスピレーションを受け、フレグランスブランド「VASILISA」のプロデュースによる特別なコラボレーションが実現しました。コンセプトは「今日を自分らしくジューシーに彩る」。「rom&nd」のコスメが持つ洗練された色彩感と、溢れるようなフルーツの質感をフレグランスとして表現しました。すべてのラインナップに食べ物をモチーフにしたキー香料「エディブルノート」を配合。もぎたての果実のようなみずみずしさと、思わず “きゅん” とするようなトキメキを閉じ込めた、特別なフレグランスをお届けします。



■商品特徴


１.rom&ndの世界観を纏った「コスメのような」デザイン


「rom&nd」のリップをイメージさせるニュアンスカラーのガラスボトルを採用。「rom&nd」と「VASILISA」のブランドロゴ、キー香料のイラストを大胆に配置し、韓国風のデザインに仕上げました。



２.みずみずしくジューシーな3つの香り


ピーチ、グレープフルーツ、フィグの3種をキー香料に採用。


もぎたての果実をかじった時のような、フレッシュな香りが広がります。



３.リップと一緒にポーチへ。持ち歩きにぴったりのミニサイズ


スリムでコンパクトなサイズ感なので、「rom&nd」のリップと一緒にポーチに入れて持ち歩くのもおすすめ。外出先でも手軽にジューシーな香りをチャージできます。






　　　　※画像はイメージです。

【製品概要】ロムアンド ジューシーシグネチャーフレグランス



■商品名：


　ロムアンド ジューシーシグネチャーフレグランス 01 メリーピーチ


　ロムアンド ジューシーシグネチャーフレグランス 02 ルーセントシトラス


　ロムアンド ジューシーシグネチャーフレグランス 03 ベルベットフィグ


■価格：各1,650円（税込）


■容量：各8ｍL


■発売日：2026年4月1日（水）より順次発売


■発売先：ドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴ（※一部店舗除く）



■香りの紹介



【MERRY PEACH】　


きゅんとはじけるジューシーピーチの香り。（エディブルノート：ピーチ）


TOP：カシス、ピーチ、プラム、ストロベリー、グリーン


MIDDLE：ジャスミン、ローズ、ハニーサックル


LAST：アンバー、ムスク、ウッディ




【LUCENT CITRUS】


きらっと透けるシトラスフローラルの香り。（エディブルノート：グレープフルーツ）


TOP：グレープフルーツ、オレンジ、グリーン


MIDDLE：ローズ、ジャスミン、アイリス


LAST：ムスク、シダーウッド、アンバー




【VELVET FIG】


しっとりとろけるモダンフィグの香り。（エディブルノート：フィグ）


TOP：フィグ、ベルガモット


MIDDLE：フィグ、ローズ、ココナッツ、スズラン


LAST：ウッディ、アンバー、オークモス




rom&nd（ロムアンド）について

韓国で活躍するビューティークリエイター、ミン・セロム氏を中心に、2016 年にスタートしたコスメブランドです。パーソナルカラーを重視した絶妙な色選びにこだわったコスメを展開しています。日本では2019 年にティントリップ「ロムアンド ジューシーラスティングティント」を販売開始し、ティントリップブームの先駆けとなりました。以後、カラーメイクアップからベースメイクまで、コンスタントにヒット商品を生み出しています。







■rom&nd Instagram


　https://www.instagram.com/romand_jp/


■rom&nd X


　https://x.com/romandyou


■rom&nd HP (KR)


　http://romand.co.kr/



「ヴァシリーサ（VASILISA）」について

「ヴァシリーサ」は、2013年に誕生したフレグランスブランド。ブランド名は、古代ギリシャ語で、“女王や王妃”を意味する「basilisa」に由来しており、現代女性へ向けて、優雅で気品のある世界観を持った香りを生み出しています。


中でも「ヌード ワン」シリーズのオードパルファムは、お菓子のような甘い香りのグルマン香水ながら、決して重すぎない香りで、SNSなどを中心に口コミが広がり、人気のシリーズとなっています。






■VASILISAブランドサイト


　https://store.fits-japan.com/lp?u=vasilisa_fragrance


■ブランド公式Instagram


　https://www.instagram.com/vasilisa_fragrance



会社概要

■社名：株式会社フィッツコーポレーション


■代表者氏名：代表取締役 富樫 康博


■所在地：〒107-0061 東京都港区北青山3-6-1 オーク表参道ビル 7・8F


■創業：1990年


■主な事業内容


　・海外ブランド（香水 / コスメ / 雑貨等）の輸入卸・販売


　・オリジナルの香水 / コスメ / 雑貨、ライセンス製品等の企画開発・製造・販売


■ホームページ　　　 https://fits-japan.com/　　


■FITS you. STORE　https://store.fits-japan.com/shop


■Instagram 　　 　　https://www.instagram.com/fits_fragrance/


■X　 　　　 　 　https://x.com/FITS_fragrance