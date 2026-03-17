「rom&nd」のジューシーな世界観が香水に！「VASILISA」プロデュースのフレグランス3種がドン・キホーテ系列店舗限定で登場。

株式会社フィッツコーポレーション

株式会社フィッツコーポレーション(本社：東京都港区 代表取締役：富樫康博)は、韓国コスメブランド「rom&nd（ロムアンド）」と、フレグランスブランド「VASILISA（ヴァシリーサ）」のコラボレーションによる限定フレグランス「ロムアンド ジューシーシグネチャーフレグランス」全3種を2026年4月1日（水）より、ドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴ（※一部店舗除く）にて順次発売を開始いたします。

■rom&ndの“ジューシーでフルーティーな世界観”を、VASILISAがフレグランスで表現

人気の韓国コスメブランド「rom&nd」。多くのファンを持つリップシリーズをはじめ、その数々のアイテムが放つ “ジューシーでフルーティーな世界観” は、手にするたびに気分を高め、日常を鮮やかに彩ってくれます。

この度、そんな「rom&nd」の“みずみずしく、美味しそうな雰囲気”にインスピレーションを受け、フレグランスブランド「VASILISA」のプロデュースによる特別なコラボレーションが実現しました。コンセプトは「今日を自分らしくジューシーに彩る」。「rom&nd」のコスメが持つ洗練された色彩感と、溢れるようなフルーツの質感をフレグランスとして表現しました。すべてのラインナップに食べ物をモチーフにしたキー香料「エディブルノート」を配合。もぎたての果実のようなみずみずしさと、思わず “きゅん” とするようなトキメキを閉じ込めた、特別なフレグランスをお届けします。

■商品特徴

１.rom&ndの世界観を纏った「コスメのような」デザイン

「rom&nd」のリップをイメージさせるニュアンスカラーのガラスボトルを採用。「rom&nd」と「VASILISA」のブランドロゴ、キー香料のイラストを大胆に配置し、韓国風のデザインに仕上げました。

２.みずみずしくジューシーな3つの香り

ピーチ、グレープフルーツ、フィグの3種をキー香料に採用。

もぎたての果実をかじった時のような、フレッシュな香りが広がります。

３.リップと一緒にポーチへ。持ち歩きにぴったりのミニサイズ

スリムでコンパクトなサイズ感なので、「rom&nd」のリップと一緒にポーチに入れて持ち歩くのもおすすめ。外出先でも手軽にジューシーな香りをチャージできます。

【製品概要】ロムアンド ジューシーシグネチャーフレグランス

※画像はイメージです。

■商品名：

ロムアンド ジューシーシグネチャーフレグランス 01 メリーピーチ

ロムアンド ジューシーシグネチャーフレグランス 02 ルーセントシトラス

ロムアンド ジューシーシグネチャーフレグランス 03 ベルベットフィグ

■価格：各1,650円（税込）

■容量：各8ｍL

■発売日：2026年4月1日（水）より順次発売

■発売先：ドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴ（※一部店舗除く）

■香りの紹介

【MERRY PEACH】

きゅんとはじけるジューシーピーチの香り。（エディブルノート：ピーチ）

TOP：カシス、ピーチ、プラム、ストロベリー、グリーン

MIDDLE：ジャスミン、ローズ、ハニーサックル

LAST：アンバー、ムスク、ウッディ

【LUCENT CITRUS】

きらっと透けるシトラスフローラルの香り。（エディブルノート：グレープフルーツ）

TOP：グレープフルーツ、オレンジ、グリーン

MIDDLE：ローズ、ジャスミン、アイリス

LAST：ムスク、シダーウッド、アンバー

【VELVET FIG】

しっとりとろけるモダンフィグの香り。（エディブルノート：フィグ）

TOP：フィグ、ベルガモット

MIDDLE：フィグ、ローズ、ココナッツ、スズラン

LAST：ウッディ、アンバー、オークモス

rom&nd（ロムアンド）について

韓国で活躍するビューティークリエイター、ミン・セロム氏を中心に、2016 年にスタートしたコスメブランドです。パーソナルカラーを重視した絶妙な色選びにこだわったコスメを展開しています。日本では2019 年にティントリップ「ロムアンド ジューシーラスティングティント」を販売開始し、ティントリップブームの先駆けとなりました。以後、カラーメイクアップからベースメイクまで、コンスタントにヒット商品を生み出しています。

■rom&nd Instagram

https://www.instagram.com/romand_jp/

■rom&nd X

https://x.com/romandyou

■rom&nd HP (KR)

http://romand.co.kr/

「ヴァシリーサ（VASILISA）」について

「ヴァシリーサ」は、2013年に誕生したフレグランスブランド。ブランド名は、古代ギリシャ語で、“女王や王妃”を意味する「basilisa」に由来しており、現代女性へ向けて、優雅で気品のある世界観を持った香りを生み出しています。

中でも「ヌード ワン」シリーズのオードパルファムは、お菓子のような甘い香りのグルマン香水ながら、決して重すぎない香りで、SNSなどを中心に口コミが広がり、人気のシリーズとなっています。

■VASILISAブランドサイト

https://store.fits-japan.com/lp?u=vasilisa_fragrance

■ブランド公式Instagram

https://www.instagram.com/vasilisa_fragrance

会社概要

■社名：株式会社フィッツコーポレーション

■代表者氏名：代表取締役 富樫 康博

■所在地：〒107-0061 東京都港区北青山3-6-1 オーク表参道ビル 7・8F

■創業：1990年

■主な事業内容

・海外ブランド（香水 / コスメ / 雑貨等）の輸入卸・販売

・オリジナルの香水 / コスメ / 雑貨、ライセンス製品等の企画開発・製造・販売

■ホームページ https://fits-japan.com/

■FITS you. STORE https://store.fits-japan.com/shop

■Instagram https://www.instagram.com/fits_fragrance/

■X https://x.com/FITS_fragrance