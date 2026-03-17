【イベントレポート】岡山県×オミカレ、美作地域にて自治体向け結婚支援勉強会を開催。若年層のリアルな価値観をもとに“出会いの場”を根付かせる結婚支援のヒントを共有

株式会社オミカレ

会員数100万人超、「今月行ける婚活パーティー・街コン」掲載数日本No.1※の婚活情報サイト運営や、全国の自治体における恋活支援を行う株式会社オミカレ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：久留宮 雅仁、以下「オミカレ」）は、2026年2月18日（水）、岡山県美作（みまさか）県民局にて、自治体関係者を対象とした「結婚支援に向けた勉強会」を開催いたしました。





勉強会開催の背景と目的

当日は、美作地域の市町村担当者が集まり、最新の婚活市場データや若年層（Z世代）のリアルな価値観をベースに、地域に根ざした実効性の高い支援策について活発な議論が行われました。

岡山県北東部に位置する美作地域は、豊かな自然に恵まれる一方、人口減少が進み、移動手段の制約による「婚活イベントへの集客」にも課題感を抱えております。

また、現代の若年層は「結婚の意欲はあるが、失敗への不安や情報過多で動けない」という、いわゆる“婚活迷子”が増加傾向にあります。

本勉強会では、オミカレが持つ国内最大級のプラットフォーム知見を活用し、「今の若者に刺さるアプローチとは何か」「自治体と民間がどう役割分担すべきか」という核心に迫りました。

当日の参加者・担当者コメント

勉強会終了後、参加した自治体関係者からは、今後の施策立案に直結する前向きな感想が寄せられました。

◇参加者コメント（自治体担当者）

「イベントの形式・内容も多様化しており、それぞれのメリット・デメリットについて詳しく学ぶことができました。他自治体の成功事例を参考に、開催地域に合ったイベント内容・集客方法を考えていく必要があると感じました。」



「民間企業と行政が協力してイベントを開催することで、民間企業が持つ集客力と行政が参加者に与える安心感という強みを活かすことができ、イベントの成功につながると感じました。」



◇岡山県美作県民局 担当者コメント

「出会いイベントの企画に関して、具体例を交えながら若者の恋愛トレンドや集客の極意などを多方面から丁寧に教えていただき、大変充実した勉強会となりました。ありがとうございました。」

プログラム内容

当日は、オミカレ代表取締役社長の久留宮（写真右）および地方創生統括ディレクターの若月（写真左）が登壇し、以下のカリキュラムを実施しました。



第1部：講義（50分）

・自治体連携実績（岡山県事例ほか）の紹介

・Z世代を中心とした若者の恋愛意欲と最新動向

・「タイパ・コスパ」を重視する層へのイベント開催の極意



第2部：質疑応答・意見交換（70分）

・現場担当者が抱える「集客の悩み」に対する具体的なソリューション提案

今後の展望：自治体と共に歩む「結婚支援のパートナー」として

オミカレは、2025年8月に岡山県と締結した「晴れ恋・晴れ婚プロジェクト」に関する連携協定に基づき、今後も民間のノウハウを地域へ還元してまいります。



今回の勉強会を皮切りに、美作地域をはじめとする各自治体の課題に合わせたイベント設計や集客支援等を強化いたします。官民が一体となり、若年層が自らの将来を前向きに描く「ライフデザイン」をサポートすることで、誰もが自分らしく一歩を踏み出せる結婚支援の実現を目指します。

【開催概要】

日時： 2026年2月18日（水）10:00～12:00

場所： 美作県民局 5階大会議室（岡山県津山市山下53）

講師： 株式会社オミカレ 代表取締役社長 久留宮 雅仁、同 地方創生統括ディレクター 若月 丈二

参加対象： 自治体（県・市町村）の少子化対策・結婚支援・地域活性化担当者

【関連情報】オミカレによる地方創生支援の取り組み

オミカレは全国の自治体へ婚活支援ノウハウを提供しており、鳥取県等での実績もございます。今回の岡山県との取り組みと併せ、弊社の広域的な活動事例としてご参照いただけますと幸いです。

【鳥取県×オミカレ】鳥取県内結婚支援のネットワーク強化へ！婚活イベント成功の「集客・企画の極意」を講演

URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000230.000020019.html

株式会社オミカレ

婚活情報サイト「オミカレ」を運営。結婚適齢期の人口減少などにより、結婚を希望する男女が「出会いたくても出会えない」社会で、「新たな出会いの創造-出会いが0をZEROにする-」をビジョンに掲げる。「オミカレ」会員数は100万人を超え、日本全国の婚活パーティー・マッチングイベント・街コンなどのイベント掲載数・参加者数・口コミ数は国内No.1※を誇る。

同社はその他に、ビデオ通話型マッチングアプリ「オミカレ Live」も運営。

自治体・事業者との連携も強化し、リアル×オンライン双方でのまじめな出会いの機会の創出に尽力している。



■会社概要

社名：株式会社オミカレ

代表取締社長：久留宮 雅仁

本社：東京都渋谷区代々木一丁目35番1号 プレンジ代々木ビル8階

事業内容：婚活メディア運営・婚活事業社支援サービス開発

URL： https://omicale.co.jp/

※当社調べ

イベント参加者数：イベント予約サイト経由での参加者数（2024年10月～12月）・他社数値（2025年2月時点）他社IR数値を活用

イベント掲載数：当月開催実施のオフライン婚活パーティー・街コン掲載数（2025年4月時点）

口コミ掲載数：サイトに掲載している口コミ数（2025年2月時点）