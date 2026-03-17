春の訪れを写真でシェア第33回 べあ～君ARフォトコンテスト開催

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業において、店舗数＊1 および契約数＊2 ともに No.1 を誇る APAMAN株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：山崎戒）が展開する「アパマンショップ」は、当社公式キャラクター「べあ～君」を活用した参加型企画「第33回 べあ～君ARフォトコンテスト」を、2026年３月17日（火）より開催いたします。

本企画は、スマートフォンでARを起動し、画面上に登場する「べあ～君」とともに“みんなに見せたい！自慢の一枚”を撮影・投稿するフォトコンテストです。

日常の中で「これ見て！」と思わず誰かに見せたくなる瞬間や、お気に入りの一枚を気軽にシェアしていただく参加型企画として実施いたします。

第33回べあ～君ARフォトコンテスト

企画背景

日常の暮らしの中には、思わず「これ見て！」と誰かに伝えたくなる瞬間や、写真に残したくなる風景が数多くあります。

お気に入りのお部屋の一角、家の中でほっと落ち着ける空間、外出先でふと出会った印象的な景色など、身の回りには人それぞれの大切なワンシーンが広がっています。

アパマンショップでは、公式キャラクター「べあ～君」を通じて、住まいや暮らしをより身近に感じていただく取り組みを継続しています。

本フォトコンテストでは、日常の中で見つけた「誰かに見せたくなる一枚」をテーマに、写真を通じて気軽に参加いただける場を提供します。

身近な風景や大切な瞬間を共有していただくことで、暮らしの楽しさや住まいへの関心をより自然に感じていただくきっかけの創出を目指しています。

撮影イメージ

こだわりの小物が並ぶ空間に「べあ～君」を重ねることで、いつものお部屋が楽しいワンシーンに変わります。

趣味の時間やリラックスした日常の風景の中に「べあ～君」を登場させることで、暮らしの楽しさを表現できます。

また、お気に入りのスイーツや外食先での一皿と一緒に撮影することで、食の思い出を写真として残すことができます。

さらに、旅行先や散歩中に出会った印象的な風景の中に「べあ～君」を重ねることで、その瞬間の楽しさや驚きを写真として共有することができます。

撮影イメージ撮影イメージ撮影イメージ撮影イメージ

「べあ～君ARフォトコンテスト」開催概要

参加者の皆様には、ARべあ～君とともに撮影し、SNSに投稿していただきます。

応募期間：2026年3月17日（火）～ 2026年3月30日（月）23：59まで。

応募方法は以下の通りです。

1. スマートフォンで二次元コードを読み込み、公式AR「べあ～君」を起動します（アプリ不要、専用サイトからアクセス）。

2. ARべあ～君と一緒に、日常の中で思わず誰かに見せたくなる瞬間を撮影

3. ハッシュタグ【#べあ君ar体験】を付けてInstagramまたはX（旧Twitter）に投稿してください。

※アカウントを公開設定にしてご投稿ください。アカウントが非公開の場合、応募は無効となります。

審査基準：テーマとの親和性（仲間やお友達・べあ～君の活かし方）、独創性、構図、色彩、ストーリー性、投稿内容の明るさ、安全性、楽しさの表現です。

賞品

・入賞作品６名様に「べあ～君からのありがとう賞」としてプレゼントを進呈いたします。

1名 最優秀秀作品

最優秀作品賞品 イラスト：イメージ

べあ～君 お菓子詰め合わせ3,000円相当

最優秀作品には、春を感じるお菓子詰め合わせをプレゼント

（参考価格3,000円相当）をプレゼントいたします。

※写真はイメージです。

5名 入賞作品

Starbucks eGift 500円

Starbucks eGift 500円

Starbucks eGift 500円を進呈いたします。ギフトを受け取った後は、届いたURLをタップし、QRコードをお会計時にご提示くださいますようお願い申し上げます。

当選発表：当選者には2026年4月1日（水）18:00までに、ご投稿いただいたSNSアカウントへDMにてご連絡いたします。入選作品の掲載は、2026年4月3日（金）までにべあ～君特設サイトにて行う予定です。

べあ～君特設サイト :https://www.apamanshop.com/info/bearkun/見て・読んで・体験して楽しめるコンテンツ満載のファン向け特設ページ

APAMAN株式会社は「地域と人をつなぐ住まいの未来づくり」をテーマに、企業キャラクター「べあ～君」を活用したSNSコミュニケーションを展開しています。ARフォトコンテストは、住まい探しの枠を超え、「暮らしを楽しむ時間」や「地域の魅力」を共有するきっかけづくりとして定着してきました。全国のユーザーとともに、地域ごとの季節感や日常の温もりを発信する取り組みです。

■ 注意事項・免責事項

撮影の際は、歩きスマホや道路上での撮影は行わず、周囲の安全に十分ご配慮ください。生成AIを活用して作成された画像・動画は、入賞作品の選考対象外となります。人物が写り込む場合は、被写体本人の同意を得た上でご応募ください。肖像権・著作権に配慮し、第三者や企業ロゴ等の写り込みには注意してください。ARの利用には通信料が発生します（応募者のご負担となります）。記載されている会社名・製品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

■ 著作権および二次利用について

応募作品の著作権は応募者に帰属します。ただし、応募をもって、当社およびグループ会社が運営するWebサイト・SNS・販促物・プレスリリース等において、無償で二次利用（編集・再掲・グループ会社での利用を含む）することに同意いただいたものとみなします。

■ SNSプラットフォームに関する注意

本キャンペーンは、アパマンショップ（APAMAN株式会社）による企画です。Instagram、X（旧Twitter）、Facebookが後援、承認、運営するものではありません。

3D ARべあ～君 「スマホひとつで、どこでもべあ～君と出会える！」

ARべあ～君は、「スマホひとつで、どこでもべあ～君と出会える！」というコンセプトのもと、AR（拡張現実）技術を活用し、スマートフォン一つ・アプリ不要で楽しむことができます。二次元コードまたは専用サイトにアクセスするだけで、画面越しに“あなたの近くに現れる”べあ～君と、いつでも、どこでも記念撮影が可能になります。

ARべあ～君 二次元コード

ARべあ～君、二次元コードをスマートフォンで読み取るだけで現れます。

アプリ不要で、すぐにAR体験が楽しめます。お気に入りの場所で写真を撮り、SNSに投稿してみましょう。

３D ARべあ～君 URL :https://www.less-ar.com/spacear/c386216d-7859-4029-be8f-81b671e33824ブラウザでARべあ～君を表示する

第3２回 フォトコンテスト入賞作品紹介

今回の入賞作品は、いずれも「春」をテーマに、季節の風景や行事を日常の中で丁寧に切り取っている点が印象的でした。満開の梅や花びらが広がる風景、ひな祭りの食卓など、それぞれの暮らしの中にある春の瞬間にARのべあ～君が自然に溶け込み、まるで一緒に季節を楽しんでいるかのような一枚に仕上がっています。特別な演出ではなく、身近な景色の中でキャラクターと過ごす時間を表現している点が、本フォトコンテストの魅力を象徴する作品として高く評価されました。

最優秀作品

本作品は、「春を感じた瞬間」というテーマを、日常の風景の中で自然に表現している点が高く評価されました。散り始めた河津桜の花びらが地面を彩る様子と、そこを歩くべあ～君の姿が重なり、季節の移ろいを感じさせる一枚となっています。満開の華やかさではなく、春が静かに進んでいく時間を切り取っている点に独自の魅力があります。また、べあ～君がバランスを取りながら歩いているようなユーモラスな構図が、写真全体に物語性と親しみやすさを生み出しています。日常の中の小さな春を見つけ、その瞬間をARキャラクターとともに表現した、本企画の趣旨を象徴する作品として最優秀賞に選出されました。

詳細を見る :https://www.instagram.com/p/DVhqWUWEq5K/

入賞作品 2位

満開の梅の花と足元に広がる花びらの絨毯が、春の訪れを美しく表現している作品です。枝垂れる梅の花に囲まれた構図が奥行きと華やかさを生み、自然の中にべあ～君が溶け込むことで、季節の空気感を感じられる一枚となりました。春の風景の魅力を素直に切り取った点が高く評価されました。

詳細を見る :https://www.instagram.com/p/DVqA9t6Efic/

入賞作品 3位

ひな祭りをテーマにした彩り豊かな料理と、そこに現れたべあ～君の組み合わせが楽しい作品です。雛人形をモチーフにした料理や三色団子など、季節の行事を丁寧に表現した構図が印象的で、家庭の温かい時間が伝わってきます。ARキャラクターと日常の食卓を自然に融合させた点が評価されました。

詳細を見る :https://www.instagram.com/p/DVn-AqgEnv9/

『べあ～君とAR体験はじめてガイド』

ARの楽しみ方を13コマ漫画でわかりやすくご紹介

QRコード：株式会社デンソーウェーブによって開発された特定の規格の二次元コードであり、商標として登録されています。

体験方法

https://prtimes.jp/a/?f=d49635-258-483dc3dc38e032e0352d79b290395ebb.pdf

今後の展開

今後の展開は、「住まいをもっと楽しく、やさしく。」をテーマに、全国のアパマンショップや地域イベントで活動する公式キャラクター・べあ～君が、全国のファンとのつながりを深め、企業ブランディングと地域活性化に貢献することを目指しております。

べあ～君

べあ～君特設サイトはこちら :https://www.apamanshop.com/info/bearkun/

公式SNSアカウント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/258_1_752bce004067211fcfba846bd7c623b7.jpg?v=202603171151 ]

＊１▼賃貸住宅仲介業店舗数No.1

※調査概要および調査方法 ：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間 ：2024 年 5 月 14 日～5 月 28 日

調査実施 ：株式会社エクスクリエ

比較対象企業 ：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社

※海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

＊２▼賃貸住宅仲介契約数No.1

※調査概要および調査方法：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

契約対象期間：2024年9月1日～2025年8月31日

調査実施：株式会社東京商工リサーチ

調査期間：2025年10月1日～2025年10月27日

比較対象企業：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社（但し、ファサード〈店舗外観〉を統一したブランドに限る）

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社 （東京都中央区・代表取締役社長：山崎戒）は、EL CAMINO REAL株式会社（東京都千代田区・代表取締役 ：大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。

【本件に関する取材ご依頼等プレスお問い合わせ先】

APAMAN株式会社 広報担当

東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 19階

Tel： 0570-058-889 Mail： pr@apamanshop.co.jp