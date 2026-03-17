ご好評につき第2弾！「減塩の日 応援キャンペーン 」スタート

株式会社CureApp

株式会社CureApp（キュア・アップ／本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐竹晃太、以下「当社」）は、高血圧患者さん、および関係の方々に治療や生活習慣改善の大切さをお伝えするために、日本高血圧学会が提唱する「減塩の日」（毎月17日）に賛同し、本日3月17日（火）から3週間、「減塩の日 応援キャンペーン」を開催いたします。

前回ご好評いただいた第1弾に続き、第2弾となる今回はヤマキ株式会社（本社：愛媛県伊予市、代表取締役社長：城戸 善浩、以下「ヤマキ」）と共に、生活習慣を改善したい方や、普段から気になっている方へ、生活習慣の改善を実践する機会をご提供いたします。

テーマは【“だし”で減塩 応援ウィーク】。うま味を豊富に含む“だし”を活かして手軽においしく減塩を実践できる「減塩応援！だしセット」と特別な「宿坊体験」のプレゼントをご用意いたしました。

「減塩の日」について

キャンペーンサイトはこちら :https://cureapp.figma.site/genen_202603?utm_source=owned&utm_medium=press&utm_campaign=genen202603_press

日本高血圧学会は、高血圧の予防・治療における生活習慣改善の重要な要素のひとつである「減塩」の啓発を目的として、毎月17日を「減塩の日」と定めています。これは世界高血圧デー（5月17日）に由来しています。

https://www.jpnsh.jp/topics/562.html

当社はこの「減塩の日」の趣旨に賛同し、多くの皆さまの生活習慣改善のきっかけとしていただくために「減塩の日 応援キャンペーン」を開催いたします。

「減塩の日 応援キャンペーン」開催背景と概要

高血圧において生活習慣の改善は非常に重要です。「生活習慣の改善は、高血圧予防や、降圧薬開始前のみならず、降圧薬開始後も重要である」と高血圧管理・治療ガイドライン2025にも記されており、生活習慣の改善は高血圧を予防したい方や高血圧症の全ての患者さんへまず取り組むよう推奨されています※1。しかし現実には、自力での生活習慣改善は継続が難しく、当社による調査でも約2人に1人が「難しい」と回答しています※2。こうした現状のもと、当社は高血圧治療における生活習慣改善の実効性を高める為、これまでも正しい知識の普及や情報発信に取り組んできました。今後も事業の推進や他社との共業などを通して、高血圧治療における生活習慣改善の啓発活動をより一層強化していく方針です。

前回、昨年末にカゴメ株式会社と開催した「ナトカリバランス応援ウィーク」では2,000件を超えるご応募をいただきました。応募者アンケートでは「生活習慣を変えるきっかけとして定期的に開催してほしい」という要望を大変多くいただき、今回、ヤマキとのキャンペーン第2弾を開催する運びとなりました。今回のテーマは「“だし”で減塩 応援ウィーク」。生活習慣に関するアンケートにお答えいただき、抽選でヤマキが厳選した”だし”を活かして手軽においしく減塩ができる商品の詰め合わせや、生活習慣改善のきっかけをお届けする”宿坊体験”をプレゼントいたします。おいしく楽しみながら、日々の生活で、無理なく続けられる健康習慣を応援します。

※1：高血圧管理・治療ガイドライン2025（日本高血圧学会）https://www.jpnsh.jp/guideline.html

※2：2022年5月高血圧未受診者に対する意識調査（2022年5月11日/CureApp）https://cureapp.blogspot.com/2022/05/517.html



「減塩の日 応援キャンペーン」にご興味のある企業様はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj_u6DbOxg_vRUwAHwvPyBk61PxTQniKwHP9mAAfJ1T5Yjsw/viewform)よりお問い合わせください。

※キャンペーン概要は本リリースの最後部をご参照ください。

※本キャンペーンは生活習慣に関するアンケートにお答えいただいた方を対象に抽選で当たるプレゼント企画です

共同キャンペーンの背景

日本人の1日の食塩摂取量は、男性で約10.7g、女性で約9.1g※3と、厚生労働省が定める目標量（男性7.5g未満、女性6.5g未満※4）を大きく上回っています。そのため、日々の生活の中で適切な食塩摂取を心がけることが重要です。

「減塩」と聞くと「おいしくなさそう」「続けにくい」という印象があるかもしれませんが、“だし”のうま味や香りを料理に取り入れると、塩分を減らしてもおいしい料理をつくることができます。

ヤマキは、創業以来“だし”を活かしたメニュー提案に取り組んでおり、当社の「減塩の日 応援キャンペーン」の趣旨に共感していただいたことから、今回の共同キャンペーンが実現しました。

※3：厚生労働省「国民健康・栄養調査（令和5年）」

※4：厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2025年版）」

ヤマキ株式会社について

ヤマキ株式会社は、愛媛県伊予市にて削り節メーカーとして創業し、以来一世紀にわたり「鰹節・だし」一筋に歩んでまいりました。

花かつおやだしの素、めんつゆ、割烹白だし、鍋つゆなど、皆さまに親しまれている商品の開発を次々と行い、近年では家庭用商品のみならず、外食・中食向けの業務用製品の開発や海外事業にも積極的に取り組んでいます。

さらにおいしさだけではなく、鰹節・だしの持つ健康価値をより広くお届けするための研究にも挑戦しています。

「鰹節屋・だし屋、ヤマキ。」として鰹節とだしを通じて、「おいしさ」と「健康」、そして「食文化の継承・食資源の持続性確保」に貢献してまいります。

ヤマキの減塩について詳しく知る

https://www.yamaki.co.jp/genen/

ヤマキ株式会社 会社概要

本社：愛媛県伊予市米湊1698-6

代表取締役社長 城戸 善浩

https://www.yamaki.co.jp

株式会社CureAppについて

2014年に2名の医師が創業。治療効果が治験にて証明され、医療現場で医師が患者に処方する「治療アプリ」を研究開発・製造販売する医療機器メーカー。

2020年、スマートフォンで動作する疾患治療用プログラム医療機器として日本で初めて※5、また禁煙治療領域においては世界初※5の薬事承認および保険適用を実現。その後も高血圧、減酒治療における治療アプリの薬事承認・保険適用を受け、医療機関へ販売を行っています。その他、NASH / がん / 慢性心不全 / 慢性腰痛症など、複数の疾患に対応する治療アプリの開発を進めています。

また、民間法人向けの健康増進サービス「ascureモバイルヘルスプログラム」も運営し、多数の健保組合・企業の禁煙施策として導入されています。この他「ascure Dr.高血圧治療」も提供をスタートしています。

※5：自社調べ ・調査年月：2020年12月 ・調査範囲： 製造販売承認および保険適用を受けた日本の治療アプリおよび世界のニコチン依存症向け治療アプリ

高血圧症治療補助アプリ※6について

お薬と同じように臨床試験を実施し、医療機器として認められたスマートフォンアプリ。医師が患者さんに対してアプリを“処方”し、使用するための処方コードを発行します。患者さんは自身のスマホにダウンロードして利用し、自宅など、診療の場以外でも治療アプリが生活習慣改善を継続できるよう患者さんをサポートします。患者さんがアプリに入力した情報は医師側のパソコンで確認できるので、次回診察時、医師による生活習慣改善の指導に役立ちます。保険適用を受けているので、患者さんは1割～3割負担で利用できます。

※6：販売名：CureApp HT 高血圧治療補助アプリ ／承認番号：30400BZX00100000／本製品は医師の診断のもと処方され、患者が使用する管理医療機器です

■高血圧情報サイト(https://cureapp.co.jp/productsite/ht/media/?utm_source=owned&utm_medium=press&utm_campaign=genen_dashi_pr)

■高血圧情報LINE「だぱん」の登録はこちら(https://liff.line.me/2008226806-LZRr9rdx?ref=genen_202603_pr_url&bot_prompt=aggressive)

■薬だけじゃない高血圧治療について(https://cureapp.co.jp/productsite/ht/media/lp/?utm_source=owned&utm_medium=press&utm_campaign=genen_dashi_pr)（高血圧治療補助アプリ製品サイト）

診療場面で適切な支援を可能にする、デジタル・セラピューティクス分野における範とすべきデザインとして高い評価をいただき、2024年度グッドデザイン賞を受賞しました。

＝＝＝＝＝「減塩の日 応援キャンペーン 第2弾」概要＝＝＝＝＝

生活習慣に関するアンケートにお答えいただいた方を対象に、抽選で生活習慣改善のきっかけをお届けするプレゼント企画を実施いたします。

詳細はキャンペーンサイト(https://cureapp.figma.site/genen_202603?utm_source=owned&utm_medium=press&utm_campaign=genen202603_press)をご確認ください。

【応募期間】

2026年3月17日(火)～4月7日(火)

【プレゼント】

１.【ヤマキ賞】 減塩応援！だしセット（抽選で40名様）

※当選者の発表はプレゼントの発送をもって代えさせていただきます。

２.【CureApp賞】「宿坊体験 埼玉県飯能市 福王山 正覚寺」ご招待（抽選で3組6名様※）

※1組2名様として3組となります。



◆【ヤマキ賞】 減塩応援！だしセット（抽選で40名様）

ヤマキが厳選した、減塩タイプのめんつゆや白だし、かつお節、だしパックなど、日々の食卓で使いやすい商品を詰め合わせた特別セット。“だし”のうま味を上手に活かすことで、無理なく塩分を控えながらも、家族みんなが満足できる味わいを実現できます。「減塩は難しそう」と感じている方にも、毎日の料理に簡単においしく取り入れていただける内容となっています。

＜セット内容＞

・お塩ひかえめめんつゆ 500ml (https://www.yamaki.co.jp/catalog/products/index.php?id=260)

・割烹白だしお塩ひかえめ 500ml (https://www.yamaki.co.jp/catalog/products/index.php?id=280)

・徳一番(R)花かつお 70g(https://www.yamaki.co.jp/catalog/products/index.php?id=1)

・氷熟(R)マイルド削り1.5g×12P(https://www.yamaki.co.jp/catalog/products/index.php?id=213)

・鰹節屋のだしパック 8P(https://www.yamaki.co.jp/catalog/products/index.php?id=106)

◆【CureApp賞】「宿坊体験」（抽選で3組6名様）

人里離れた静かな宿坊での規則正しい生活を通じて生活習慣の改善に向き合い、普段の生活で見過ごしがちな「煩悩」とのバランスを整えながら、ご自分なりの生活習慣の改善のヒントを見つけていただきます。

※2名ペアでの応募も可能です。

※プレゼントには移動費は含まれません。

※「宿坊体験」は生活習慣の改善のきっかけにしていただくための体験型啓発イベントであり、高血圧の診断や治療を目的としておりません。運動、食事等の制限を受けている方は、医師に相談の上ご参加ください。

■開催日時：

2026年4月18日(土)～4月19日(日)

■開催場所：

福王山 正覚寺

https://fukuousan-shougakuji.jimdoweb.com/

〒357-0111 埼玉県飯能市上名栗2326

※現地集合・現地解散となります。