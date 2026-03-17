【母の日スイーツ】一目でときめき、食べて続く嬉しい余韻！お花 × スイーツで贈る、「BAKE 母の日ギフト 2026」
株式会社BAKE（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：山田 純平、以下「BAKE」）は、人気ブランド「PRESS BUTTER SAND」と「しろいし洋菓子店」より、母の日に向けたギフトセットを、2026年4月1日（水）より順次発売いたします。
笑顔ほころぶ、記憶に残る “母の日” を！
お花 × スイーツで贈る、見た目にもこだわったギフトセットが登場
BAKEでは今年も母の日に向けて、もらった人の心が弾む “お花” をテーマにした限定商品を展開いたします。オンライン限定で、プリザーブドフラワーとのセットもご用意。母の日が過ぎても空間を華やかに彩ります。遠く離れた方への贈り物にも、ご活用ください。
商品概要
● バターサンド2種セット〈贅沢いちご〉10個入・母の日
価格 ：2,970円（税込）/ 1セット
内容 ：バターサンド 5個入×1箱、バターサンド〈贅沢いちご〉5個入×1箱
販売場所：「PRESS BUTTER SAND」全国の常設店舗 /「PRESS BUTTER SAND」一部の催事会場
「BAKE the SHOP」全国の店舗 / 公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」
楽天市場 / Yahoo！ショッピング / Amazon / auPayマーケット / LINEギフト
※一部の店舗ではお取り扱いがございません
販売期間：2026年4月15日（水）～2026年5月10日（日）
● バターサンド5個入＆ローズギフトセット
価格 ：3,960円（税込）/ 1セット
内容 ：バターサンド 5個入×1箱、ローズギフト×1箱
販売場所：公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」/ 楽天市場 / Yahoo！ショッピング
Amazon
販売期間：2026年4月1日（水）～2026年5月10日（日）
● バターサンド2種セット贈り物〈宇治抹茶〉10個入＆ドームフラワーボックス
価格 ：5,885円（税込）/ 1セット
内容 ：バターサンド 5個入×1箱 、バターサンド〈宇治抹茶〉5個入×1箱
ドームフラワーボックス×1箱
販売場所：公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」/ 楽天市場
販売期間：2026年4月1日（水）～2026年5月10日（日）
● しろいし洋菓子店のクッキー缶＆フラワーボックス
価格 ：6,820円（税込）/ 1セット
内容 ：しろいし洋菓子店のクッキー缶×1缶 、フラワーボックス×1箱
販売場所：公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」/ 楽天市場
販売期間：2026年4月1日（水）～2026年5月10日（日）
※各セットのフラワーは、プリザーブドフラワーです。
会社概要
・名 称：株式会社BAKE（べイク） 英語表記：BAKE INC.
・創 業：2013年4月
・代表者：代表取締役社長 CEO 山田 純平
・所在地：〒108-0071 東京都港区白金台3-19-1 興和白金台ビル6F
・企業情報：https://bake-jp.com/
・事業内容：
1）菓子の製造・販売
2）ECサイト「BAKE the ONLINE」の運営
3）WEBメディア「THE BAKE MAGAZINE」「CAKE.TOKYO」 の運営
・展開する主要菓子ブランド
北海道生まれのチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」（https://cheesetart.com）
焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」（http://ringo-applepie.com）
バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」（https://buttersand.com）
架空のパティスリー「しろいし洋菓子店」（https://shiroishi-yougashiten.com/)
ナッツ菓子専門店「caica」（https://caica-nuts.com/）
米菓の新境地「トーキョー煎餅」（https://senbei.tokyo/）
滴る雫の紅茶菓子「TeaDrop.」（http://tea-drop.com）