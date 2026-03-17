【睡眠の質を守る、新しい寝具ケア習慣】ブレインスリープ コンフォータークリーニングサービスを開始

株式会社ブレインスリープ

株式会社ブレインスリープ(本社：東京都千代田区、代表取締役：廣田 敦、以下「ブレインスリープ」)は、掛け布団をご自宅から送るだけで、プロによる水洗いクリーニングを行い、清潔な状態で再びご自宅へお届けする宅配型クリーニングサービス「ブレインスリープ コンフォーター クリーニングサービス（以下、本サービス）」を3月17日（火）よりブレインスリープ オフィシャルサイトにて開始いたします。

本サービスはブレインスリープブランドのみならず、他社製品の掛け布団もご利用いただくことができます。（※一部、対応できない素材もございます。）また、本サービスの開始にあたり、「寝具のお手入れに関する意識・実態調査（以下、本調査）」を実施しました。その結果、「寝具の清潔さは睡眠の質につながる」と回答した人は97％にのぼりました。さらに調査結果を分析したところ、寝具を清潔に保っている人ほど睡眠の質に満足している割合が高く、寝具を洗っていない人ほど睡眠満足度が低い傾向が見られました。これらの結果から、寝具の清潔さと睡眠の満足度には相関関係があることが明らかになりました。

■サービス開始背景

睡眠の質を左右する要因は多岐にわたりますが、その中でも重要な要素の一つが「寝具の清潔さ」です。寝具を清潔な状態に保ち続けることは、良質な睡眠環境を維持し、日々の睡眠の質を守るうえで欠かせない要素といえます。

湿気や臭いが気にならず、一見きれいに見える掛け布団でも、内部には日々の使用によって汗や皮脂が蓄積しています。こうした状態を放置すると、カビやダニが繁殖するリスクが高まり、さらにダニの死骸やフンがアレルゲンとなり、アトピーや小児ぜんそくの一因になることもあります。また、家庭で行う天日干しや消臭・除菌スプレーでは、内部に蓄積した汚れやダニ・カビを十分に除去することは難しいとされています。

そのため、ブレインスリープは、睡眠環境を清潔に保ち、睡眠の質を高めるためには、目に見えない汚れを根本から取り除く定期的なクリーニングが重要と考え、本サービスを開始いたします。

■寝具のお手入れに関する意識・実態調査

睡眠の質改善に対する関心が高まる中、寝具のお手入れの頻度や方法、重要性の認知度は個人差が大きいことが考えられます。

調査の結果、「寝具の清潔さは睡眠の質につながる」と認識している人は97％にのぼりましたが、実際に日頃から寝具を洗濯・クリーニングしている人は66％にとどまり、クリーニングサービスを利用している人はわずか4％という結果となりました。また、寝具を洗う際の悩みとしては、「面倒」を上回り、「適切な洗い方がわからない」という声が最も多く、寝具ケアに対する意識と実際の行動との間にギャップがあることが明らかになりました。さらに、毎日使用する寝具である枕とマットレスのいずれも洗ったことがない人は14％存在し、その約半数が睡眠の質に満足していないという結果となりました。これらの結果から、寝具の清潔さが睡眠満足度に影響を与える可能性が示唆されました。

１.寝具のお手入れをしている人ほど、睡眠満足度が高いことが明らかに。

寝具のお手入れ頻度別の睡眠満足度においては、日常的に寝具のお手入れをしない人のうち、睡眠の質に満足していないと答えた人は50%以上となりました。一方、枕カバーや掛け布団、シーツなどの寝具を週に1度以上洗っている人では、そのように答えた人の割合は20%に留まり、顕著な差が確認されました。寝具を清潔に保つことが、睡眠の質向上に直結することが示唆されました。

２.寝具を洗う際の悩み、最多理由は「適切な洗い方がわからない」

寝具を洗う際の悩みとして最も多かった回答は、「適切な洗い方がわからない」でした。

洗う手間やコストの問題以前に、そもそも正しいお手入れ方法を知らないことが、寝具の洗濯・クリーニングを妨げる最大の要因となっていることが明らかになりました。 次いで多かったのは「時間がない」という回答で、寝具のお手入れは日常生活の中で後回しになりやすい家事の一つであることも見えてきました。

■クリーニングの工程とこだわり

本サービスが採用する「水洗い」は、ドライクリーニングでは落としにくい汗の塩分・皮脂などの水溶性の汚れをしっかりと除去できる洗い方です。ドライクリーニングは天然繊維の保護膜を傷めたり、薬品臭が残ってしまうリスクの観点から、本サービスでは採用していません。

POINT1 布団に合った方法で洗濯するから中まできれい

職人が1枚ずつ手作業で部分洗い後、高性能の布団専用洗濯機でしっかり洗浄。

POINT2 抗菌・抗ウイルス加工の標準加工で安心仕上がり

すべての掛け布団に水洗い段階で安心な抗菌・抗ウイルス加工を施します

POINT3 3段階の徹底乾燥で、ふかふかの仕上がり

3段階の乾燥工程で、雑菌やダニ対策も万全にふかふかな仕上がりに。

OPTION 保管サービス

ご注文時の保管サービスオプションで、オフシーズン中は工場で大切に保管。

寒い冬のオンシーズン前にお届けします。（10月に順次発送いたします。）

■ブレインスリープ コンフォータークリーニングサービス概要

本サービスは、掛け布団を自宅からヤマト運輸で送るだけで、専門工場がプロの水洗いクリーニングを行い、仕上がり次第ご自宅へお届けするサービスです。サイズを問わず一律料金、保管オプションも選択可能です。

サービス開始日：2026年3月17日（火）

利用方法：１.ページよりご注文

２.回収袋をご自宅へお届け

３.回収袋に入れていただいた掛け布団をご自宅から発送

４.専門業者でのクリーニング後、ご自宅へお届け

URL：https://brain-sleep.com/products/option_comforter_cleaning_service

料金：クリーニング 1枚15,400円、2枚19,800円、3枚24,200円（税込）

保管サービス 1注文あたり3,300円（税込）

※1注文あたり、サイズ問わず3枚まで保管可能です。

配送料：全国送料無料

対象商品：掛け布団（メーカー問わず）※一部お取扱いできない素材がございます。

納期：回収からお届けまで通常30日程度（工場の混み具合により前後）

洗い方：水洗い（ドライクリーニング不使用）

＜お取扱いできない素材＞

シルクの側生地の布団、真綿（シルク）布団、熱接着テープを使用した羽毛ふとん、動物の毛の付いた掛け布団、お届けした回収袋に入らない掛け布団、その他状態により洗えない掛け布団の場合あり。

株式会社ブレインスリープ

【会社概要】

設立 ： 2019年5月

所在地 ：東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー26F

代表取締役 ：廣田 敦

ブランドサイト：https://brain-sleep.com/

事業内容 ：ブレインスリープは、睡眠医学に基づいた確かな知見と先進のテクノロジーを掛け合わせ、脳と睡眠を科学するソリューションカンパニーです。専門家と連携した睡眠研究、オリジナルプロダクト開発、企業やクリニックへのコンサルティングなど、睡眠に特化したあらゆるソリューションで人や社会の可能性を目覚めさせることを目指します。