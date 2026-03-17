STYLY、3/27に東京都庁舎にオープンする「デジタルエリア」にてスポーツを楽しめるXR体験コンテンツ2種を提供

株式会社STYLY

空間レイヤープラットフォーム「STYLY」を提供する株式会社STYLYは、3月27日（金）に東京都が都庁舎でオープンする、いつでも気軽にスポーツを楽しめる「デジタルエリア」において、『TOKYO LEGACY XR MEMORIES』、『バーチャル江戸マラソン』2種のXR体験を提供することをお知らせします。

本エリアは、国際大会の熱狂を「体験できるレガシー」として継承し、誰もが気軽にスポーツに触れ合える場の創出を目指しています。実装には、STYLYが昨年末に公開したLBE（ロケーション・ベースド・エンターテインメント）制作のオープンソースプロジェクトを活用しています 。

提供コンテンツについて

■『TOKYO LEGACY XR MEMORIES』

『TOKYO LEGACY XR MEMORIES』では、実際の競技空間のスケール感の中で、アスリートの「高さ」や「速さ」といった迫力を、至近距離で体験することができます。スポーツクライミングウォールをリアルに再現するなど、国際的スポーツ大会の軌跡をたどる旅をお楽しみください。

画像提供：PICOVR内キャプチャ

■『バーチャル江戸マラソン』

『バーチャル江戸マラソン』は、VRゴーグルを装着し、江戸の街並みの中を実際に走っているような体験ができる「スポーツ×文化×デジタル」が融合した東京ならではの新感覚コンテンツです。手を振る動きに合わせて視界が進み、浅草・日本橋などの名所を360度で臨場感たっぷりに楽しむことができます。

体験イメージVR内キャプチャ

あらゆる場所に「体験(=ストーリー)」を配信する技術基盤

STYLYは、「『空間を身にまとう時代』をつくる」というコーポレートバリューのもと、これまで都市空間や商業施設においてXR事業を展開してきました。空間レイヤープラットフォーム「STYLY」を軸に、スマートフォンARからスマートグラス体験、その場所でしか体験できないLBE（ロケーションベースド・エンターテインメント）VRを含む多様な体験を提供しながら、空間プロデュースと技術提供を行っています。

こうした実績の中で培ってきた、空間をメディア化して「あらゆる場所に体験（＝ストーリー）を配信する」力を、今回、東京都庁という多様な人が行き交う場所において展開しました。体験には、STYLYが昨年末公開したLBEコンテンツ制作を支援するオープンソースプロジェクトを活用しています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000287.000023281.html

今回の東京都庁での展示は、国際大会が残した有形無形のレガシーを、デジタルの力で誰もが触れられる資産として継承していく取り組みです。今後もXR技術を用いることで、当時の空間そのものをアーカイブし、後世の人々がその場に立ち寄った際に当時の熱狂を追体験できるような体験を目指します。

本ソリューションに関するお問い合わせについては以下よりお願いします。

【お問い合わせ】

株式会社STYLY 森逸崎

info@styly.inc

都庁展示について

◆場 所

都庁第一本庁舎２階 デジタルエリア

◆利用時間：

平日 9:30～17:30

土曜日及び休日 11:00～18:00

◆休館日 ：年末年始及び都庁点検日

◆入場料金：無料

◆各種SNS

・公式HP：https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/EXHIBITION-OF-TOKYO-2020-ARCHIVES-ASSETS.html

・X（旧:Twitter）：https://x.com/sports_tokyo

・Facebook：https://www.facebook.com/tocho2020games

・Instagram：https://www.instagram.com/sports_tokyo_official/

株式会社STYLYについて

株式会社STYLYは、デジタルとフィジカルをつなぐ空間レイヤープラットフォーム「STYLY」を提供する会社です。「人類の超能力を解放する」ことをミッションに掲げ、XR技術を主軸にランドオーナーや街づくりに携わる方々に対して、WebARからLBE（ロケーションベースド・エンターテインメント）まで幅広くソリューション提供を行っています。今後も世界中の事業者やクリエイターとともに新たな文化・産業の創出を行い、人類の進化に貢献することを目指しています。

・本社所在地 ：東京都新宿区新宿1丁目34－3 第24スカイビル 4F

・代表者 ：代表取締役CEO 山口征浩

・Webサイト：https://styly.inc/