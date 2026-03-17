採用担当者・経営者/CHRO向け大型カンファレンス『採用ウルトラキャンプ 2026』を京都・福岡の2都市で開催決定！

株式会社ワンキャリア

キャリアデータプラットフォーム事業を展開する株式会社ワンキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO：宮下 尚之、以下「ワンキャリア」）は、2025年に初開催した日本最大級となる「採用」をテーマにしたビジネスカンファレンス『採用ウルトラキャンプ』を、京都（10月14日[水]と福岡（12月9日[水]）の2都市で開催することをお知らせいたします。約1,300名の採用担当者・経営者/CHROが参加した第1回から、開催地やコンテンツ数をさらに拡充し、パワーアップして開催いたします。



『採用ウルトラキャンプ 2026』特設サイト：https://service.onecareer.jp/saiyo-ultra-camp-2026(https://service.onecareer.jp/saiyo-ultra-camp-2026)

採用ウルトラキャンプ実施の背景

労働力不足は、もはや一企業の努力で解決できるものではなく、日本社会全体を揺るがす構造的な課題となっています。2025年に約63万人の働き手不足が現実となった今、2030年にはその規模が約340万人にまで膨らむと予測されています（※1）。人材確保の難易度が高まり続けるなか、自社に最適な人材と出会うことはさらに困難を極めており、「採用の在り方」そのものを再定義しなければなりません。

こうした状況の中、2025年に開催した第1回採用ウルトラキャンプでは、約1,300名の採用担当者・経営者/CHROが全国から京都に集結し、参加者満足度は95.5%を記録。「採用」をアップデートする場として高い評価をいただきました（※2）。

この共創の輪をさらに広げるべく、2026年の採用ウルトラキャンプは京都・福岡の2拠点にて開催します。あらゆる企業や領域の枠組みを超え、知見を融合させることで「採用のアップデート」を加速させてまいります。

※1：リクルートワークス研究所,2023「未来予測2040」https://www.works-i.com/research/report/item/forecast2040.pdf

※2：第1回採用ウルトラキャンプのイベントレポートはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000289.000035321.html

開催概要

採用ウルトラキャンプのコンセプトは、“「採用」をひらこう、そして超えよう。”です。マーケティングやブランディング、ファイナンス、セールス、広報、デザイン、AIなど多領域の専門家と共に採用の考え方や手法を多角的に捉え直し、採用を超えた気付きが見つかるコンテンツを多数ご用意しております。

第2回となる本年度は両会場合わせて最大2,000名の来場を見込んでおり、日本最大級の採用コミュニティの場を創出します。

【京都開催】

- 開催日時：2026年10月14日（水） 10時～20時（予定）- 会場：京都市勧業館 みやこめっせ（京都府京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1）- 来場見込み：1,500名（想定）

【福岡開催】

- 開催日時：2026年12月9日（水） 10時～20時（予定）- 会場：福岡大名カンファレンス（福岡県福岡市中央区大名2-6-50 福岡大名ガーデンシティ・タワー）- 来場見込み：300～500名（想定）

下記のWebサイトからお申し込みいただけます

Webサイト：https://service.onecareer.jp/saiyo-ultra-camp-2026

コンテンツ

■ 最新の知見獲得や他社担当者と意見交換できるコンテンツなどが勢揃い

会場内では、著名人・採用領域内外の有識者がさまざまな講演を行う「セッションエリア」、キャンプで仲間たちと語らうように交流を行うことができる「コミュニティエリア」、さまざまな知見を持つパートナーやサービスが見つかる「ブースエリア」などをご用意しております。

スポンサー企業

昨年の様子

本イベントの主旨にご賛同いただいた以下の企業様にご協賛いただいております。セッションへの登壇やブース出展でイベントを盛り上げていただきます。

<京都会場DIAMONDスポンサー>

<京都会場GOLDスポンサー>

<京都会場SILVERスポンサー>

<福岡会場SILVERスポンサー>

<福岡会場BRONZEスポンサー>

※2026年3月時点

※スポンサードをご希望の企業様やメディアの方のお問い合わせはこちら

https://onecareer.zendesk.com/hc/ja/requests/new

最新情報の発信について

今後、カンファレンスの詳細なコンテンツ内容については、以下の公式SNS・メディアにて順次発信してまいります。

・採用ウルトラキャンプ公式X

https://x.com/saiyo_ultracamp

・採用ウルトラキャンプ公式note

https://note.com/ultra_camp1016

株式会社ワンキャリア

ワンキャリアは、「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに掲げ、個人・企業が仕事選びに関するあらゆるデータを利用できるプラットフォームとして、3つのサービスを展開しております。



・就活支援サービス「ワンキャリア」（学生版）

・新卒採用サービス「ワンキャリア」（企業版）

・転職支援サービス/中途採用サービス「ワンキャリア転職」



社名 ：株式会社ワンキャリア / ONE CAREER Inc.

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町 20-1 渋谷インフォスタワー 16階

設立 ：2015年8月18日

代表者 ：代表取締役社長 執行役員CEO 宮下 尚之

事業内容 ：キャリアデータプラットフォーム事業（採用DX支援サービス、その他）

証券コード：4377（東証グロース）

企業サイト：https://onecareer.co.jp/