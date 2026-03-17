iU×墨田区が実証研究としてLuupと連携し、安全講習会を開催

学校法人電子学園 iU 情報経営イノベーション専門職大学

iU（情報経営イノベーション専門職大学、東京都墨田区、学長：中村 伊知哉、https://www.i-u.ac.jp）は、墨田区との実証研究の一環として、株式会社Luup（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：岡井大輝、以下「Luup」）と連携し、2026年3月7日（土）に開催されたUDCすみだ主催の区民向けイベント「春のキャンパスコモン2026」にて、マイクロモビリティの安全な利用普及を目的とした安全講習会を実施しました。

Luup×iU「安全講習会」実施概要

iUは、墨田区との地域連携協定に基づき、これまでも様々な地域活性化、実証研究を行なっています。今回の取り組みは、実証研究の一環である「次世代型モビリティの活用促進に向けた業務委託」に基づき、Luupとの連携により実施したものです。iUとLuupは、これまでも学生らによるモビリティを通じた墨田区の交通課題の解決、地域活性化などに取り組んでいます。今回の安全講習会は、その活動の一環として、マイクロモビリティの安全な利用普及を目的として「春のキャンパスコモン2026」で実施されました。



Luupは“街じゅうを「駅前化」するインフラをつくる”をミッションに掲げ、事業を通じて日本各地の移動課題を解決すべく、2020年よりマイクロモビリティシェア「LUUP」を展開しています。電動・小型・一人乗りのモビリティを包括的に取り扱うことで、ファースト・ラストワンマイルの移動手段を確立し、全ての人が自由に移動できる未来を目指しています。



iUは今後もLuupと連携し、地域の皆様に交通ルールを遵守いただき、安全かつ適切にマイクロモビリティご利用いただくための啓発活動と同時に、墨田区の交通課題の解決や地域活性化に向けた活動を継続してまいります。



日程：2026年3月7日（土）10時30分～15時00分

場所：キャンパスコモン（墨田区文花1-19-1）・iU（墨田区文花1-18-13）

内容：マイクロモビリティの安全な利用普及を目的とした安全講習会やご利用ガイドブックの配布

「春のキャンパスコモン2026」イベント概要

名称： 春のキャンパスコモン2026

日程： 2026年3月7日（土）10:30～15:00

場所：キャンパスコモン・iU・千葉大学墨田サテライトキャンパスほか（墨田区文花1-19-1）

主催：UDCすみだ

共催；墨田区

後援：千葉大学・iU

内容： ミニSL運行、ステージ企画、ワークショップ、姫まつり（フード・ドリンク）、千葉大学卒業展示、LUUP×iU安全講習会

株式会社Luup会社及びサービス概要

【会社概要（URL：https://luup.sc/）】

・所在地：東京都品川区西五反田八丁目9番地5号 FORECAST五反田WEST 7階

・代表者：岡井大輝

・創 業：2018年7月

・アプリダウンロードURL：https://ride-your-city.luup.sc/Myjb/cfcdb04a

※LUUPアプリは、iOS 16 以降、iPhone 8 以降 （iPhone SE 第 1 世代 を除く）、Android OS 10.0 以降の端末でお使いいただけます。アプリを最新にアップデートの上、ご利用ください。

【サービス概要】

・内容：マイクロモビリティシェア

・詳細：スマートフォンアプリ「LUUP」を用いて、電動キックボードや電動アシスト自転車に乗車し、街じゅうにあるポートからポートへの移動ができます。

・ご利用料金：ライド基本料金50円（税込）＋時間料金1分あたり20円（税込）

※一部地域では料金が異なります

・電動キックボードのご利用について：アプリから１.年齢確認書類の登録と２.交通ルールテストの連続満点合格が電動キックボードのご利用条件となります。

・保険：電動キックボードや電動アシスト自転車に乗車中の事故における、対物賠償、対人賠償、ご自身のお怪我が補償の対象となります。

https://support.luup.sc/hc/ja/articles/360051962573