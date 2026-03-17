2種のキウイに加えて洋梨、リンゴを合わせたすっきりとした味わい！まるごと食べても94Kcal＆脂肪０* 『Doleキウイミックス＆ヨーグルト』

協同乳業株式会社

協同乳業株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：深松 聖也）は、脂肪0*ヨーグルトに果肉・果汁入りでご好評をいただいている「Doleヨーグルトシリーズ」より、ゴールドキウイとグリーンキウイの2種類のキウイを使用した期間限定の新商品「Doleキウイミックス＆ヨーグルト」を3月30日（月）から、全国のスーパーにて発売いたします。

「Doleキウイミックス＆ヨーグルト」は、酸味がありさっぱりとした味わいが特徴のグリーンキウイと、酸味が少なく豊かな甘みが特徴のゴールドキウイ、2種類のキウイを味わえるフルーツ＆ヨーグルトです。さらに、口に入れた瞬間酸味と甘さが広がるよう、りんごの果汁を使用しました。食感を楽しめるグリーンキウイと洋梨の果肉に、ゴールドキウイ、りんごの果汁を加えた、合計4種類のフルーツの味わいを楽しむことができる商品となっています。

本商品にもDoleフルーツ＆ヨーグルトシリーズの特徴の1つである脂肪0*ヨーグルトを使用することで、まるごと食べても100kcal以下のフルーツ＆ヨーグルトに仕上げています。日々の朝食や小腹がすいたときのおやつにはもちろん、ランチ代わりにもおすすめです。

手軽においしく、すっきりとした旬のフルーツとヨーグルトが楽しめる期間限定の「Doleキウイミックス＆ヨーグルト」を、ぜひお召し上がりください。

*食品表示基準による

【商品概要】

商品名 ：Doleキウイミックス＆ヨーグルト

種類別 ：乳等を主要原料とする食品

内容量 ：170g

保存温度 ：要冷蔵（10℃以下）

エネルギー ：94kcal

発売地域 ：全国

希望小売価格：オープン価格

発売日 ：2026年3月30日（月）

【協同乳業株式会社とは】

協同乳業は、生産者とともに歩む新しい酪農事業を立ち上げることを目的に1953年12月に長野県で創業し、2022 年6月から全農グループの一員となりました。創業以来、「酪農と乳業の共生」を経営理念に掲げ、酪農家が毎日ひたむきに搾る生乳を原料として使用し、美味しさにこだわるとともに、生産技術の向上や研究開発を追求しています。また、発祥の地である長野県では、今も社員獣医師がきめ細かい丁寧な診療で酪農家の良質な乳生産と酪農経営を支えており、これは当社独自の取り組みとなっています。長年愛されてきた商品ブランド「メイトー」と酪農家の想いを乗せた「農協」ブランドを通じて、”自然の輝きに、おいしさをそえて"をコンセプトに、生産者と消費者から愛され続ける企業を目指します。

■商品に関するお客様お問い合わせ先

協同乳業株式会社 お客様相談室 0120-369817（ミルクハ イーナ）受付時間 / 9:00～17:00

https://www.meito.co.jp/