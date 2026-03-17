Minimalより、“レモン×チョコレート”の爽やかな酸味広がる善兵衛農園の木熟レモンが主役の春限定ガトーショコラ登場

株式会社Bace

株式会社βace（東京都渋谷区、代表取締役:山下貴嗣）が展開する、日本発のスペシャルティチョコレート専門店 「Minimal - Bean to Bar Chocolate - (ミニマル)」（ https://mini-mal.tokyo/ )は、2026年4月1日より、春限定の「ガトーショコラ ソフト -レモン-」を代々木上原店・麻布台ヒルズ店・仙川店にて期間限定で販売します。

箱を開けた瞬間、心華やぐ。“善兵衛農園のレモン×FRUITYチョコレート”の爽やかな春限定ガトーショコラ

爽やかに立ち上るレモンの香りと、みずみずしく広がる酸味。シンプルな構成だからこそ、ジューシーなレモンとチョコレートの魅力がまっすぐに感じられる、春限定ガトーショコラができました。

和歌山県・善兵衛農園の木熟レモンの風味をしっかりと閉じ込めた生地に、果実感あふれるレモン入りのフルーティなチョコレートガナッシュを重ね、仕上げに2種のチョコレートのグラサージュをまとわせました。トップには、ドライレモンの輪切りとエディブルフラワーを繊細にあしらい、箱を開けた瞬間に心が華やぐ佇まいに。

ひと口ごとに、きゅっと心地よいレモンの酸味と、カカオの奥行きある風味が重なり合います。軽やかさと複雑さが調和する、上品な味わいで見た目にも美しい一品は、大切な方へのギフトにもぴったりです。

和歌山県で200年以上続くみかん農家「善兵衛農園」の木熟レモン

善兵衛農園の木熟レモンは3月下旬に入ってから本格的に収穫が始められます。年内に収穫されるレモンは爽やかな香りが特徴ですが、年を越して木熟させるとレモンの酸味に隠れた糖度が上昇し濃厚な味となります。

その特別なレモンを、丁寧に房取りし、生地とガナッシュに使用。さらに果汁をたっぷり用いた生地には、レモンピールをドライにし粉末状にして使用し、レモンをしっかり感じていただけるよう仕立てました。

フルーティなペルー産カカオのガナッシュと、2層の上掛けチョコレート

ガナッシュにはりんごやベリーのドライフルーツのような甘酸っぱさが特徴のペルー産カカオを使ったチョコレートを用いています。レモンの酸味と相乗効果でフルーティさを感じていただけるよう仕立てました。

さらに上にはキャラメルのようなコクと甘味のブロンドチョコレート、さらにホワイトチョコレートを2層に上掛けし、複雑な甘味がレモンの酸味を引き立てます。

▼販売情報

【価格】\3,990(税込)

【発売日】2026年4月1日

※2026年5月末頃までの販売を予定

【取扱店】代々木上原店・麻布台ヒルズ店・仙川店

ショコラティエ・パティシエ含む、カカオ・チョコレートの職人チーム「Minimal」

Minimal は世界のカカオ産地を訪れ良質なカカオ豆から職人が一つ一つ手仕事でチョコレートの製造をしています。「丁寧にシンプルに、最高の素材を活かし香りを最大限に引き出す」という原点に真摯に、国内外の星付きレストランやトップパティスリーで腕を磨いてきたパティシエ・ショコラティエ・職人達が切磋琢磨し、チームワークでMinimalのチョコレートやスイーツをつくります。

素材のカカオは現地で発酵・乾燥作業の研究やレクチャーを行い、カカオ農家と一緒に高品質高単価に適うフレーバーの開発を行います。プランテーションの名残があるカカオ産業のサステナブルな経済的自立を目指し、技術支援やフェアでエシカルな取引を行います。2019年は JICA の ODA 案件化調査プロジェクトでニカラグアにおいてカカオの調査を行いました。

素材を活かす“引き算”の思想と独自製法により、国際品評会で 10 年連続累計 103 賞を受賞。基本に忠実に、一方で伝統や手法にはとらわれない自由な発想で皆さまの生活に彩りを加える、“また食べたい！”と思っていただける「こころに遺るチョコレート」をお届けしたいと思います。

Minimal 店舗情報

カフェスペースを併設。コーヒーとチョコレート、パフェなどもお楽しみいただけます。

■Minimal 富ヶ谷本店

住所：東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 1F

アクセス：小田急線「代々木八幡駅」、東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩 6分

営業時間：11:30～19:00(L.O 18:30) 定休日無

■Minimal The Baking 代々木上原

住所：東京都渋谷区上原 1-34-5

アクセス：各線「代々木上原駅」 徒歩2分

営業時間：11:00～19:00 定休日無

■Patisserie Minimal 祖師ヶ谷大蔵

住所：東京都世田谷区砧8丁目8-24

アクセス：小田急線 祖師ヶ谷大蔵駅南口 徒歩3分

営業時間：10:00～18:00 不定休 ※公式サイトやSNSでお知らせいたします

■Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ

住所：東京都港区虎ノ門五丁目8番1号 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA 2F

アクセス：東京メトロ 日比谷線 神谷町駅 5番出口直結

営業時間：11:00～19:00 定休日無

■Minimal The Edition 仙川（2026年3月28日オープン予定）

住所：東京都調布市仙川町3丁目1-17 フォレストスクエア仙川 1F

営業時間：11:00～19:00 定休日無

アクセス：京王電鉄京王線 仙川駅 徒歩2分

株式会社 βace概要

社名：株式会社 βace

代表者：代表取締役 山下貴嗣

所在地：151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 アーバンテラス 21

従業員数：40 人（アルバイト含む）

業務内容：チョコレート製品の製造、販売

チョコレート専門店「Minimal - Bean to Bar Chocolate - 」の運営

Minimal - Bean to Bar Chocolate - 関連情報

ホームページ・オンラインストア：https://mini-mal.tokyo

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Instagram：https://www.instagram.com/minimal_beantobarchocolate

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