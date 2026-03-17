「カッチリ履く」と「ラフに履く」を瞬時に切り替えられる二刀流　かかとを踏んで履ける『スリッパローファー』が洋服の青山から初登場

青山商事株式会社

青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤泰三）は、かかとを踏んで履けるスリッパのようなローファーを3月17日（火）より洋服の青山全店および公式オンラインストアで発売します。

商品ページ：https://tinyurl.com/mwzvcm9a

近年、働き方の多様化によりビジネスウエアのカジュアル化が浸透しています。しかし、足元においては「スニーカーまではカジュアルにしたくない」「取引先との商談や急な来客時にはきちんとしたい」という思いから、革靴を履き続けているビジネスパーソンも少なくありません。特に長時間のデスクワークでは、革靴特有の「蒸れ」や「締め付け」からの解放を求め、デスク下でこっそり靴を脱いだり、スリッパに履き替えたりする方もいます。そこで今回は、ビジネスシーンでのちょっとした足元のストレスを解消すべく「きちんと感のある見た目」と「リラックス感のあるスリッパのような履き心地」を兼ね備えたローファーを企画しました。

今回発売するローファーは、厳選した柔らかな素材を使用しているため足馴染みが良く、長時間履いていても疲れにくいのが特徴です。通常、革靴のかかと部分には形状を維持するために硬い「芯材」を使用しますが、本商品はその芯材をあえて省きました。さらに、かかと周りの縫い目をなくした独自設計にすることでスムーズに踏めて、まるでスリッパのように簡単に脱ぎ履きができます。また、サイドの切り替えラインを斜めにカットしたことでかかとを踏んで履いても足あたりが良く、違和感のないフィット感を実現しました。商談とデスクワークなど、シーンに合わせて「カッチリ履く」と「ラフに履く」を瞬時に切り替えられるシューズとなっています。

【商品概要】

商品名 スリッパローファー

デザイン コインローファー、バンプローファー

素材 合成皮革 甲革:人工皮革 底材:合成底

サイズ 25.0cm～28.0cm（1cmずつ 計4サイズ）

販売価格 税込 8 ,789 円

カラー ブラック

販売店舗 洋服の青山主要100店舗、洋服の青山公式オンラインストア

※記載の情報はリリース発表時現在のものです。